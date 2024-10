Margin Call (chamada de margem) - do que se trata?

Uma Margin Call, também conhecida como margin stop ou chamada de margem, é uma medida de proteção que ajuda os investidores a gerir o seu risco e a evitar perdas adicionais. É uma notificação da sua corretora de que corre o risco de ter algumas ou todas as suas posições fechadas forçosamente, ou liquidadas. Por conseguinte, compreender como surge a chamada de margem é essencial para uma negociação bem-sucedida.

Este termo está intimamente relacionado com os conceitos de margem e alavancagem. A margem é o menor montante necessário para abrir uma transação com alavancagem. Assim, a alavancagem dá aos investidores mais exposição sem terem de financiar o montante total da transação. Oferece o potencial para os traders aumentarem os lucros potenciais, assim como as perdas. O nível limite é calculado dividindo o seu capital pela margem necessária e multiplicando por 100%.

As chamadas de margem ocorrem quando a percentagem do capital próprio na conta desce abaixo da margem de manutenção exigida.

Na XTB, uma chamada de margem ocorre quando o seu nível de margem desce abaixo dos 100%.

Um Stop Out é o ato de fechar, ou liquidar, as suas posições.

Na XTB, um Stop Out ocorre quando o seu nível de margem cai abaixo dos 50%.

Uma vez que o nível de margem atinge os 50%, a sua posição aberta com a maior perda será automaticamente fechada até que o seu nível de margem volte acima dos 50% - tal pode levar ao fecho de várias posições.

Para evitar o fecho à força da sua posição por um Stop Out, terá de assegurar que o seu nível de margem se mantém acima dos 50%, depositando mais fundos ou encerrando outras posições para libertar margem. O que é que normalmente desencadeia uma chamada de margem? Uma chamada de margem é acionada quando não existe margem útil / livre na conta do investidor e requer fundos adicionais a serem depositados. Isto acontece normalmente quando as suas perdas da negociação reduzem a margem útil abaixo de um nível aceitável estabelecido pela corretora. Uma chamada de margem é mais provável quando os investidores utilizam uma grande proporção do seu capital nos seus investimentos, deixando pouca margem livre. Como resultado, se a transação não seguir o seu caminho, a margem livre não é capaz de cobrir as perdas. Principais razões que levam à chamada de margem Cingir-se a uma posição perdedora durante demasiado tempo, associado a uma alavancagem excessiva

Não há fundos suficientes, o que obriga o investidor a negociar com a totalidade da margem

Ausência de Stop Loss e monitorização da posição, especialmente quando o preço está a mover-se acentuadamente contra a posição dos investidores. O que acontece quando o investidor recebe uma chamada da margem? Neste caso, as posições do investidor são liquidadas ou encerradas, uma vez que já não tem fundos suficientes na sua conta para lhe permitir manter posições a perder, o que também constitui uma ameaça para a corretora. Vale a pena lembrar que quando se negoceia com alavancagem, existe a possibilidade de as perdas serem maiores do que o valor investido inicialmente na posição. A limitação das perdas é um dos aspetos mais importantes na negociação, e muitos investidores optam por utilizar ordens de Stop Loss como medida de proteção. Por outro lado, alguns traders decidem gerir o seu risco manualmente, controlando as suas transações abertas. O seu nível de margem é o montante necessário para manter cada posição aberta na sua conta. Para abrir e manter a sua negociação, deve ter fundos suficientes para cobrir a exigência de margem em qualquer momento. A margem livre representa o montante de capital que lhe resta para colocar novas transações ou cobrir quaisquer movimentos de preços negativos nas suas transações em aberto. A margem de stop é uma medida de proteção, particularmente para os investidores que não utilizam ordens Stop Loss. Quando o nível da margem cair abaixo dos 50%, a sua posição aberta com a maior perda será automaticamente fechada como um mecanismo de segurança incorporado. Fonte: xStation No exemplo acima, foi aberta uma posição de 5 lotes e o nível da margem é atualmente superior a 2000%. Se o nível da margem cair para menos de 50%, então o sistema fechará automaticamente a negociação para evitar mais perdas. Abaixo está um exemplo de um trader que tem uma elevada probabilidade de receber uma chamada da margem na sua conta de negociação: Depósito: 10 000€ Número de lotes padrão (100.000 negociados no mercado): 4 Margem percentual: 2% * Margem de utilização: 9000€ Margem livre: 1000€ Invista as suas poupanças de forma inteligente Os instrumentos financeiros oferecem risco. Invista com responsabilidade. Saiba Mais *A margem utilizada é calculada da seguinte forma com o GBP/USD a 1,125: Exposição ao mercado x preço x percentagem da margem x nº de lotes €100 000 x 1125 x 2% x 4 lotes = 9000€ Fonte: dailyfx.com Vamos supor que o investidor tem apenas uma transação aberta que utiliza a maior parte da margem disponível. Neste caso, a margem livre é de apenas 1000 EUR. Isto é um mero exemplo, mas vejamos que uma variação em 0,5% no GBP/USD iria causar uma chamada de margem para o investidor. Neste exemplo, o máximo que o investidor poderia perder seriam: 1000 EUR de margem livre + 9000 x 50% = 5500 EUR. Portanto, nem seria necessária uma variação de 4% no GBP/USD para levar a este trágico exemplo. Como podem ser evitadas as chamadas de margem? As chamadas de margem causam sempre muito stress e muitas vezes levam a graves consequências financeiras. Por conseguinte, vale a pena familiarizar-se com estas sugestões que podem ajudá-lo a evitar esta dolorosa experiência

Tenha em conta períodos de alta volatilidade no mercado e tenha sempre uma almofada de capital

Verifique diariamente o saldo da sua conta e crie alertas que o informarão quando o montante da margem livre diminuir drasticamente

Utilize ferramentas da plataforma que o ajudarão a calcular o impacto da exigência de margem para as posições que quer negociar

Não sobrecarregue a sua conta de negociação e implemente um sistema adequado de gestão de risco Em conclusão, vale a pena recordar as palavras de um famoso investidor Jesse Livermore - "Nunca esteja com uma chamada de margem. Está no lado errado do mercado. Porquê mandar bom dinheiro depois do mal? Guarde esse dinheiro para outro dia".

