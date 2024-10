Negociar urânio - Como investir em urânio

Tempo estimado de leitura: 33 minuto(s)

As políticas de "pegada de carbono zero", a crise energética e o afastamento da "energia suja" contribuíram para um interesse renovado na energia nuclear supereficiente.

O urânio é um dos principais recursos energéticos do planeta e pertence às chamadas fontes de energia limpa que não deixam pegada de carbono, o que também se encaixa perfeitamente na tendência pró-ambiental global entre investidores e instituições.

O setor nuclear responde atualmente por 11% da geração mundial de eletricidade e 60% da energia limpa, respetivamente.

As grandes movimentações recentes no mercado de urânio e o sentimento dos governos dos maiores países levam a crer que esta matéria-prima pode experimentar um verdadeiro renascimento após mais de uma década de baixa.

Enquanto isso, estimativas prudentes de especialistas dizem que a humanidade dobrará a sua procura por eletricidade até 2050. São estimativas muito prudentes porque as estatísticas demostram que os chamados millennials – geração Y (nascidos nas décadas de 80 e 90) e geração Z (nascidos entre 1995 e 2010) passam, em média, cerca de 8 horas por dia à frente do smartphone ou dos ecrãs do computador.

Cada vez mais os processos serão, provavelmente, automatizados no futuro e, assumindo o progresso tecnológico da humanidade, o número de robôs em uso também pode aumentar significativamente.

Todos estes fatores sugerem que o consumo de eletricidade da humanidade crescerá rapidamente também através da distribuição e absorção gradual de tecnologia em países em desenvolvimento, atualmente considerados atrasados (África, alguns países da América do Sul, partes da Ásia), onde o crescimento populacional é muito dinâmico. Os habitantes desses países, eventualmente, também beneficiarão de tecnologias avançadas, de Internet, de robôs e as suas instalações industriais tornar-se-ão cada vez mais automatizadas.

Um importante elemento de especulação sobre o mercado do urânio e uma das suas aplicações é também o seu uso no setor espacial como combustível para alimentar vários robôs e máquinas capazes de explorar as superfícies desconhecidas de outros planetas. É possível instalar pequenos reatores muito eficientes nessas máquinas, o que lhes forneceria energia por muitos anos. O urânio parece ser, nessa variedade, a matéria-prima básica, insubstituível e mais eficiente, e utilizá-lo nessas máquinas, possivelmente afasta os problemas externos de consumo de energia enfrentados pelos robôs atualmente utilizados pela NASA.

Há muitas razões para o futuro a longo prazo do urânio. Existem mais de 50 novos reatores atualmente em construção, também em países em desenvolvimento com uma procura crescente por energia. No futuro, o número de reatores pode chegar a mais de 500.

A humanidade, não querendo abandonar o desenvolvimento tecnológico, terá eventualmente de se submeter a uma transição energética no quadro da ecologia e adotar as soluções energéticas mais eficazes e seguras. Tais soluções são fornecidas por centrais nucleares, nas quais o urânio é o principal componente do combustível nuclear.

Breve história da mineração de urânio e bolhas de urânio

História

O urânio tem sido usado, desde há muito tempo, como um óxido natural para tingir vidrarias de amarelo. Foi encontrado um vidro de urânio com 1% de óxido de urânio, perto de Nápoles, em Itália e calcula-se que o seu fabrico remonta ao ano de 79 DC.

O vidro de urânio caiu em desuso no final da década de 40 devido à sua associação com a guerra e com as armas nucleares. Também havia uma preocupação crescente com os efeitos do "vidro radioativo" na saúde. Atualmente, estudos científicos desmentem esta ideia e o vidro de urânio parece não ter efeitos nocivos à saúde humana.

Hoje em dia, o vidro de urânio tem valor de colecionador, principalmente as louças do século XIX, que podem ter até 25% de urânio misturado.

O reconhecimento do urânio como elemento é atribuído ao químico Martin Heinrich Klaproth. Klaproth, além disso, deliberadamente, tingiu um vidro com urânio, iniciando assim uma nova moda, tornando o vidro de urânio um objeto de arte doméstica. Em 1789, anunciou a descoberta de um novo elemento e nomeou-o de Urânio, prestando assim homenagem à descoberta recente do planeta Úrano pelo astrónomo William Herschel. O isolamento do urânio na sua forma pura foi efetuado por Eugène-Melchior Péligot e ocorreu em 1841.

A descoberta mais importante para todo o setor nuclear foi a descoberta da fissão atómica. No princípio, os cientistas não compreenderam a importância da descoberta.

A física austríaca Lise Meitner, ao trabalhar com Otto Hahn, entendeu o fenómeno. No início da década de 30, os físicos descobriram que, ao bombardearem átomos com neutrões, ocorria um declínio radioativo – os átomos libertam os neutrões e transformam-se em elementos ligeiramente mais leves. Meitner, Hahn e Fritz Strassmann iniciaram as suas próprias experiências, nas quais bombardearam vários elementos com neutrões.

Meitner, juntamente com Otto Frisch, propôs comparar um átomo a uma gota de água que, ao ser atingida por outra gota, se dividiria em duas gotas mais pequenas. Em conjunto com Frisch, fizeram os cálculos e descobriram que um grande átomo de urânio se dividiria em dois mais pequenos: bário e criptónio, libertaria alguns neutrões e, acima de tudo, muita energia. Este foi o primeiro passo para entender como funciona a fissão nuclear. Um artigo sobre este assunto foi publicado na revista Nature em 1939. Também Otto Hahn e Fritz Strassman são conhecidos como os descobridores da fissão. As experiências foram conduzidas em paralelo

Esta descoberta é hoje considerada um marco no setor nuclear. Usando a fissão atómica, a humanidade ganhou acesso à fonte de energia mais poderosa que conhecemos.

Bolhas do mercado de urânio

Por quase uma década, o urânio não foi uma matéria-prima da moda entre os investidores, mas desde 2000 tivemos duas bolhas especulativas sobre o urânio, a maior das quais ocorreu em 2005-2007. Os aumentos subsequentes de urânio foram interrompidos pelo acidente na Central Nuclear de Fukushima e pelas críticas globais à energia nuclear.

O boom dos preços do urânio e das mineradoras entre 2005 e 2007 foi muito dinâmico. A causa imediata da bolha de urânio foi a inundação da mina de Cigar Lake em Saskatchewan e a destruição da mina de Ranger por um ciclone, que causou escassez do recurso e levantou preocupações dos investidores sobre a sua oferta. A mina de Cigar Lake ainda contém o maior depósito não desenvolvido do mundo de minério de urânio de alta qualidade.

Outros fatores que desencadearam o mercado altista anterior foram os ousados e extensos programas nucleares da Índia e da China e a limitação dos recursos de urânio disponíveis para uso em conflitos armados.

A procura crescente, aliada às excelentes perspetivas do mercado nuclear e à escassez de matéria-prima, fez com que os preços disparassem. Os investidores ficaram preocupados com a oferta de urânio, resultando num choque de procura.

A crise global de 2007-2008 e a saída de investidores de investimentos de risco contribuíram para o estouro da bolha especulativa do urânio. O mercado dissipou este evento e o preço do urânio parecia estar a crescer continuamente, com bases sólidas subjacente a ele, pelo que novas empresas de mineração começaram a surgir.

No entanto, o fim do mercado altista e a falha no rali do preço do urânio em 2011 foram influenciados principalmente pelo acidente inesperado na Central Nuclear de Fukushima, que interrompeu a retomada do rali do preço do urânio. Desde março de 2011, o preço do urânio caiu quase pela metade e não consegue subir há 10 anos. O sentimento do investidor em torno do setor de urânio foi muito negativo.

A falha dos reatores da Central Nuclear de Fukushima foi o acidente nuclear mais grave desde o desastre de Chernobyl. A causa do acidente foi um grande terremoto na costa de Honsiu, no Japão. Assim, a causa foi externa e causada por forças naturais.

O acidente de Fukushima não causou mortes, no entanto a OMS relacionou, indiretamente, duas mortes ao sucedido. Imediatamente após o acidente de Fukushima, a procura por urânio começou a diminuir devido a protestos de ambientalistas e a um afastamento gradual do urânio.

Importa referir que o trabalho em centrais nucleares está agora entre os mais seguros do mundo. Os padrões de segurança foram elevados a níveis altíssimos desde Fukushima e acidentes mais graves, especialmente falhas de núcleo em centrais nucleares, não deverão voltar a ocorrer. Enquanto isso, o mercado de trabalho em minas e em turbinas eólicas custa a vida de muitos trabalhadores todos os anos.

Após o desastre de Fukushima, o Japão fechou todos os seus reatores. O mundo perdeu um dos seus clientes estratégicos para a energia nuclear. O Japão começou a vender o urânio restante do seu armazenamento.

As empresas de mineração e minas não pararam de minerar, esperando uma revolta de curta duração do Japão. Isto também causou um excesso de matéria-prima no mercado, o que resultou ainda numa queda dos preços.

No entanto, o Japão permaneceu cético em relação ao urânio e isso só mudou recentemente, agora as centrais nucleares do Japão estão a reabrir desde 2016 e, muito lentamente, a procura está a voltar aos níveis vistos antes do colapso em 2011.

O estado de espírito em relação à energia nuclear era terrível após o acidente de Fukushima. Espanha declarou na época que fecharia todos os seus reatores até 2020, a Alemanha até 2022 e a Bélgica até 2024.

Ao mesmo tempo, estava em vigor, o programa "Megatons to Megawatts", um acordo entre os EUA e a Rússia para a compra de urânio enriquecido. A Rússia, enquanto removia algumas das suas armas nucleares, vendeu o urânio enriquecido restante aos EUA.

Depois de a bolha ter estourado em 2011 e os preços do urânio terem caído, poucas das várias centenas de empresas de mineração sobreviveram. Aquelas que sobreviveram, até hoje, passaram anos a construir o seu valor fundamental e espinha dorsal e agora os investidores estão a voltar a estar a favor.

Olhando para o gráfico histórico dos preços do urânio, podemos concluir que a matéria-prima está num boom cíclico e que o seu preço está a subir exponencialmente em face de impulsionadores de preços favoráveis. O geólogo mercenário Mickey Fulp chegou a uma conclusão semelhante. Enfatizou que o urânio é uma matéria-prima de altos e baixos, o que significa que a cada década, ou mais, o preço sobe e depois cai. O gráfico abaixo mostra um resumo das bolhas históricas no preço do urânio.

Em 2021, o mercado à vista registou os maiores volumes desde 1966 e previsões cautelosas a médio prazo para os preços do urânio chegaram a 60 dólares a onça. Aumentos regulares de vários pontos percentuais nos preços das ações das empresas de mineração de urânio e o surgimento no mercado de um novo fundo, que compra o urânio, garantido por entregas físicas a qualquer preço, levaram ao desvendar do 'preço real do urânio'.

Isto pode ter o potencial de iniciar um rali ao preço do urânio no mercado à vista e em todo o setor nuclear.

Benefícios, utilização e futuro do urânio

O urânio puro é um metal branco prateado com alta densidade e também é um dos metais mais duros. É maleável, dúctil e um condutor elétrico (resistência específica 28×10-8 Ω-m; 16 vezes maior que o cobre).

A principal aplicação do Urânio é o uso do isótopo U235 é material físsil em reatores nucleares, que têm encontrado aplicações em centrais nucleares e na propulsão submarina.

O U235 em urânio natural é de 0,7% e isto é muito baixo para muitas aplicações. Consequentemente, requer processamento para aumentar o seu conteúdo de isótopos num processo chamado enriquecimento.

Devido à sua alta densidade e potencial energético, o urânio é a fonte de energia "espacial" perfeita. 1 Grama de urânio é tão energético quanto 1,5 tonelada de carvão. Torna o urânio um combustível energético de alta qualidade perfeito para futuras naves espaciais e robôs. Até agora, o urânio é a fonte de energia mais condensada usada pela humanidade.

Outros usos do urânio:

- O urânio metálico, devido ao seu elevado número de massa, é utilizado como blindagem em geradores de raios X de alta energia.

- O urânio 238 como um isótopo com um período de decaimento muito longo (4.468 × 109 anos) é usado para determinar a idade das rochas.

- O urânio (urânio praticamente empobrecido) como metal de altíssima densidade é utilizado como núcleo de mísseis antitanque de subcalibre.

- O urânio também é usado em fotografia e análises químicas.

- Urânio como principal componente dos combustíveis nucleares mais energéticos e modernos (em combinação com, por exemplo, tório ou plutónio)

Espanha adiou o fecho dos seus reatores para 2030 e, da mesma forma, França, que deveria fechar 14 reatores em 2025, mudou para 2035. Vozes semelhantes estão a ser ouvidas no México, na Rússia e nos EUA.

Acontece que os reatores com uma vida útil presumida de 40 anos podem operar até 60 anos, e fala-se em estender a vida útil de alguns para 100 anos. Isto pode constituir uma potencial procura adicional de urânio, que até agora não foi incluída em nenhum cálculo e análise.

A neutralidade climática e a energia limpa dominam os planos de desenvolvimento da União Europeia e dos EUA. Será virtualmente impossível atingir esses objetivos apenas com energias renováveis. As fontes de energia renováveis também dependem de fatores externos instáveis, como condições climáticas, sol e vento. As centrais nucleares, por sua vez, dependem quase exclusivamente do fornecimento de urânio como principal componente do combustível.

De acordo com as análises, as energias renováveis também podem ser inesperadamente ineficientes, estando geralmente a gerar apenas 30% ou 40% da sua produção esperada. Num mundo onde a procura por energia está a crescer exponencialmente e a humanidade está a enfrentar uma crise de energia e recursos, é provável que as energias renováveis se revelem insuficientes e não sejam suficientemente eficazes, mesmo a longo prazo.

O Extremo Oriente também está a apostar na energia nuclear. A China, até 2060, planeia aumentar a produção de energia nuclear em 382%. Isto significa quase 200 novos reatores nucleares a serem construídos. A Índia e a Coreia também estão interessadas em desenvolver a energia nuclear. A China e a Índia têm mais de 2,5 biliões de habitantes, então o potencial de procura é, realmente, muito alto nesses mercados. A procura global por energia nuclear e ações de urânio está a crescer rapidamente.

Embora a mineração de urânio seja uma atividade global, apenas um punhado de empresas responde pela maior parte da produção.

As 10 maiores empresas de mineração de urânio representaram 85% da produção global de urânio em 2020. A procura por esse urânio é global e vem de reatores de todo o mundo.

Os 10 principais países consumidores de urânio:

EUA - 93, França - 56 China - 50 Rússia - 38, Japão - 33 Coreia do Sul - 24 Índia - 23 Canadá -19, Reino Unido - 15, Ucrânia - 15 (número de reatores operacionais)

Fonte: Statista, maio de 2021

À medida que os países de todo o mundo trabalham para a descarbonização, o papel do urânio na geração de energia limpa deverá crescer.

A capitalização de mercado corrente de todo o setor nuclear é inferior a 40 biliões de dólares, ainda menos do que a capitalização combinada de GME.US e AMC.US, ainda menos de 1/20 da capitalização de mercado das ações da TSLA.US.

Isto pode indicar que o setor nuclear ainda está subvalorizado. Empresas do setor de urânio e preço da matéria-prima têm forte potencial de valorização e podem atrair cada vez mais investidores no futuro.

Existem muitos rumores sobre tecnologia de combustível (a usar tório e plutónio) e Pequenos Reatores Modulares (SMR).

Nos EUA, esses reatores são completamente legais e o Programa de Demonstração de Reatores Avançado dos EUA deveria ajudar a licenciar e construir dois protótipos de SMR durante a década de 2020, até 4 biliões de dólares de financiamento do governo. A China também declarou o seu interesse nesta tecnologia e até construiu o primeiro SMR em julho de 2021.

Esses reatores também economizam o tempo necessário para construir um grande reator. A receção positiva dessa tecnologia pelos governos dos EUA e da China pode sinalizar uma procura crescente pelos SMR nos próximos anos.

A tecnologia nuclear também é de baixo custo em comparação com outras fontes de energia. O maior custo é a construção de uma central nuclear. Há também a questão de encontrar uma mão de obra qualificada de engenheiros e físicos especializados, o que pode ser um potencial problema na distribuição mundial de tecnologia nuclear para países menos desenvolvidos.

Os recursos físicos de urânio em terra são suficientes, para a humanidade, durante cerca de 300 anos, de acordo com a procura corrente. Atualmente, há um número crescente de projetos de mineração de urânio porque os depósitos de urânio são importantes para o futuro energético do nosso planeta a longo prazo.

No entanto, os cientistas relatam que o urânio disponível na água do mar é totalmente renovável e há grandes quantidades nos oceanos. Para tal, resta patentear a tecnologia.

É possível que desta vez a política de pegada de carbono zero traga a energia nuclear de volta e eventualmente a torne a fonte de energia número um do planeta.

Como investir em ações de urânio?

Tem a opção e pode investir em ações de urânio ou apenas negociar ações de urânio. Existem várias diferenças entre estes métodos. Claro que pode usar os dois ao mesmo tempo.

Investimento

Investir em urânio é possível através da compra de ações de empresas do setor nuclear. Ações como Kazatomprom (KAZ.UK) ou Cameco (CCJ.US) são conhecidas e às vezes também pagam dividendos.

As ações de grandes empresas de urânio como a Kazatomprom ou a Cameco ainda oferecem boas oportunidades e perspetivas para investidores que evitam alto risco e alta volatilidade no mercado. Ao mesmo tempo, os preços dessas empresas também podem ser voláteis, mas menos voláteis do que as ações de empresas de mineração mais pequenas, como a NexGen (NXE.US) ou a Uranium Energy Corp (UEC.US).

Negociação

A negociação de CFD de ETF de urânio é especulativa e apenas a ação do preço é importante aqui.

O tipo de CFD de investimento em ETF de urânio é um contrato financeiro que negoceia para ganhar a diferença de preço entre as suas posições abertas e fechadas. Também é uma boa opção para investidores que gostam de negócios de alto risco e negociação dinâmica.

Pode negociar CFD de ETF de urânio (contrato sobre diferenças de preço) e usar alavancagem financeira. Graças à negociação de alavancagem, ETF como a Global Uranium X (URA.US) ou a North Shore Global Uranium (URNM.US) exigem apenas uma certa percentagem de toda a posição. Por exemplo, usar alavancagem de 1:5 dá a oportunidade de abrir um contrato de 5.000 dólares usando apenas 1000 dólares de margem. Graças à negociação de CFD, os traders intradiários podem ganhar dinheiro mesmo quando as ações de urânio caem, abrindo posições curtas.

Este tipo de especulação pode ser especialmente perigoso e volátil devido à ação do preço de mercado do ETF de urânio. A negociação de CFD de ETF de urânio oferece aos traders a oportunidade de maximizar os seus lucros mais rapidamente, mesmo quando a ação do preço não é muito grande, mas a perda também pode ser muito maior devido ao uso de alavancagem.

Negociação online de ações de urânio

Não há como, simplesmente, comprar uma oferta física de urânio. O armazenamento de urânio também é um grande desafio adicional para os investidores. Ainda há baixa liquidez no mercado de preço spot de urânio, então agora é muito difícil negociar apenas no preço spot.

Assim sendo, para ganhar dinheiro com o movimento do mercado de urânio, a solução ideal para investidores individuais e instituições é comprar empresas do setor de mineração de urânio.

A negociação online também é a mais fácil, tem as condições de cobrança mais favoráveis e permite-lhe personalizar a sua estratégia de investimento pessoal, escolhendo CFD sobre ETF de urânio ou ações de empresas de urânio.

O investimento e a negociação de urânio online oferecem exposição ao setor de energia em crescimento com grandes perspetivas, sem sair de casa.

Ações de urânio e CFD sobre ETFs

Kazatomprom (KAZ.UK)

A Kazatomprom é atualmente o maior produtor de urânio do mundo, sendo que em 2020 foi responsável por 23% da produção de matéria-prima. Esta minera urânio usa a tecnologia ISR (Recuperação In-Situ) com padrões de saúde, segurança e meio ambiente (certificados ISO 450001 e 14001).

A empresa tem a sua sede em Nur Sultan, de onde opera e vende urânio e produtos que contêm urânio.

Ao usar a tecnologia ISR, a mineração é feita sem detonar e sem enviar mineiros para o subsolo, para trazer o minério de urânio para a superfície. A solução, contendo o urânio dissolvido, é trazida de volta à superfície através de "poços de produção". Esta solução é processada após a mineração na superfície.

A exploração de depósitos de urânio pelo método ISR é o mais eficiente. Não cria impacto negativo na superfície, não causa a ocorrência de subsidência ou distúrbio do solo e não gera armazenamento de minérios de baixo teor na superfície. É também o método mais barato.

As principais etapas de processamento para a extração de urânio ocorrem no subsolo profundo, daí o termo "in-situ", resultando em custos de produção mais baixos e níveis inerentemente mais altos de saúde e segurança devido aos riscos de mineração muito baixos. Uma vez esgotados os recursos e concluídas as operações de mineração, as áreas remotas da mina de Kazatomprom são restauradas à sua condição pré-mineração, tanto acima quanto abaixo do solo.

A Kazatomprom possui um total de 24 áreas de depósito, todas localizadas no Cazaquistão.

A mineração de urânio ISR foi usada pela primeira vez na década de 60 e em 2017 o seu uso forneceu mais de 50% da produção global de urânio. No entanto, o método de mineração de ISR pode apenas ser usado em condições geológicas particularmente favoráveis.

Toda a produção da Kazatomprom é realizada através de mineração ISR. Oito das dez maiores minas ISR do mundo são operadas pela Kazatomprom, dando à empresa uma posição estratégica no mercado.

O processamento, reconversão e produção de pastilhas de combustível para reatores nucleares de água leve é outra grande indústria na qual a Kazatomprom opera. A China General Nuclear Power Corporation (CGNPC) juntamente com a Kazatomprom estão a implementar um projeto para construir uma fábrica de montagem de combustível para atender à futura procura da China, por conjuntos de combustível nuclear acabados.

A China estabelece periodicamente novos acordos com a empresa Kazakh e surge como seu potencial cliente permanente, também pela sua posição geopolítica.

A Kazatomprom também está indiretamente envolvida na produção de certos metais raros, tornando a empresa uma das maiores produtoras mundiais de tântalo, nióbio e berílio. Como uma das três únicas empresas desse tipo no mundo, a central tem um ciclo de produção de berílio totalmente integrado e é a única central de tântalo na CEI (Comunidade de Estados Independentes).

A central metalúrgica Ulba (UMP), atualmente, ocupa o segundo lugar no mundo na produção de produtos de berílio e o quarto na produção de produtos de tântalo.

A Kazatom também realiza pesquisas científicas nos setores geológico, químico e físico.

Cameco (CCJ.US)

A Cameco Corporation também é uma das maiores empresas de urânio cotadas em bolsa do mundo. A empresa está sediada em Saskatoon, no Canadá. Em 2015, foi o segundo maior produtor de urânio do mundo, respondendo por 18% da produção global. A empresa foi totalmente privatizada em 2002. Atualmente, um em cada 10 domicílios é alimentado por energia fornecida pela Cameco.

Em 1996, a Cameco adquiriu a Power Resources Inc., a maior produtora de urânio dos Estados Unidos. Em seguida, adquiriu as empresas canadianas Uranerz Exploration, Mining Limited e Uranerz U.S.A., Inc. em 1998.

Em 2016, a Cameco suspendeu as operações na sua mina de Rabbit Lake devido aos baixos preços do urânio. Em 2017, a Cameco suspendeu as operações previsivelmente por 10 meses na sua mina de McArthur River e na fábrica de Key Lake. Se a procura aumentar, a Cameco possui enormes reservas de urânio físico e minas que pode abrir, retomando a mineração.

A Cameco opera em duas grandes minas de urânio no Canadá: a mina McArthur River-Key Lake e Cigar Lake, uma mina enorme com acesso a depósitos de urânio de gama superior, e no Cazaquistão, a mina Inkai.

Nos Estados Unidos, a Cameco opera em minas de urânio nos estados de Nebraska e Wyoming através da sua subsidiária norte-americana Cameco Resources.

A Cameco também é a única fornecedora de combustível da Bruce Power, que fornece 30% da eletricidade de Ontário a partir da central nuclear.

Uranium Energy Corp (UEC)

A Uranium Energy Corp. (UEC) é uma empresa de mineração dos EUA com um conjunto de licenças governamentais que permitem explorar os seus depósitos no oeste e centro dos EUA. Eventualmente, a empresa - sendo uma das poucas empresas nucleares dos EUA com uma situação de licença limpa - poderia aproveitar a forte procura do setor nuclear dos Estados Unidos no futuro.

Uranium Energy Corp. (UEC: NYSE American) é uma empresa de mineração e exploração de urânio sediada nos Estados Unidos. No sul do Texas, as operações hub-and-spoke da empresa são ancoradas pela Hobson Processing Facility totalmente licenciada, que é central para os projetos Palangana, Burke Hollow e Goliad ISR. Em Wyoming, a UEC controla o projeto Reno Creek, que é o maior projeto de urânio ISR em pré-construção permitido nos EUA.

Além disso, a Companhia controla uma conduta de projetos de urânio no Arizona, Novo México e Paraguai, um projeto de urânio/vanádio no Colorado e um dos maiores depósitos não desenvolvidos de Ferro-Titânio do mundo, localizado no Paraguai. As operações da Companhia são geridas por profissionais com perfil reconhecido de excelência no seu setor, perfil baseado em muitas décadas de experiência prática nas principais facetas da exploração, desenvolvimento e mineração de urânio.

NexGen Energy (NGX.US)

A NexGen Energy é uma empresa sediada no Canadá com foco na aquisição, exploração e desenvolvimento de projetos canadianos de urânio. A NexGen tem a posição mais significativa no sudoeste da Bacia de Athabasca, no estado canadiano de Saskatchewan, onde detém 199.576 hectares.

Este portfólio é considerado uma das áreas de urânio conhecidas mais prospetivas, até hoje, dada a mineralização descoberta no sudoeste ao longo do corredor Patterson, onde o depósito de Arrow está localizado. Através da sua subsidiária IsoEnergy Ltd, a NexGen também possui um portfólio de prospetos de urânio altamente prospetivos no leste da Bacia de Athabasca. Atualmente, a Companhia não possui nenhuma operação de mineração de urânio em grande escala.

Também as ações da BHP Billiton (BHP.US) e da Rio Tinto (RIO.UK) dão aos investidores uma exposição parcial ao urânio. Essas são empresas poderosas no setor de recursos, mas a mineração e distribuição de urânio é apenas uma pequena parte do seu portfólio de investimento.

CFDs sobre ETFs de urânio

A Global Uranium X (URA.US) disponibiliza aos investidores acesso a uma ampla gama de empresas envolvidas na mineração de urânio e na produção de componentes nucleares, incluindo aquelas em extração, refinamento, exploração ou fabrico de equipamentos para as indústrias de urânio e nuclear. No portfólio de investimento deste ETF estão, é claro, a Kazatomprom, a Cameco, mas também ações mais pequenas de urânio nomeadamente a Denison Mines, a NexGen Energy, a Uranium Energy Corp, a Paladin Energy e a Energy Fuels.

A aquisição do fundo pela NorthShore Global (URNM.US) pela Sprott Investment foi anunciada no início de novembro de 2021. A Sprott está em processo de obtenção de uma licença exclusiva para usar o North Shore Global Uranium Mining Index (o "Índice"), cujo desempenho é monitorizado pelo ETF North Shore Global Uranium Mining.

Em última análise, espera-se que o fundo se torne o ETF dos mineradores de urânio Sprott, que será orientado pela Sprott Asset Management. Estima-se que a reorganização do fundo seja concluída no primeiro trimestre do próximo ano.

"Acreditamos que estamos nas fases iniciais de um mercado altista em urânio e o URNM é um excelente complemento para o Sprott Physical Uranium Trust ("SPUT"), que é o maior fundo de urânio físico do mundo" - segundo as palavras de John Ciampaglia , diretor-geral executivo da Sprott Asset Management. "O URNM é o único ETF de ações de urânio exclusivo listado nos EUA e temos o prazer de oferecer aos investidores duas opções atraentes para investir neste setor", acrescentou Ciampaglia.

Atualmente, o portfólio do fundo também inclui a Kazatomprom, a Cameco, mas também a SPROTT PHYSICAL URANIUM TRUST, Yellow Cake PLC e empresas de urânio mais pequenas, como a CGN Mining Corp.

VanEck Vectors Uranium Mining + Nuclear energy (NLR.US) – este fundo procura replicar o mais próximo possível, antes de taxas e despesas, o preço e o desempenho de ganhos do MVIS®Global Uranium & Nuclear Energy Index (MVNLRTR)

Este índice procura acompanhar o desempenho geral das empresas envolvidas em:

Mineração de urânio ou projetos de mineração de urânio que a MV Index Solutions GmbH (o fornecedor deste índice) acredita ter potencial.

Envolvidos na construção, engenharia e manutenção de instalações de energia nuclear e reatores nucleares.

Produção de eletricidade a partir de fontes nucleares e fornecimento de equipamentos.

Fornecimento de tecnologia para serviços de energia nuclear.

O VanEck ETF, assim sendo, tem exposição ao setor nuclear, não apenas às empresas de mineração de urânio.

O portfólio do fundo inclui empresas como: Exelon Corp, Duke Energy, Dominion Energy, Cameco ou Electricite de France.

Melhor momento para começar a investir em ações de urânio

Nos últimos anos, tem sido realmente difícil encontrar uma matéria-prima no mercado que não tenha atingido a sua ATH (máxima histórica) ou pelo menos chegado perto dos seus preços anteriores. Tivemos um boom de alumínio, cobre, materiais de construção, aço e outras matérias-primas. Mas acontece que o urânio com o seu atual preço à vista em torno de 50 dólares, ainda é quase três vezes mais barato do que no pico do mercado altista de 2007.

No entanto, tendo em consideração a inflação e os níveis de 140/150 dólares na época, verifica-se que hoje o sentimento em torno do urânio ainda é negativo, apesar dos aumentos significativos no preço da matéria-prima de quase 70% desde agosto deste ano. O urânio é uma matéria-prima necessária para uso em reatores nucleares que usam energia nuclear, ou seja, haverá procura enquanto as centrais nucleares estiverem em operação. Enquanto isso, atualmente existem planos para construir pelo menos várias centenas em todo o mundo. Isto pode resultar numa procura crescente pelo recurso.

A energia nuclear é atualmente a fonte de energia mais eficiente conhecida pelo homem. As centrais movidas a urânio podem operar 24 horas por dia, 7 dias por semana, independentemente do vento, hora do dia ou da noite. Além disso, esse urânio e a tecnologia que envolve o setor nuclear são muito importantes no contexto da expansão do homem no espaço, o que lhe pode conferir potencial especulativo para aumentos de preços.

A energia para a humanidade deve ser constantemente fornecida, dada a robotização, automatização da produção em larga escala e o crescente mercado de carros e veículos elétricos. A procura de eletricidade provavelmente crescerá mais rapidamente do que suposições conservadoras e previsões de especialistas.

Um sentimento negativo em torno do urânio não existiria, se não fosse por três acidentes: Three Mile Island, Chernobyl e Fukushima. Estes desastres contribuíram para o adormecer do preço da matéria-prima e da procura por urânio, embora o mercado definitivamente não estivesse adormecido durante essas décadas.

A "salvação" deste ano para o mercado de urânio foi o Canadian Sprott Physical Uranium Trust SPUT, cujo detentor é Eric Sprott, um bilionário canadiano com investimentos em matérias-primas, metais preciosos e empresas de mineração.

Os movimentos de mercado do fundo, que passou a comprar urânio suportado por entregas físicas a qualquer preço e em qualquer quantidade, aceitando qualquer preço spot, "revelaram" de certa forma o preço real da matéria-prima.

Naquela época, embora o preço spot do urânio girasse em torno dos 25 dólares por libra, as transações ocorriam regularmente a preços tão altos quanto 80 dólares, preços pelos quais algumas centrais nucleares concordavam em comprar urânio de empresas de mineração. Estima-se que caso o preço atinja os 60 dólares por libra, a mineração de urânio se torne lucrativa para a maioria dos mineradores de urânio.

Especialistas da indústria das matérias-primas decidiram não ignorar relatos de que o preço spot do urânio difere do preço real, pelo qual as transações ocorrem, sendo que Sprott decidiu comprar urânio apoiado por entregas físicas, por receio de um grande aumento de preços da matéria-prima no futuro. Assim, paradoxalmente, o fundo que decidiu entrar no mercado por um preço mais baixo, por medo da possibilidade de preços cada vez mais altos no futuro das matérias-primas, começou a aumentar o preço do urânio, comprando-o fora do mercado. O fundo tem continuado a acumular urânio e isto parece uma jogada estratégica dos investidores da Sprott.

Se os mineradores retomarem a mineração e o volume de vendas de urânio para as centrais nucleares, bem como a procura por urânio aumentar significativamente, os investidores podem esperar outro mercado altista de urânio.

A gigante cazaquistanesa Kazatomprom também iniciou ações semelhantes ao Sprott Physical Uranium Trust.

A Kazatomprom comprou uma participação de 48,5% num investimento de 50 milhões de dólares para comprar urânio físico da ANU Energy OEIC Ltd, com sede em Astana. Os outros membros da estrutura do fundo são: 48,5% da National Investment Corporation do Banco Nacional do Cazaquistão e 3% do gestor de fundos Genchi Global Limited.

De acordo com informações da homepage da Kazatomprom, o fundo deve arrecadar 500 milhões de dólares para a compra de urânio físico de instituições e particulares. Os 500 milhões de dólares arrecadados financiarão novas compras de provisão de urânio física.

"O Fundo alavancará a combinação da experiência do mercado de urânio da Kazatomprom e o histórico comprovado da NIC, com o AIFC (Centro Financeiro Internacional de Astana) oferecendo aos investidores exposição direta à oportunidade atraente apresentada pelos fundamentos de longo prazo do mercado de urânio e da indústria nuclear". Sharipov também acrescentou que "A criação da ANU Energy OEIC Ltd. é um projeto que está em desenvolvimento há quase quatro anos como parte da estratégia mais ampla da Kazatomprom focada em fundamentos. O Fundo operará num ambiente de declínio na oferta de matéria-prima, beneficiando os investidores”.

- Mazhit Sharipov, diretora-geral executiva da Kazatomprom

"A ANU Energy sendo desenvolvida através da AIFC no Cazaquistão será o primeiro fundo de urânio a fornecer potencial acesso direto a investidores de mercados emergentes de várias categorias, particularmente aqueles focados em investimentos em energia limpa, bem como fundos de matérias-primas e fundos soberanos", acrescentou.

O momento atual parece ser muito estratégico para todo o mercado nuclear.

Adicione a isso a crise energética global causada pela escassez de matérias-primas, problemas na cadeia de abastecimento ou preços muito altos de matérias-primas de energia, e o mercado de empresas de urânio pode beneficiar disso. A atitude de grandes investidores no setor nuclear, incluindo instituições estatais, também parece otimista.

Horário de negociação das ações de urânio

E quanto ao horário de negociação das ações de urânio? Esta informação é especialmente importante para os traders intradiários. A negociação de ações de urânio está disponível durante a semana das 15:30 CET às 22:30 CET para a bolsa dos EUA ou das 9:00 às 17:30 para a bolsa de Londres de segunda a sexta-feira, mas depende da bolsa onde a empresa está listada.

A negociação de ações de urânio não é possível durante os fins de semana porque o mercado está fechado. Quando o mercado está aberto, os preços das ações, empresas e ETF flutuam constantemente durante o horário de negociação.

Obviamente, o melhor momento para a negociação das empresas de urânio é durante os períodos de liquidez muito alta, quando a volatilidade do mercado é maior. Quando há alto volume de transações no mercado, a volatilidade aumenta. Essa situação é uma grande oportunidade não apenas para os investidores, mas também para os traders intradiários, que usam a alavancagem para obter grandes lucros mesmo em posições curtas.

A alta volatilidade pode ser influenciada pela publicação de notícias importantes sobre política, empresa ou resultados financeiros. As ações das empresas de mineração de urânio às vezes são extremamente voláteis e a ação do preço durante um dia de negociação pode ser ainda maior do que 10%.

Mas não precisa seguir a volatilidade temporária do mercado se for um investidor de longo prazo. Na nossa plataforma, tem a oportunidade de comprar ativos de empresas de mineração mais pequenas como NexGen (NXE.US), Uranium Energy Corp (UEC.US) ou grandes e reconhecidas ações nomeadamente Kazatomprom (KAZ.UK) ou Cameco (CCJ.US). Nestes casos, como investidor, não precisa de olhar para empresas com preços flutuantes ou apenas ser de longo prazo no seu investimento em ações de urânio.