O gado vivo é gado adulto que pesa entre 544 e 635 kg, usado primariamente para abate, podendo variar consoante a raça. A indústria da carne de bovino é um sector em rápido crescimento que vale biliões de dólares globalmente. No entanto, é preciso lembrar que o investimento neste setor está associado a um risco elevado, uma vez que vários fatores, incluindo o clima e doenças, podem levar a um aumento ou diminuição da oferta e da procura de gado.

Utilização primária do gado Os bovinos são principalmente criados como fonte alimentar. No entanto, a carne e os produtos lácteos são apenas alguns dos artigos derivados de gado vivo. Os subprodutos da produção de carne de bovino incluem gelatina, gordura e cartilagens, que são extraídos e utilizados na produção de gomas de mascar, margarina, carnes enlatadas e doces. A pele de bovino é utilizada no fabrico de vários artigos como têxteis, pincéis, bolas de futebol, substrato para pomadas e materiais de isolamento. As gorduras da carne de bovino e ácidos gordos são utilizadas na produção de óleos industriais, cosméticos, pesticidas e detergentes. Botões, teclas de piano, colas e fertilizantes são feitos a partir de ossos, chifres e cascos. Os principais produtores de gado Os EUA são o principal produtor mundial de carne bovina por alguma margem, seguido pelo Brasil que enfrentou críticas maciças pela sua indústria pecuária em expansão, o que levou à desflorestação na floresta tropical amazónica e a incêndios florestais. Surpreendentemente, um dos maiores produtores é a Índia. A grande maioria dos cidadãos deste país não consome carne de vaca por questões religiosas. No entanto, os matadouros processam uma quantidade muito grande de animais, especialmente búfalos de água, que são depois enviados para o estrangeiro para outros países asiáticos e do Médio Oriente como o Vietname, Egipto, Malásia e Arábia Saudita. A maior parte da produção de gado ocorre nos EUA, Brasil e UE. Outros produtores que se destacam são a China, Índia, Argentina e México. Fonte: Statista Depois dos Estados Unidos, a China e o Brasil são o segundo e terceiro maiores consumidores de carne de bovino. A China, a Coreia do Sul e a Rússia compreendem três dos cinco maiores importadores mundiais de carne de bovino, enquanto o Brasil, EUA e Austrália são os maiores exportadores. Fonte: Statista O que afeta o preço do gado? Vários fatores influenciam o mercado de gado, entre os quais: A procura de carne de bovino depende da riqueza dos consumidores, uma vez que em geral este tipo de carne é mais cara do que a carne de porco ou de aves. Em tempos de crescimento económico, o consumo de carne de bovino aumenta, enquanto que durante a recessão muitos consumidores mudam para substitutos de carne mais baratos, e os preços da carne de bovino descem. Os preços das rações são responsáveis pela maioria dos custos de produção. Os grandes produtores e comerciantes utilizam frequentemente hedges nas quais utilizam a relação entre os preços do gado vivo e os cereais, por exemplo, o milho. Em geral, esperam uma correlação elevada entre os preços de ambos os instrumentos. Estes funcionaram bem desde o início de 2021, contudo, nos últimos dias esta correlação enfraqueceu devido a receios de recessão. Também os preços mais elevados do milho podem por vezes forçar os produtores a trazer o gado para o mercado prematuramente. Durante uma recessão económica, isto causa frequentemente excesso de oferta e empurra os preços ainda mais para baixo. Comparação entre os preços do gado e do milho. Intervalo D1. Fonte: xStation5. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco. Relatório do USDA - O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) publica todos os meses um relatório que descreve as condições atuais do mercado e as expectativas futuras e que muitas vezes provoca grandes movimentos de preços. O relatório concentra-se em três secções principais: Bovinos e vitelos em alimentação - que fornece o número aproximado de animais que serão transferidos para matadouros num futuro próximo. As secções de colocação mostram o número de bovinos em lotes de alimentação que estão a ser alimentados para produzir um grau de "selecção" ou melhor pelo USDA. Finalmente, a comercialização revela quantas vacas foram transferidas de confinamentos para serem abatidas. O que poderia fazer do gado uma oportunidade de investimento interessante? Escudo de inflação - devido ao aumento da inflação, os preços dos alimentos subiram acentuadamente nos últimos tempos e espera-se que esta tendência se mantenha. Portanto, o investimento em gado é utilizado por alguns traders como uma cobertura contra a perda do poder de compra.

- investir em gado permite aos investidores diversificar alguma parte de uma carteira a partir de ações e obrigações e alocar fundos no mercado de mercadorias. O aumento da procura por parte das nações em desenvolvimento e especialmente da China, pode fazer subir o preço, mas muito dependerá do crescimento global. Mesmo sem a China é preciso lembrar que a população mundial aumentou exponencialmente, e a competição por alimentos continuará a pressionar os fundamentos do gado e outros alimentos quando surgirem faltas de oferta. No entanto, os investidores também precisam de ter em conta os riscos potenciais. Como a história mostra, a recessão global afeta frequentemente de forma negativa a procura de carne de bovino e os seus preços. Também muitos consumidores querem acompanhar as tendências nutricionais globais e mudar para uma dieta vegetariana ou vegan ou limitar em grande medida o seu consumo de carne. É do consenso dos activistas ambientais que a produção de carne de bovino é fortemente consumidora de energia e pode ter um impacto negativo no nosso ambiente. Também os preços podem descer muito em caso de retorno da encefalopatia espongiforme bovina (BSE), também conhecida como doença das vacas loucas. Como negociar gado? Os investidores têm várias oportunidades para investir em gado, incluindo ações, ETFs e futuros. Contudo, os Contratos por Diferença (CFDs) são a forma mais popular de aderir a este mercado. Este instrumento financeiro está disponível na XTB com o ticker CATTLE e permite especular sobre o preço da carne de bovino sem possuir os ativos subjacentes. A possibilidade de abrir posições longas (ordem de compra) ou posições curtas (ordem de venda), em combinação com a utilização do mecanismo de alavancagem financeira, torna estes tipos de contratos actualmente um dos tipos mais flexíveis e populares de negociação nos mercados financeiros. Contudo, é preciso estar ciente de que os CFDs são instrumentos complexos e vêm com um elevado risco de perder dinheiro rapidamente devido à alavancagem. Invista as suas poupanças de forma inteligente Os instrumentos financeiros oferecem risco. Invista com responsabilidade. Saiba Mais O mercado de gado oferece uma oportunidade de investimento interessante, especialmente que a população global aumenta rapidamente, pelo que a procura de carne de bovino pode aumentar. Também pode proporcionar alguma proteção contra a inflação e é uma óptima forma de diversificar a sua carteira. No entanto, é preciso lembrar que pode ser extremamente volátil, uma vez que a maioria dos participantes envolvidos são agentes da indústria que procuram cobrir e assegurar preços que muitas vezes atraem muitos especuladores.

