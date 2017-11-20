O que é alavancagem financeira?

A alavancagem financeira é um divisor de águas para investidores e traders que buscam maximizar a sua exposição ao mercado com capital limitado. Quer esteja a negociar CFDs, futuros ou opções, a alavancagem pode aumentar os retornos, mas também pode ampliar as perdas. Compreender como a alavancagem funciona, os seus riscos e como geri-la de forma eficaz é crucial para o sucesso a longo prazo. Neste guia, detalhamos os seus fundamentos.

A alavancagem financeira é uma das ferramentas mais poderosas do investimento, permitindo que os investidores e as empresas ampliem a sua exposição no mercado usando capital emprestado ou instrumentos alavancados internamente. Ela desempenha um papel crucial tanto na negociação de curto prazo quanto nas finanças empresariais, permitindo que os investidores controlem posições maiores com uma fração dos seus próprios fundos.

Embora a alavancagem possa aumentar significativamente os retornos potenciais, ela também acarreta riscos mais elevados, uma vez que as perdas podem exceder o investimento inicial e uma má gestão de risco pode levar a chamadas de margem (ou, margin call) ou dificuldades financeiras. Usada com sabedoria, a alavancagem pode ser um ativo estratégico, mas, se mal utilizada, pode levar a perdas devastadoras.

Neste guia, vamos explicar como funciona a alavancagem financeira, os diferentes tipos disponíveis, os seus benefícios e riscos, e como os investidores podem geri-la de forma eficaz.

Quer seja um investidor que procura maximizar os ganhos ou um investidor que explora produtos financeiros alavancados, compreender a alavancagem é fundamental para tomar decisões financeiras inteligentes e informadas.

O que precisa de saber sobre a alavancagem financeira

A alavancagem financeira permite que os investidores negociem com mais capital do que possuem, seja por meio de empréstimos (alavancagem externa) ou do uso de instrumentos com alavancagem embutida (alavancagem interna).

A alavancagem amplia tanto os ganhos quanto as perdas — embora possa aumentar os retornos potenciais, ela também expõe os investidores ao risco de perder mais do que o seu investimento inicial.

Os rácios de alavancagem, como 1:5 ou 1:10, indicam quanto capital é emprestado em relação aos fundos próprios do investidor. Uma alavancagem de 1:10 significa que, para cada 1 dólar investido, o investidor controla 10 dólares no mercado.

Os investidores podem aceder à alavancagem através de produtos financeiros como CFDs, futuros e opções, que lhes permitem controlar grandes posições com um capital relativamente pequeno.

A gestão de risco é crucial ao usar alavancagem — definir ordens de stop loss, evitar alavancagem excessiva e compreender a volatilidade do mercado pode ajudar a minimizar os riscos financeiros.

A alavancagem não é utilizada apenas na negociação — as empresas também a utilizam nas suas finanças para financiar expansões, aquisições e novos projetos por meio de financiamento de dívida.

Alguns mercados financeiros permitem uma alavancagem muito maior do que outros — o comércio forex geralmente oferece alavancagem de até 1:500, enquanto os mercados de ações normalmente impõem limites mais rígidos.

— o comércio forex geralmente oferece alavancagem de até 1:500, enquanto os mercados de ações normalmente impõem limites mais rígidos. O lendário investidor Warren Buffett adverte contra a alavancagem excessiva, destacando que, embora possa gerar ganhos rápidos, também pode levar à ruína financeira se não for gerida adequadamente.

O que é alavancagem financeira?

A alavancagem financeira é uma estratégia que permite aos investidores e às empresas controlar posições de mercado maiores com um investimento inicial menor, utilizando capital emprestado ou instrumentos financeiros com alavancagem incorporada.

Em termos simples, ela amplifica tanto os ganhos potenciais quanto as perdas potenciais, aumentando a exposição aos movimentos do mercado sem exigir o compromisso total do capital.

Como funciona a alavancagem financeira?

Na sua essência, a alavancagem funciona utilizando um depósito de margem (o capital próprio do investidor) enquanto o montante restante é emprestado por uma corretora ou instituição financeira. Isto permite que os investidores assumam posições maiores do que poderiam com os seus fundos disponíveis. A alavancagem é normalmente expressa como uma relação, tal como 1:5, 1:10 ou 1:30, que indica quanto capital está a ser controlado em relação ao depósito do investidor.

Por exemplo, com uma alavancagem de 1:10, um investidor com 1000 $ pode controlar 10 000 $ em ativos. Isto significa que mesmo pequenos movimentos no mercado podem levar a lucros significativos — ou a perdas substanciais.

Tipos de alavancagem financeira

Existem duas formas principais de alavancagem:

1. Alavancagem externa

Esta envolve o empréstimo de fundos de uma corretora, banco ou credor para aumentar a exposição ao mercado. É comumente usada em negociações, investimentos imobiliários e finanças empresariais. Os investidores podem usar a alavancagem porque não têm capital suficiente ou para evitar imobilizar totalmente os seus próprios fundos.

Ao combinar o seu próprio capital com fundos emprestados, os investidores podem aumentar a sua exposição ao mercado. Este mecanismo pode ampliar significativamente os retornos, uma vez que o montante investido aumenta sem utilizar fundos pessoais adicionais. No entanto, o risco também aumenta, uma vez que tanto os lucros como as perdas são ampliados. Se o mercado se mover contra a posição do investidor, este pode perder mais do que o seu investimento inicial e até acabar por ficar em dívida com o seu corretor.

⚠️ Antes de usar a alavancagem, é crucial garantir que os retornos esperados superem a dívida potencial incorrida. As posições alavancadas estão sujeitas a encargos de juros, que aumentam com o montante emprestado, e devem ser pagas mesmo que a transação não gere lucro.

Portanto, os investidores devem analisar se um ganho potencial justifica o custo do empréstimo. Além disso, é essencial compreender o produto que está a ser negociado e avaliar a tolerância ao risco antes de usar a alavancagem.

2. Alavancagem interna

A alavancagem financeira interna está incorporada em determinados instrumentos financeiros, como CFDs, futuros e opções, permitindo aos investidores obter maior exposição ao mercado sem necessidade de recorrer diretamente a empréstimos.

Tal como a alavancagem externa, os lucros e perdas são calculados com base no valor nominal da posição, e não na margem investida. Por exemplo, o índice Ibex 35 da Espanha tem um fator de alavancagem interna de € 10 por ponto, o que significa que, para cada ponto que o índice se move, o investidor ganha ou perde € 10. Em contrapartida, o índice DAX da Alemanha tem um fator de alavancagem mais alto, de € 25 por ponto, aumentando tanto os ganhos potenciais quanto os riscos.

A alavancagem é atraente porque permite aos investidores:

Maximizar os retornos: ao controlar uma posição maior, mesmo um pequeno movimento do mercado pode gerar lucros mais elevados em comparação com o uso apenas do capital pessoal.

Diversificar os investimentos: os investidores podem alocar fundos em várias posições, mantendo uma exposição elevada.

Aumentar o acesso ao mercado: a alavancagem permite que investidores menores participem de negociações de alto valor que, de outra forma, estariam fora de seu alcance.

O risco da alavancagem explicado

Embora a alavancagem possa ampliar os lucros, ela também amplia as perdas. Se o mercado se mover contra a posição de um investidor, as perdas podem exceder o investimento inicial, levando a chamadas de margem ou liquidação forçada de ativos. Uma alta alavancagem sem uma gestão de risco adequada pode resultar em danos financeiros significativos, tornando essencial que os investidores utilizem ordens de stop loss e mantenham uma abordagem disciplinada.

Alavancagem financeira: o exemplo

Digamos que um investidor tenha US$ 1.000 na sua conta e queira negociar CFDs de ouro. Sem alavancagem, ele só poderia comprar US$ 1.000 em ouro. No entanto, com uma alavancagem de 1:10, ele pode controlar US$ 10.000 em ouro usando os mesmos US$ 1.000 como margem. Aqui está um detalhamento passo a passo.

1. Investimento inicial (margem)

O investidor deposita US$ 1.000 na sua conta de negociação.

Utiliza uma alavancagem de 1:10, o que significa que pode controlar 10 000 $ em ouro.

2. Execução da negociação:

O investidor compra ouro a US$ 2.000 por onça e adquire 5 onças (5 × US$ 2.000 = US$ 10.000 no total).

3. Cenário 1: O preço sobe (lucro)

O ouro sobe de US$ 2.000 para US$ 2.050 por onça (um aumento de US$ 50 por onça).

As 5 onças do investidor têm agora um valor total de 10 250 dólares (5 × 2050 dólares).

Lucro = 250 dólares (antes de custos e taxas).

Como o investidor investiu apenas US$ 1.000, um ganho de US$ 250 significa um retorno de 25% — em vez de apenas 2,5% sem alavancagem.

4. Cenário 2: O preço desce (perda)

O ouro cai de US$ 2.000 para US$ 1.950 por onça (uma queda de US$ 50 por onça).

As 5 onças do investidor valem agora 9750 $ (5 × 1950 $).

Perda = US$ 250 (antes de custos e taxas).

Como o investidor tinha apenas US$ 1.000, uma perda de US$ 250 significa uma perda de 25% — em vez de apenas 2,5% sem alavancagem.

5. Risco de chamada de margem

Se as perdas do investidor se aproximarem da sua margem de US$ 1.000, a corretora poderá emitir uma chamada de margem, exigindo que ele adicione mais fundos.

Se não puder cobrir as perdas, a sua posição poderá ser automaticamente encerrada para evitar mais perdas.

A alavancagem amplifica tanto os lucros como as perdas. Embora permita aos investidores controlar posições maiores com menos capital, também aumenta o risco, tornando essencial a gestão de risco (como ordens de stop loss).

Como é calculada a alavancagem?

Compreender e calcular corretamente a alavancagem é fundamental para avaliar o nível de risco assumido numa operação, uma vez que tanto os potenciais ganhos como as eventuais perdas são amplificados. Ao conhecer o grau de alavancagem envolvido, o investidor consegue tomar decisões mais informadas, ajustar o tamanho das suas posições e gerir melhor o risco da sua carteira.

Os cálculos da alavancagem variam consoante seja utilizada alavancagem externa ou interna:

Cálculo da alavancagem externa

Ao usar alavancagem externa, os investidores contribuem apenas com uma fração do valor total da negociação, com a corretora cobrindo o custo restante. No entanto, os lucros e perdas são calculados com base no valor total da negociação, não apenas na parte do investidor. Isso significa que há três resultados possíveis:

Negociação lucrativa – O retorno excede o custo do empréstimo, gerando um ganho líquido.

O retorno excede o custo do empréstimo, gerando um ganho líquido. Negociação neutra – O retorno é igual ao custo do empréstimo, resultando em nenhum lucro ou perda.

O retorno é igual ao custo do empréstimo, resultando em nenhum lucro ou perda. Negociação com prejuízo – O retorno é inferior ao custo do empréstimo, levando a uma perda líquida.

O rácio de alavancagem é expresso como uma fração (por exemplo, 1:2), o que significa que, por cada €1 de capital pessoal investido, o investidor está, na verdade, a investir €2 — um proveniente dos seus fundos e outro emprestado, resultando numa dívida de €1.

Para calcular a alavancagem para uma negociação específica, use a fórmula:

Rácio de alavancagem = Valor total do investimento / Fundos próprios do investidor

Antes de se envolverem em negociações alavancadas, os investidores devem calcular o seu rácio de alavancagem financeira, que é determinado pela multiplicação:

O valor total do investimento dividido pelo capital próprio investido e O lucro antes dos impostos dividido pelos lucros antes de juros e impostos (EBIT).

Se o rácio de alavancagem financeira for superior a 1, a alavancagem é benéfica, pois aumenta os retornos. Se for inferior a 1, não é aconselhável, pois não melhora a rentabilidade.

Cálculo da alavancagem interna

Para instrumentos alavancados internamente, a exposição é maior do que a margem necessária para abrir uma posição. A fórmula é:

Alavancagem interna = Preço do instrumento × Multiplicador de alavancagem

Por exemplo, com futuros DAX, se o valor nominal for € 460.000 e um investidor precisar de apenas € 23.000 em margem para abrir a posição, a sua exposição real será significativamente maior. Se o DAX se mover 5 pontos, o ganho será de € 125 (5 × € 25 por ponto). No entanto, se cair 10 pontos, a perda será de € 250.

Quais produtos financeiros utilizam alavancagem?

Vários produtos financeiros oferecem alavancagem, permitindo que os investidores aumentem a exposição ao mercado sem comprometer grandes quantias de capital. Estes incluem:

CFDs (Contratos por Diferença) – Acordos entre um investidor e um corretor para trocar a diferença de preço de um ativo entre a abertura e o encerramento de uma posição. Alguns CFDs exigem liquidações diárias, pelo que os investidores devem considerar os custos associados. Os investidores podem negociar CFDs sobre ações, índices, forex, commodities, criptomoedas, etc.

Contratos de futuros – Acordos em que duas partes se comprometem a comprar ou vender um ativo a um preço pré-acordado numa data futura.

Opções – Contratos que conferem ao titular o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender um ativo a um preço definido dentro de um prazo especificado. Ao contrário dos futuros, os titulares de opções podem optar por não executar o contrato.

Quais são os riscos da alavancagem financeira?

A alavancagem pode amplificar tanto os lucros como as perdas. Uma vez que a negociação alavancada utiliza capital pessoal e emprestado, os investidores devem reembolsar o empréstimo independentemente dos resultados da negociação. Isto introduz três riscos principais:

Perdas ampliadas – Embora a alavancagem aumente os lucros potenciais, ela também intensifica as perdas, que podem exceder o investimento inicial. Custos com juros – Os fundos emprestados acumulam juros, que devem ser pagos mesmo que a negociação resulte em prejuízo. Chamadas de margem – Se os movimentos do mercado resultarem em perdas elevadas, os corretores podem exigir que os investidores depositem fundos adicionais para manter as suas posições. O não cumprimento dessa exigência pode levar à liquidação forçada.

Para mitigar o risco, os investidores devem negociar apenas com capital que possam perder e definir ordens de stop loss para limitar a exposição a perdas. É fundamental compreender a tolerância ao risco e o comportamento do mercado antes de se envolver em negociações alavancadas.

Dicas importantes para usar a alavancagem financeira com sabedoria

Se é um investidor e quer assumir riscos, não o faça da maneira errada e lembre-se destas dicas simples para usar a alavancagem financeira com sabedoria.

1. Comece com uma alavancagem baixa

Uma alavancagem mais elevada significa um risco mais elevado. Se é novo no trading alavancado, comece com uma relação baixa (por exemplo, 1:2 ou 1:5) para gerir o risco de forma eficaz.

2. Use ordens de stop loss

Uma ordem stop-loss protege-o de perdas excessivas, fechando automaticamente a sua posição se o mercado se mover contra si. Nunca negocie sem uma.

3. Nunca arrisque mais do que pode perder

A alavancagem pode levar a enormes perdas, por vezes excedendo o seu capital inicial. Negocie apenas com dinheiro que pode perder.

4. Compreenda as chamadas de margem

Se as suas perdas se aproximarem do seu nível de margem, o seu corretor poderá emitir uma chamada de margem, exigindo que deposite mais fundos ou enfrente uma liquidação forçada.

5. Escolha a classe de ativos certa

Alguns mercados, como o forex, oferecem alavancagem extrema (até 1:500), enquanto outros, como o de ações, são mais conservadores. Escolha uma classe de ativos que corresponda à sua tolerância ao risco.

6. Esteja ciente dos custos dos juros

Os fundos emprestados vêm com taxas de financiamento e encargos de juros, que podem corroer os seus lucros se as posições forem mantidas por muito tempo.

7. Use a alavancagem apenas em configurações de alta probabilidade

Não utilize alavancagem em todas as negociações — reserve-a para situações em que tenha forte convicção e um plano claro de gestão de risco.

8. Acompanhe de perto as condições do mercado

Operações com alavancagem elevada podem virar-se contra si rapidamente. Mantenha-se informado sobre dados económicos, políticas do banco central e indicadores de volatilidade.

9. Diversifique a sua carteira

Nunca coloque todo o seu capital numa única transação alavancada. Distribua o risco por diferentes posições e classes de ativos.

10. Informe-se antes de usar alavancagem

A alavancagem é uma faca de dois bicos. Reserve um tempo para aprender como ela funciona, pratique com contas demo e desenvolva uma estratégia sólida de gestão de risco antes de mergulhar de cabeça.

Factos interessantes

A alavancagem financeira é uma ferramenta poderosa no investimento, mas vem acompanhada de factos fascinantes que muitos investidores podem não conhecer. Aqui estão algumas das informações mais interessantes sobre a alavancagem, a sua história e o seu impacto nos mercados financeiros.

1. O conceito de alavancagem remonta aos tempos antigos

A ideia de alavancar ativos para obter maior controlo sobre os recursos remonta a civilizações antigas como Roma e Grécia, onde comerciantes e proprietários de terras pediam empréstimos para expandir os seus negócios. Até mesmo Leonardo Fibonacci, o famoso matemático, escreveu sobre os riscos e recompensas dos empréstimos no comércio medieval.

2. A alavancagem foi um fator-chave na crise financeira de 2008

A crise financeira global de 2008 foi alimentada pelo excesso de alavancagem no setor bancário. Muitas instituições financeiras contraíram empréstimos avultados para investir em títulos hipotecários de alto risco. Quando o mercado imobiliário entrou em colapso, os bancos não conseguiram cobrir as suas dívidas, o que levou a falências em massa e a resgates governamentais. Esta crise reformulou as regulamentações financeiras globais, tornando as regras de alavancagem muito mais rigorosas.

3. Warren Buffett alerta contra o uso excessivo da alavancagem

O lendário investidor Warren Buffett tem criticado frequentemente a alavancagem excessiva, afirmando que é uma das formas mais rápidas de destruir riqueza. Apesar de a sua própria empresa, a Berkshire Hathaway, utilizar a alavancagem de forma estratégica, Buffett aconselha a maioria dos investidores a serem cautelosos.

4. Os hedge funds dependem fortemente da alavancagem

Alguns dos hedge funds mais bem-sucedidos do mundo dependem da alavancagem para aumentar os seus retornos. Embora essa estratégia possa gerar lucros enormes, ela também aumenta o risco de colapsos repentinos, como visto com a queda da Long-Term Capital Management (LTCM) em 1998, que quase levou o sistema financeiro global à falência devido a apostas excessivamente alavancadas.

5. A alavancagem não é apenas para os investidores, as empresas também a utilizam

Enquanto os investidores usam a alavancagem nos mercados financeiros, as empresas também dependem dela para crescer. As empresas contraem financiamento por dívida para expandir as suas operações, investir em novos projetos e aumentar a rentabilidade. É por isso que o rácio dívida/capital próprio é um dos indicadores financeiros mais observados nas finanças corporativas.

6. Alguns países permitem uma alavancagem muito maior do que outros

As regulamentações financeiras sobre alavancagem variam muito entre os países. Nos EUA e na Europa, regras rígidas limitam os níveis de alavancagem para evitar riscos excessivos. No entanto, alguns centros financeiros — como Hong Kong e Singapura — permitem índices de alavancagem muito mais altos, tornando-os atraentes para investidores agressivos.

7. O termo «chamada na margem» vem de uma chamada telefónica real

Antes do surgimento da negociação eletrónica, os corretores ligavam aos seus clientes para informá-los de que as suas contas tinham caído abaixo do nível de margem exigido. Se não depositassem mais fundos, as suas posições seriam liquidadas. Embora hoje em dia as chamadas de margem ocorram instantaneamente através de sistemas automatizados, o termo continua a ser uma parte essencial do jargão da negociação.

8. Muitos investidores não percebem que estão a usar alavancagem

Muitos investidores utilizam alavancagem sem saber, ao negociar derivados como opções, futuros e CFDs. Como esses instrumentos exigem apenas um pequeno depósito de margem para controlar uma posição muito maior, os investidores muitas vezes não percebem a extensão total da sua exposição ao risco até que o mercado se mova contra eles.

Considerações finais

A alavancagem pode ser uma faca de dois bicos: pode ampliar os ganhos, mas também pode facilmente acabar com uma conta se não for usada com cuidado. Seja em finanças corporativas, hedge funds ou negociação individual, entender a alavancagem é essencial para gerir riscos e tomar decisões financeiras inteligentes.

Esta ferramenta financeira é poderosa, mas arriscada. Pode aumentar os retornos ou levar a perdas significativas. Antes de usar a alavancagem, os investidores devem compreender totalmente a sua mecânica, custos e riscos. Um planeamento cuidadoso, estratégias de gestão de risco e uma análise de mercado completa podem ajudar os investidores a usar a alavancagem de forma eficaz, sem se exporem a riscos financeiros excessivos.

Para utilizar a alavancagem financeira de forma eficaz, os investidores devem compreender as estratégias de gestão de risco, avaliar cuidadosamente a sua tolerância a perdas e garantir que o retorno potencial supera o custo do empréstimo. Quer seja aplicada na negociação ou nas finanças empresariais, a alavancagem deve ser sempre abordada com cautela e uma estratégia bem definida.