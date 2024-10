Como investir em gado suíno

Tempo estimado de leitura: 5 minuto(s)

O gado suíno é um tipo de instrumento financeiro frequentemente utilizado para especular ou cobrir o preço da carne de porco e está diretamente ligado à complexa indústria mundial da carne de porco. O gado suíno refere-se a porcos que atingiram 120 kg, o peso mínimo para abate. Este processo demora normalmente cerca de 6 meses. A carne de porco é a mais popular entre as carnes de animais no mundo e o seu consumo anual excede 100 milhões de toneladas métricas, pelo que um número crescente de investidores está a utilizar gado suíno a fim de ganhar exposição no sector das mercadorias e diversificar as suas carteiras.

Em que sectores é utilizado o gado suíno? A carne de porco é principalmente utilizada como fonte alimentar, mas algumas partes dos animais são também utilizadas nos sectores farmacológico e industrial. Os produtos mais frequentemente fabricados incluem: insulina, estrogénios, cortisona, cosméticos, cola, luvas de couro e calçado. Produtores de topo Em 2021, a maior parte da carne de porco veio da China, que produziu mais de 40 milhões de toneladas métricas desta mercadoria. A União Europeia e os Estados Unidos são o segundo e terceiro maiores produtores. Em 2020, a produção mundial de carne de porco ultrapassou os 100 milhões de toneladas métricas. A maior parte da produção de porcos ocorre na China, UE e EUA. Outros produtores notáveis são o Brasil, Rússia, Canadá, Filipinas, México, Vietname e Coreia do Sul. Fonte: Statista Ao tomar decisões de investimento, muitos investidores olham para o Relatório de Gado Suíno, divulgado trimestralmente e que fornece informações sobre a cultura de suínos dos EUA, incluindo números de inventário e pesos. Além disso, os investidores podem encontrar informações sobre os fornecimentos atuais e os fornecimentos previstos para o futuro. O CME Lean Hogs Index é uma média ponderada de dois dias de preços. O que afeta o preço do gado suíno? Vários fatores influenciam o mercado do gado suíno. Eis os mais relevantes: Os preços das rações são responsáveis por mais de dois terços dos custos de produção. Antes da pandemia, o preço dos alimentos para animais, especialmente do milho, estava negativamente correlacionado com o preço do gado suíno. À medida que o preço do milho aumentava, os agricultores decidiam frequentemente vender os seus porcos, mesmo que ainda não tivessem atingido o seu peso alvo, para poupar em custos mais elevados. Como resultado, houve um excesso de oferta de porcos no mercado. No entanto, devido a recentes perturbações macroeconómicas, esta correlação enfraqueceu. Correlação entre os preços do gado suíno e do milho. Fonte: xStation5 O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco. Tempo - as altas temperaturas, que por vezes ocorrem no final do Verão e início do Outono, reduzem frequentemente a atividade dos porcos e a sua tendência para se reproduzirem. Isto pode resultar num menor número de nascimentos nos meses de Inverno e em preços mais elevados no Verão seguinte, devido à escassez de oferta.

Procura da China - a segunda maior economia não só do maior produtor mas também do maior consumidor de carne de porco, mas também representa aproximadamente 20% da oferta global de importação de carne de porco. Cerca de 54% de toda a produção da indústria de carne de porco da China é carne de porco que é também o tipo de carne mais popular entre os cidadãos chineses. A produção de carne de porco na China voltou acima dos níveis pré-pandémicos. Fonte: Statista Preço de outros substitutos da carne - atualmente, a maioria dos consumidores tem um amplo acesso a vários produtos de origem animal, excepto carne de porco, como aves de capoeira, carne de vaca e peixe. Contudo, na escolha dos produtos, a maioria das pessoas presta atenção aos preços. Assim, se os preços dos suínos aumentarem, podem ser substituídos por outras alternativas, muitas vezes mais saudáveis. Portanto, muitos criadores decidiram limitar a quantidade de antibióticos dada aos animais e melhorar a dieta de modo a que o produto final seja mais magro e mais saudável. Parece que as tendências dietéticas podem afetar a procura e o preço do gado suíno num futuro próximo. O que faz do lean hogs uma oportunidade de investimento interessante? Escudo contra a inflação - devido ao aumento da inflação os preços dos alimentos subiram acentuadamente nos últimos tempos e espera-se que esta tendência se mantenha. Por conseguinte, o investimento em gado suíno é utilizado por alguns traders como uma cobertura contra a perda do poder de compra.

Diversificação - investir em gado suíno permite aos investidores diversificar parte de uma carteira a partir de ações e obrigações e alocar fundos no mercado de mercadorias.

O aumento da procura de carne de porco proveniente da China poderá fazer subir o preço do gado suíno, no entanto, muito dependerá do desempenho da economia. Mesmo sem a China é preciso lembrar que a população mundial aumentou exponencialmente, e a competição por alimentos continuará a pressionar os fundamentos do gado suíno e outros alimentos quando surgirem faltas de oferta. Como investir em gado suíno? Os investidores têm várias oportunidades de investir em gado suíno, incluindo ações, ETFs e futuros. No entanto, os Contratos por Diferença (CFDs) são a forma mais popular de aderir a este mercado. Este instrumento financeiro está disponível na XTB com o ticker LEANHOGS e permite especular sobre o preço do gado suíno sem possuir os ativos subjacentes. No entanto, primeiro o cliente terá de passar por um teste de adequação, que permite avaliar se possui os conhecimentos e a experiência adequados para investir em CFDs. A possibilidade de abrir posições longas (ordem de compra) ou posições curtas (ordem de venda) em combinação com a utilização do mecanismo de alavancagem financeira torna estes tipos de contratos atualmente um dos tipos mais flexíveis e populares de negociação nos mercados financeiros. Contudo, é preciso estar ciente de que os CFDs são instrumentos complexos e vêm com um elevado risco de perder dinheiro rapidamente devido à alavancagem. O mercado de suínos proporciona uma oportunidade de investimento interessante e alguma proteção contra a inflação, o que é uma ótima forma de diversificar a sua carteira. No entanto, é preciso lembrar que pode ser extremamente volátil, uma vez que a maioria dos participantes envolvidos são agentes da indústria da carne de porco que procuram proteger e assegurar preços que muitas vezes atraem muitos especuladores.

