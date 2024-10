A história da exploração de ouro

Tempo estimado de leitura: 13 minuto(s)

A descoberta do ouro tem sido importante para o desenvolvimento das sociedades humanas de muitas culturas, desde a antiga idade do bronze até às eras modernas, uma vez que era utilizado nas primeiras civilizações como símbolo de prestígio e para honrar os deuses.

Aprenda como começar a negociar ouro online neste artigo.

Os primórdios da extração e utilização do ouro

Nenhuma cultura ou período de tempo na história humana pode negar que a descoberta de ouro mudou a forma como a humanidade começou a ter perceção do valor. O ouro está desde há muito associado a riquezas e poder, desde o antigo Egito, passando pelos astecas, pelas numerosas dinastias chinesas e pelos tesouros gregos e romanos. O ouro descoberto servirá de base para a economia mundial moderna, quer como moeda, quer como barras de ouro, e o seu valor foi sempre uma medida de riqueza.

A mais antiga peça de ouro descoberta que se conhece atualmente foi recentemente encontrada por arqueólogos perto de Varna, na Bulgária. A peça de joalharia antiga em ouro tem uma idade estimada de 6600 anos e é uma das mais importantes peças de ouro descobertas na história da humanidade até à data.

As civilizações antigas parecem ter adquirido ouro e prata a partir de uma variedade de recursos, por exemplo, do Médio Oriente. As culturas antigas valorizavam o ouro e embelezavam luxuosamente os seus templos e túmulos em homenagem aos seus deuses e indivíduos importantes.

Talvez a mais famosa produção antiga de ouro extraído - no antigo Egipto - remonte a 3100 a.c., durante o período pré-dinástico, o que faz dos antigos egípcios uma das primeiras civilizações a extrair minérios de ouro de forma extensiva. Embora não se conheçam os primórdios exactos da extração de ouro e da "idade de ouro" no Egipto pré-dinástico, é quase certo que os antigos egípcios colheram ouro e prata de depósitos aluviais durante todo esse tempo.

O túmulo de Tutankhamon, da 18ª dinastia egípcia, descoberto em 1922 pelo arqueólogo inglês Howard Carter, é sem dúvida o achado de ouro puro mais conhecido do Egipto (e da História). O caixão interno do Rei Tut, que pesa cerca de 110,4 kg, é um dos artefactos feitos de ouro maciço e costumava ser um dos artefactos mais importantes para os antigos egípcios.

Durante o Império Romano, o ouro tornou-se uma forma de moeda e foi introduzido o Áureo ("aurei" - a palavra latina significa "dourado"), uma moeda de ouro da Roma antiga. Originalmente, o Áureo valia 25 denários de prata pura e foi emitido regularmente desde o século I a.C. até ao início do século IV d.C.

Em 312 d.C., Constantino, o Grande, introduziu outra moeda de ouro - o Solidus de ouro - com grande esforço para restabelecer a escassez e a confiança na moeda romana, que se tornou uma nova espinha dorsal monetária na Europa. O estabelecimento de um sistema monetário estável por Constantino, em contraste com os romanos que o tinham abandonado, ajudou a lançar as bases para que o Império Bizantino se tornasse a próxima grande potência mundial. Mas como foi adquirido todo o ouro utilizado para cunhar todas as moedas de ouro? Vamos explorar agora a história da extração do ouro.

Quais são os métodos de extração de ouro?

Mining placer

Minerador de ouro, ca. 1900

A extração aluvial ou de aluvião foi um dos primeiros métodos utilizados para encontrar ouro em bruto. Os registos históricos indicam que as primeiras minas de aluvião em grande escala para extração de ouro foram estabelecidas durante o Império Romano, por volta de 25 a.C. O processo envolve o uso de água como mineração hidráulica para extrair, mover, concentrar e recuperar minerais pesados de depósitos de areia e cascalho encontrados em depósitos aluviais ou de plácer. A extração em minas de placer baseia-se na elevada densidade do ouro, que lhe permite afundar-se mais rapidamente do que os minerais siliciosos mais leves na água. Esta técnica é utilizada para extrair depósitos de áreas como areias e cascalho com ouro, que se acumulam em rios quando a corrente abranda. Os princípios básicos da extração de ouro de aluvião mantiveram-se praticamente inalterados ao longo do tempo, embora tenham-se registado avanços tecnológicos, incluindo a extração hidráulica moderna.

Prospeção de Ouro

Prospeção de Ouro

Durante a grande corrida ao ouro do século XIX, os mineiros adotaram o método de mineração artesanal. Este método envolvia a adição de uma quantidade substancial de água a uma panela, juntamente com alguns punhados de terra ou seixos que continham ouro. Ao lavar e separar o cascalho na panela, o mineiro deixava os minerais mais pesados e prendia o pó de ouro e as partes maiores do metal precioso.

Mais tarde, os mineiros começaram a utilizar um dispositivo conhecido como "balancim" para extrair maiores quantidades de minério do que as conseguidas com a mineração artesanal. Este método, que era mais eficaz do que agitar a mistura, consistia em deitar água sobre o cascalho colocado numa placa de ferro perfurada. Isto fazia com que as partículas mais pequenas passassem através dos orifícios e para um avental que as espalhava uniformemente sobre peças extraídas de madeira ou ferro, dispostas perpendicularmente ao fundo e aos lados do berço. À medida que o material se movia através do berço, o ouro ficava retido nas espirais e podia ser extraído mais tarde.

Mineração a céu aberto e subterrânea

Mineração a céu aberto e subterrânea

À medida que surgia a procura de operações em maior escala, os mineiros do Reino Unido começaram a utilizar métodos de perfuração para partirem "bancadas" de rocha perto da superfície da terra e transportarem peças mais pequenas contendo minério para posterior separação dos resíduos de rocha. Atualmente, as modernas minas de ouro a céu aberto cobrem uma vasta área e utilizam imenso equipamento mineiro. A mineração a céu aberto é atualmente um dos métodos mais utilizados para a extração de ouro e para encontrar outros metais.

Se um depósito de minério estiver situado muito abaixo da superfície, exigindo o movimento de uma quantidade substancial de rocha ou de resíduos, devem ser empregues outras técnicas, mas isso pode resultar num aumento dos preços do ouro. A extração subterrânea é mais cara do que a extração a céu aberto e necessita de equipamento especializado que depende da geometria do jazigo (tamanho, forma e direção), do grau de mineralização, da resistência dos componentes da rocha e da profundidade do depósito.

Produção artificial de ouro

É interessante notar que a produção de ouro em laboratório é possível. Além disso, o ouro artificial pode ser criado a partir de outros elementos. No entanto, este processo envolve reações nucleares e é tão dispendioso que, atualmente, não é rentável vender o ouro criado a partir de outros elementos. Normalmente, o ouro é produzido a partir de outros metais - geralmente platina, que tem menos um protão do que o ouro, ou mercúrio, que tem mais um protão do que o ouro.

Ao bombardear um núcleo de platina ou mercúrio com neutrões, pode ser retirado ou adicionado um neutrão, o que pode resultar em ouro através do decaimento radioativo natural. Note-se que muito do ouro criado a partir de outros elementos é radioativo, o que representa um perigo para os seres humanos e não pode ser vendido comercialmente. Além disso, após alguns dias de decomposição radioactiva, o ouro radioativo deixa de ser ouro e volta a transformar-se noutros metais. Para manter a integridade do ouro, é necessário um reator nuclear e a descontaminação química do metal radioativo. Resumindo: barras de ouro ou moedas de prata nucleares? É muito improvável.

Com base neste processo, é evidente que a criação de ouro não radioativo custa significativamente mais do que o que se pode ganhar com a venda, por exemplo, das barras de ouro. Assim, a criação de ouro a partir de outros elementos é atualmente uma experiência laboratorial dispendiosa e não uma atividade comercial prática. Talvez os avanços tecnológicos acabem por tornar a criação de ouro em reactores nucleares ou - talvez - em reactores de fusão um empreendimento económico rentável.

Invista as suas poupanças de forma inteligente Os instrumentos financeiros oferecem risco. Invista com responsabilidade. Saiba Mais

Factos interessantes sobre a extração de ouro

Onde é que se pode encontrar ouro?

O ouro pode estar presente em grandes depósitos de ouro conhecidos como filões e veios, em rochas fraturadas. Também pode estar disperso na crosta terrestre. A maioria dos depósitos de filões forma-se quando fluidos aquecidos circulam através de rochas auríferas, recolhendo o ouro e concentrando-o em novos locais da crosta. As diferenças químicas nos fluidos e nas rochas, bem como as diferenças físicas nas rochas, criam muitos tipos diferentes de depósitos de filões.

É muito provável que o ouro seja encontrado juntamente com outros minerais valiosos, como o quartzo e a prata. Muitas empresas mineiras que vendem o ouro e a prata das suas atividades mineiras também vendem os outros minerais.



O ouro também é encontrado em pequenos cursos de água que atravessam estas formações rochosas e minerais. Quando a corrente é suficientemente forte para que os ribeiros, rios e riachos o consigam fazer, a água transporta pedaços de ouro, muitas vezes designados por pequenas pepitas ou lascas, pelo caminho. À medida que o ouro é transportado da formação para o curso de água, os pedaços assentam nos leitos ou no chão e acabam por ficar cobertos de terra e areia.

As maiores minas de ouro e depósitos de ouro do mundo

As maiores minas de ouro e depósitos de ouro do mundo

Onde é que podemos encontrar a mais profunda mina de ouro do mundo?

mina de ouro da AngloGold Ashanti, situada a sudoeste de Joanesburgo, na África do Sul, é atualmente a mina de ouro mais profunda do mundo. A profundidade operacional da mina de Mponeng está abaixo da superfície até ao final de 2018. Prevê-se que as expansões em curso aumentem ainda mais a profundidade de exploração para cerca de 4,3 km. A mina subterrânea profunda utiliza um método de extração em grelha sequencial. O processo de escavação de poços em Mponeng começou em 1981, enquanto o complexo da fábrica de ouro e os poços foram comissionados em 1986.





Qual é o aspeto do ouro extraído por bateia?

O ouro extraído por bateia é amarelo-vivo e brilhante. Se suspeitar que se trata de ouro, coloque a mão entre o ouro e o sol para criar uma sombra sobre o ouro. Se continuar a parecer brilhante na frigideira, há uma boa hipótese de ser ouro. O ouro em bruto tem uma textura lisa mas irregular, causada pelo facto de o ouro ter caído em rios e riachos. Quando segurado na palma da mão e colocado uma pedra do mesmo tamanho ao lado, o ouro verdadeiro parece visivelmente mais pesado.

Como é que se pode identificar réplicas de ouro?

O ouro puro é amarelo brilhante, com uma superfície metálica e brilhante e uma beleza natural - até mesmo o pó de ouro minúsculo.

A corrida ao ouro - história e factos

A corrida ao ouro, também conhecida como febre do ouro, ocorre quando uma descoberta de ouro, por vezes acompanhada de outros minerais valiosos, leva a uma vaga de mineiros na esperança de ficarem ricos. Embora a maioria dos proprietários de minas não lucrassem com a extração do ouro, graças ao valor do ouro, alguns indivíduos conseguiram acumular fortunas substanciais e os comerciantes e os meios de transporte colheram benefícios significativos. O aumento da oferta mundial de ouro resultante destas corridas alimentou o comércio e o investimento a nível mundial. Os historiadores documentaram exaustivamente a migração em massa, o comércio, a colonização e o impacto ambiental associados às corridas ao ouro, em especial as do século XIX.

A descoberta de ouro em Sutter's Mill, na Califórnia, em 1848, desencadeou o maior afluxo súbito de pessoas que procuravam explorar e extrair ouro de uma determinada área em toda a história (a chamada Corrida do Ouro da Califórnia), com pessoas de todo o mundo, conhecidas como forty-niners, a deslocarem-se para a Califórnia.

A corrida ao ouro de Porcupine, na área de Timmins, Ontário, foi a corrida ao ouro mais bem sucedida da América do Norte, exigindo operações mineiras mais substanciais e equipamento mais dispendioso para adquirir o ouro descoberto do que outras corridas. Embora tenha atingido o seu auge nas décadas de 1940 e 1950, ainda hoje está ativa e produziu mais de 200 milhões de onças de ouro, o que faz dela o lar de alguns dos maiores depósitos de ouro do mundo atual. Outras importantes corridas ao ouro ocorreram no século XIX em países como a Austrália, a Nova Zelândia, o Brasil, o Chile, a África do Sul e o Canadá.

O futuro da extração de ouro

A NASA afirma que o ouro é um "recurso estratégico crítico" no espaço. Muitos satélites transportam folhas de mylar revestidas a ouro para os proteger do calor solar. Entretanto, uma fina camada de ouro na viseira do capacete de um astronauta desvia a radiação solar. A microeletrónica dos satélites que transmitem dados por todo o mundo, depende de componentes em ouro para garantir um desempenho fiável, resistente à corrosão e sem estática, afirma a NASA.

Ouro no espaço, será o próximo El Dorado?

Existe um asteroide colossal que contém bastante ouro e outros metais raros. O asteroide Psyche - situado entre Marte e Júpiter - ao contrário da maioria dos asteróides rochosos e gelados, está cheio de outros minérios metálicos, incluindo ouro, ferro e níquel descobertos. Se essa riqueza fosse partilhada por todos os 7,6 mil milhões de terráqueos, cada indivíduo receberia aproximadamente 92 mil milhões de dólares.

Está previsto que uma nave espacial não tripulada da NASA se dirija a Psyche no final de 2023 para investigar o asteroide, que mede cerca de 140 milhas de diâmetro e é um dos objectos mais significativos na região da cintura de asteróides do espaço. No entanto, não deve começar já a gastar esses milhares de milhões em Psyche. Um especialista avisa que podemos estar a décadas de extrair ouro e outros metais raros no espaço, porque a ciência e a tecnologia ainda não estão totalmente desenvolvidas.

Regresso à Lua

Numa missão da NASA em 2009, um foguetão deu-se encontro à Lua e uma segunda nave espacial analisou a explosão, revelando que a superfície lunar contém uma variedade de elementos, incluindo ouro, prata e mercúrio descobertos. No entanto, a exploração espacial será uma nova era na extração de metais preciosos para a produção de "barras de ouro espaciais" no futuro. Não só para os EUA, mas também para muitos outros países.