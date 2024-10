Tempo estimado de leitura: 22 minuto(s)

Investir em ouro sempre foi uma opção atrativa para os investidores que procuram diversificar as suas carteiras, proteger-se contra a inflação ou simplesmente apreciar a beleza, o valor do ouro e o prestígio de possuir ouro como um bem físico.

As origens culturais reconhecem o ouro como um investimento seguro para a maior parte das pessoas em todo o mundo - mesmo aquelas que não lidam com os mercados financeiros em termos de oferta e procura de ouro ou de movimentos de preços. Historicamente, o ouro é visto como um ativo que mantém o seu valor apesar da incerteza económica ou das flutuações de preços, devido às suas propriedades únicas.

Como comprar ouro

Antes de mais, é importante compreender as diferentes formas em que se pode investir em ouro e como funciona a procura de ouro, bem como as opções de ouro disponíveis. Os ativos físicos, tais como barras de ouro, moedas e jóias, são a forma mais comum de investimento para os particulares. Outras opções incluem fundos de ouro negociados em bolsa (ETFs), ações de empresas mineiras de ouro e contratos de futuros de ouro.

Barras de ouro

As barras de ouro, também conhecidas como lingotes, são uma escolha popular para os investidores que procuram comprar ouro físico. O ouro em barra é normalmente vendido por grama ou onça. A pureza, o fabricante e o peso do ouro devem estar estampados na face da barra.

Quando compra barras de ouro físicas, a pureza é crucial, uma vez que confirma o valor do ouro. As barras de ouro com qualidade de investimento devem ter pelo menos 99,5% de ouro puro. Isto é especialmente importante se pretende guardar as barras numa conta individual de reforma (IRA) especializada, uma vez que o ouro menos puro não pode ser guardado desta forma.

Existem muitas empresas que vendem barras de ouro, mas aconselhamos vivamente que escolha apenas empresas com boa reputação. Não se esqueça de que poderá ter de pagar algumas taxas adicionais - como seguros - para garantir o transporte seguro do seu ouro.

Moedas de ouro

As moedas de ouro são objetos de coleção populares e uma opção atrativa para os investidores. No entanto, ao contrário das barras de ouro, é provável que pague um preço de ouro superior ao que pagaria pela mesma quantidade de ouro sob a forma de barras.

As moedas têm normalmente um teor de ouro inferior ao das barras de ouro. Por exemplo, uma moeda popular de uma onça da Águia Americana tem apenas 91,67% de ouro. O resto do peso é composto por prata e cobre. Certifique-se de que pesquisa o teor de ouro das moedas em que está interessado antes de as comprar.

Pode comprar moedas de ouro através de negociantes, casas de penhores e vendedores individuais em quem confia. Se optar por comprar as suas moedas de ouro online, certifique-se de que recorre a uma empresa listada nas bases de dados da e.g mint. Quer compre as suas moedas de ouro pessoalmente ou online, não vai querer desperdiçar dinheiro em falsificações ou em ouro menos puro do que é levado a crer.

Joalharia

As jóias, especialmente as peças antigas, podem ser outra via para comprar ouro. No entanto, tal como acontece com as moedas de ouro, é provável que pague mais pela quantidade de ouro que está realmente a receber. O prémio pode ir de 20% a 300%, dependendo do fabricante.

É importante ter em conta que nem tudo o que reluz é ouro. Os fabricantes utilizam ligas que combinam ouro com outros metais para tornar as suas peças mais duradouras ou ajustar a sua cor. A qualidade do ouro nas jóias é medida em quilates, e o ouro de maior quilate é mais valioso do que o de menor quilate. Procure peças com um selo de quilate para garantir que está a receber o que pagou.

Fatores a considerar ao comprar ouro

Ao comprar ativos físicos, há vários fatores a considerar:

Armazenamento

As barras ou moedas de ouro requerem um local de armazenamento seguro. Embora possa certamente guardar o seu ouro em casa, muitos investidores preferem um cofre seguro. Certifique-se de que pesquisa opções seguras para armazenar o seu ouro antes de o comprar, e tenha em mente que o armazenamento seguro aumenta o custo do seu investimento.

Segurança

Quer opte por guardar o seu ouro em casa ou num cofre seguro, é importante assegurar o seu investimento contra roubo ou catástrofe natural. Isto pode aumentar o custo do seu seguro de habitação ou de arrendamento, por isso não se esqueça de verificar com a sua seguradora.

Importador

Para garantir que o valor do seu investimento cresce ao longo do tempo, certifique-se de que compra ouro de fontes respeitáveis. Antes de comprar qualquer coisa, deve definitivamente verificar os registos oficiais dos revendedores de ouro.

Pureza

O teor de ouro na moeda, barra ou peça de joalharia tem um impacto significativo no seu valor e no seu valor como investimento. Certifique-se de que qualquer ouro que adquira como investimento tem um nível de pureza suficientemente elevado para resistir ao teste do tempo. Procure artigos de ouro com um grau de pureza de, pelo menos, 91%, se não 99%.

A taxa de câmbio atual do ouro

Métodos modernos de negociação de ouro

O mundo mudou muito nas últimas décadas. A liberalização dos movimentos de capitais e as novas tecnologias tornaram a estratégia de transação de ouro incrivelmente mais simples do que comprar um lingote de ouro. Além disso, os mercados financeiros permitiram aos investidores comprar ouro com taxas muito baixas, ou mesmo sem quaisquer custos de transação.

Negociar CFDs sobre ouro

A negociação com CFDs é uma das opções de ouro mais populares para os investidores. Tem muitas vantagens em comparação com o investimento em ouro físico, tais como taxas baixas e a oportunidade de utilizar a alavancagem. Com os CFDs, pode acompanhar os movimentos da matéria-prima ou do ativo subjacente sem possuir ouro em forma física. Uma vez que, as técnicas de negociação de ouro com alavancagem requerem apenas uma determinada percentagem da posição total, estão normalmente associadas a investidores de ouro com alguma experiência ou ao trading diário conseguindo ganhos significativos. Além disso, a negociação de CFDs também dá aos investidores a oportunidade de abrir posições curtas para transações de CFDs, o que pode ser particularmente útil em várias estratégias de negociação com este ativo.

O processo de negociação de CFDs sobre ouro é geralmente simples e cómodo, uma vez que as principais corretoras permitem a negociação de ouro online através das suas aplicações e plataformas de negociação.

Em algumas plataformas de negociação, o ouro é negociado com o código XAU ou GOLD, e uma das taxas de juro de câmbio mais populares é denominada em dólares americanos por onça troy, conhecida como XAU/USD.

Outras taxas de câmbio de CFDs variam consoante a corretora, mas podem incluir denominações em euros (XAU/EUR), libras esterlinas (XAU/GBP), ienes japoneses (XAU/JPY) e francos suíços (XAU/CHF).

Nota: embora a negociação de CFDs sobre ouro seja semelhante à negociação de forex, algumas pessoas podem utilizar expressões como "gold forex" ou "forex gold trading" para a negociação de ouro, o que é incorreto por definição (FX ou forex refere-se à negociação de divisas).

Porquê negociar online CFDs sobre Ouro?

Acessibilidade de negociação

Enquanto a compra de matérias-primas físicas pode envolver alguns processos demorados, a criação de uma conta de negociação de CFDs é relativamente simples e rápida. A compra de ouro é também bastante dispendiosa - o preço de um lingote de ouro é, em média, superior a 40.000 EUR, independentemente da oferta e da procura de ouro. A menos que tenha muito dinheiro à sua disposição, os CFDs são uma forma económica de aceder e participar no mercado de matérias-primas preciosas.

Liquidez na negociação de ouro

Estima-se que os volumes diários de negociação de ouro sejam de cerca de 58 mil milhões de EUR e excedam os da maioria dos pares de moedas, exceto EUR/GBP, GBP/USD e USD/JPY. O elevado volume de transacções confere aos CFD sobre ouro uma elevada liquidez nos mercados do ouro. Esta elevada liquidez significa que a transação de CFD sobre ouro é menos dispendiosa do que a de outros instrumentos financeiros e que as comissões cobradas são geralmente muito reduzidas. Além disso, a elevada liquidez significa que a venda de contratos de CFD é fácil, o que nos leva ao próximo benefício.

Capacidade para entrar longo e curto na negociação de CFDs sobre ouro

Ao utilizar CFDs, não tem de se preocupar em programar as suas transações para quando o mercado está a subir. A elevada liquidez dos CFDs sobre ouro significa que pode capitalizar os movimentos do preço do ouro tanto em mercados em alta como em baixa. Se pensa que o preço do ouro vai aumentar em relação a uma moeda, pode comprar (long) e se pensa que o preço do ouro vai enfraquecer em relação a uma moeda, pode vender (short).

Estabilidade de negociação de CFDs sobre ouro

Uma vez que os CFDs permitem que os investidores beneficiem mesmo quando os mercados estão em queda, os CFDs sobre ouro são um instrumento vantajoso. Podem oferecer aos investidores alguma estabilidade e uma oportunidade de sucesso mesmo em mercados instáveis.

Alavancagem na negociação

Os CFDs são produtos financeiros alavancados. Não precisa de depositar o montante total necessário para abrir uma posição. Os CFDs sobre ouro tendem a vir com altos níveis de alavancagem, que se traduzem em requisitos de margem baixos. Por exemplo, se obtiver uma alavancagem de 50:1 numa posição de 39.000 USD, terá de depositar apenas 780 dólares americanos na sua conta para abrir o contrato completo de 39.000 USD. Da mesma forma, só precisará de depositar 390 USD com uma alavancagem de 100:1. Na XTB, a alavancagem no ouro é de 1:20.

Volatilidade

O mercado do ouro é altamente volátil e o seu preço tende a flutuar mais do que os pares de moedas tradicionais, como o EUR/GBP, que regista movimentos de preços de cerca de 50-100 pips quase todos os dias. Esta volatilidade dá aos investidores mais oportunidades de sucesso no mercado do ouro.

Sem data de expiração para contratos sobre o ouro

Os CFDs sobre ouro não têm data de expiração e o investidor escolhe quando fechar uma posição. Isto é vantajoso porque pode manter uma posição aberta até obter as margens de lucro desejadas.

Em suma, os CFDs sobre ouro online podem proporcionar-lhe acessibilidade, liquidez, a possibilidade de operar em posições longas ou curtas, gestão de risco, alavancagem, volatilidade e nenhuma data de expiração do contrato. Estas vantagens tornam a negociação uma opção atrativa para os investidores interessados no metal precioso.

Desvantagens em negociar CFDs sobre ouro

Embora a negociação com CFDs sobre ouro ofereça uma série de benefícios, existem também alguns riscos envolvidos.

Risco associado à utilização de margem

Negociar CFDs sobre ouro na margem usando alavancagem pode amplificar os ganhos de um investidor. No entanto, a mesma alavancagem que aumenta os lucros também pode aumentar as perdas, razão pela qual deve ser utilizada com precaução.

Volatilidade do mercado desafiante

Embora o ouro seja frequentemente considerado um ativo de refúgio durante as condições imprevisíveis do mercado bolsista, a elevada volatilidade do mercado pode nem sempre ser vantajosa. Mesmo um pequeno movimento do mercado pode ter um impacto significativo no preço do ouro versus a procura de ouro, resultando em perdas substanciais.

Além disso, durante períodos de elevada volatilidade do mercado, aumentam as probabilidades de ocorrerem quedas súbitas, o que significa que os investidores têm de acompanhar de perto e manter os seus níveis de margem. Pode também ser-lhe exigido que satisfaça os valores de cobertura adicionais a curto prazo, o que pode levar a que a posição seja fechada sem aviso prévio e com prejuízo.

Custos de aguentar uma posição por um período longo

Embora o mercado de CFDs normalmente envolva a tentativa de lucrar com as flutuações de curto prazo do preço do ouro, alguns investidores podem optar por manter as suas posições por períodos prolongados. Quando isto acontece, os corretores podem aplicar taxas de rollover para manter as posições, o que por vezes pode tornar-se bastante dispendioso.

É importante avaliar o verdadeiro custo de manter uma posição antes de o fazer, uma vez que os resultados podem não justificar as despesas.

Como começar a negociar CFDs sobre ouro online

Se pretende começar a negociar CFDs online, terá de compreender como operar neste mercado. A negociação no complexo mercado de CFDs pode levar algum tempo a compreender, mas aqui estão alguns passos para começar.

Comprender o mercado

A negociação de CFDs envolve lidar tanto com o mercado de matérias-primas como com a negociação de CFDs. Para negociar com sucesso no mercado, é crucial que tenha uma compreensão correta de ambos.

Dedique algum tempo a aprender o mercado de CFDs sobre ouro, incluindo os diferentes fatores que afetam o mercado e o valor do ouro, bem como os fundamentos necessários para tomar decisões informadas. Isto deve incluir a análise do mercado, a procura global de ouro e os erros comuns a evitar.

Criar um plano

Como diz o ditado, "não planear é planear para falhar". Um plano sólido é fundamental quando negoceia CFDs sobre ouro. O seu plano deve incluir os seus objectivos de negociação, tolerância ao risco, método de análise preferido, estratégia de negociação e ferramentas de gestão monetária e de risco.

Método de análise

Existem dois métodos principais para analisar o preço do ouro: a análise técnica e a análise fundamental.

A análise fundamental envolve o estudo de dados macroeconómicos e do sentimento do mercado para prever os movimentos de preços. Os investidores analisam fatores económicos como a inflação, a incerteza política e as taxas de juro reais para tomarem decisões informadas sobre o mercado.

A análise técnica, por outro lado, envolve o estudo de movimentos e padrões de preços passados para prever movimentos e tendências futuras. Isto pode ser feito utilizando a ação dos preços, padrões de gráficos e indicadores técnicos de negociação. Escolha o método de análise que melhor se adapta ao seu estilo de negociação e preferências, ou considere uma combinação de ambos.

Risco e gestão monetária

Depois de ter identificado os seus níveis de entrada e saída, é importante ter regras de gestão monetária e de risco. Estas devem incluir o montante de capital que irá arriscar por transação, a perda máxima em que está disposto a incorrer e o seu rácio risco/recompensa para garantir uma carteira de investimentos equilibrada. Planeie como minimizar o risco utilizando ordens stop-loss e limitadas para evitar grandes perdas, especialmente durante períodos de elevada volatilidade.

Um bom plano depende do seu conhecimento do mercado. Se não estiver familiarizado com a forma como a picos de volatilidades afeta os trailing stops, por exemplo, o seu plano pode não incluir a utilização de stops garantidos para minimizar o risco. Também é importante seguir o seu plano, uma vez que a disciplina é um elemento crucial para uma negociação consistentemente lucrativa.

Escolher a corretora mais indicada para negociar

A escolha de uma corretora fiável é essencial para atingir os seus objetivos de negociação. Certifique-se que procura uma corretora que ofereça um serviço e apoio de qualidade. Ao escolher a corretora, considere o seguinte:

Regulação: Escolha uma corretora regulada para garantir que os seus fundos estão seguros e que as suas informações pessoais e financeiras estão protegidas.

Escolha uma corretora regulada para garantir que os seus fundos estão seguros e que as suas informações pessoais e financeiras estão protegidas. Custos de transação: Procure uma corretora que ofereça comissões competitivas e spreads ultra-justos sem comprometer a qualidade.

Procure uma corretora que ofereça comissões competitivas e spreads ultra-justos sem comprometer a qualidade. Opções de plataforma de negociação: Escolha uma corretora com uma seleção de plataformas e ferramentas robustas para melhorar a sua experiência de negociação.

Escolha uma corretora com uma seleção de plataformas e ferramentas robustas para melhorar a sua experiência de negociação. Requisitos de margem e alavancagem: Escolha uma corretora com requisitos de depósito e alavancagem que estejam de acordo com as suas capacidades e objetivos de negociação.

Escolha uma corretora com requisitos de depósito e alavancagem que estejam de acordo com as suas capacidades e objetivos de negociação. Apoio ao cliente: Procure uma corretora com um apoio ao cliente reativo e eficiente para o ajudar a resolver problemas de forma rápida e eficaz.

Negociar ouro através de ETFs

Os fundos de ouro transacionados em bolsa tornaram-se populares nos dias de hoje, pois oferecem uma alternativa interessante para aceder ao ouro. Há quem diga que comprar ETFs para transacionar ouro pode ser uma boa forma de investir em ouro para principiantes ou para pessoas que querem comprar ouro como um investimento a longo prazo, uma vez que a construção dos ETFs é fácil de compreender. São também uma excelente opção para quem pretende transacionar ouro online.

Então, como é que se compram ETFs de ouro? É muito simples, pois os ETFs funcionam como ações individuais que transacionam ouro numa bolsa. Isto significa que os investidores não possuem realmente o ouro físico como um dos metais preciosos, mas continuam a ter exposição à matéria-prima, uma vez que a maioria dos ETFs normais (ETF baunilha) detém um determinado número de barras de ouro por cada ação do fundo negociado em bolsa emitida. Consequentemente, os ETFs acompanham o valor do mercado do ouro e qualquer alteração do preço do ouro que suba ou desça reflete-se num preço de mercado negociado em bolsa.

O que são ETFs de ouro?

Os ETFs que transacionam ouro são semelhantes aos fundos de investimento e são negociados em bolsas de valores. Tal como acontece com um fundo mútuo de ações, uma sociedade gestora de ativos (AMC) reúne dinheiro dos investidores para investir em ações. No entanto, no caso dos ETFs de ouro, o ativo subjacente é o ouro puro. A AMC atribui então unidades aos investidores que podem ser transacionadas nas bolsas. O preço do ETF está correlacionado com o preço do ouro subjacente, adicionando flexibilidade ao investimento físico em ouro.

Como funcionam os ETFs de uro

Cada unidade de um ETFs de ouro representa um grama de ouro com uma pureza de 99,5%. Este ouro é armazenado nos cofres dos bancos depositários e o seu valor determina o preço da unidade. Por exemplo, se o AMC atribuir o valor de um grama de ouro a cada unidade, o preço de cada unidade será aproximadamente o mesmo que o preço de um grama de ouro.

Vantagens de negociar ETFs de ouro

Existem vários benefícios em negociar ETFs para ouro, incluindo:

Igualdade de preço: Os ETFs são comprados e vendidos à mesma taxa, ao contrário do ouro alocado, que opera a preços diferentes em locais diferentes.

Os ETFs são comprados e vendidos à mesma taxa, ao contrário do ouro alocado, que opera a preços diferentes em locais diferentes. Pureza do ouro: A pureza dos ETFs é garantida, com 99,5% de pureza sendo o padrão. O mercado de ouro físico não tem a transparência necessária para gerar confiança na pureza.

A pureza dos ETFs é garantida, com 99,5% de pureza sendo o padrão. O mercado de ouro físico não tem a transparência necessária para gerar confiança na pureza. Liquidez: Os ETFs são listados e negociados em bolsas de valores reconhecidas, proporcionando conveniência e liquidez.

Os ETFs são listados e negociados em bolsas de valores reconhecidas, proporcionando conveniência e liquidez. Sem medo de roubo: O facto do ouro ser armazenado sob forma segura, não leva o risco de roubo para o investimento, libertando os investidores das preocupações associadas ao ouro físico. Também poupa nas despesas de depósito.

O facto do ouro ser armazenado sob forma segura, não leva o risco de roubo para o investimento, libertando os investidores das preocupações associadas ao ouro físico. Também poupa nas despesas de depósito. Sem carga de entrada e saída: Os ETFs de ouro não cobram qualquer taxa de entrada ou saída, uma vez que são negociados na bolsa de valores.

Os ETFs de ouro não cobram qualquer taxa de entrada ou saída, uma vez que são negociados na bolsa de valores. Sem custos de impostos indiretos: As transacções de ETF estão isentas de impostos indirectos, como o GST à taxa de 3% sobre o valor de compra e venda, que incidem sobre os activos tangíveis em ouro.

Formas de investir em ETFs de ouro

Existem duas formas de investir em ETFs para o ouro. Uma delas é a via direta, em que os investidores compram unidades de ETF e podem armazenar as suas ações e títulos em formato eletrónico utilizando uma conta demat, que também é referida como uma conta desmaterializada aberta através de um corretor de bolsa. Esta conta permite aos indivíduos controlar convenientemente todos os seus investimentos num único local, incluindo ações, fundos negociados em bolsa, obrigações e fundos de investimento.

A segunda é a via indireta, em que os investidores investem em fundos de ouro que investem indiretamente em ETFs.

ETFs de ouro comparados com outros investimentos

A comparação entre os ETFs e o investimento em ouro físico não é simples, uma vez que os ativos em ouro tangível servem tanto a procura de jóias como a procura de investimento. O investimento em ouro físico tem taxas de compra e venda diferentes, o que não é o caso dos ETF. No entanto, as vantagens da utilização tradicional do ouro têm ultrapassado historicamente as vantagens do produto digital. Os investidores devem compreender os requisitos de retorno e o objetivo do investimento antes de escolherem entre as duas opções.

Ações de empresas de exploração de ouro

Em vez de comprar ouro físico, outra forma de começar a negociar é comprar ações de empresas produtoras de ouro. Neste caso, os investidores investem em ouro ganhando exposição indireta aos mercados do ouro, uma vez que os produtores que vendem ouro estão fortemente dependentes do preço do mercado do ouro. As perspectivas para essas empresas são normalmente animadoras quando o preço do ouro sobe, uma vez que se espera que as vendas e os lucros dos mineiros de ouro também aumentem.

Por conseguinte, existe uma correlação positiva significativa entre os preços do ouro e determinadas ações de ouro. Vale a pena salientar que as empresas mineiras de ouro também podem pagar dividendos, o que constitui uma enorme vantagem em comparação com um investimento direto em metais preciosos. Este fator pode ser particularmente crítico para os investidores em dividendos a longo prazo e implica que, em alguns casos, comprar ações de ouro pode ser uma ideia ainda melhor do que a forma tradicional de investir em ouro - comprar o metal precioso.

As empresas de exploração de ouro apresentam uma correlação com os preços do ouro, o que significa que as ações destas empresas tendem a valorizar à medida que os preços do ouro também valorizam. Por outro lado, as empresas de exploração de ouro tendem a desvalorizar quando os preços do ouro caem. A Barrick Gold Corp (GOLD.US) pode ser encontrada entre as maiores empresas de exploração de ouro do mundo. Fonte: xStation 5

Melhor altura para negociar ouro

Muitos participantes no mercado perguntam-se qual é a melhor altura para negociar ouro. Muitos investidores referem-se ao ouro como um ativo de "refúgio". Isto significa que é considerado como um ativo relativamente seguro em tempos difíceis, como durante crises financeiras ou recessões. Não é por acaso que os bancos centrais detêm ouro como ativo de reserva, uma vez que se espera que o ouro preserve o seu valor. Este raciocínio também afecta as decisões dos pequenos investidores, razão pela qual o ouro se encontra frequentemente nas carteiras dos investidores.

Para além disso, o metal precioso pode tornar-se particularmente popular durante períodos de inflação elevada. Uma vez que a subida da inflação faz com que as pessoas se preocupem com a diminuição do valor do seu dinheiro, espera-se que o ouro sirva de proteção contra a inflação. Apesar de a relação entre o preço do ouro e a inflação não ser tão significativa como anteriormente, a compra de ouro pode continuar a ser uma medida sensata em países com uma inflação relativamente elevada.

O ouro é também considerado como uma classe de ativos que pode ajudar os investidores a construir uma carteira equilibrada. Esta ideia pode ser particularmente interessante para os investidores avessos ao risco, uma vez que a diversificação da carteira pode reduzir o risco e a volatilidade.

Após a crise financeira global, a correlação negativa entre os preços do ouro e os juros da dívida soberana (yield) a 10 anos nos EUA tornou-se um fator de risco para os preços do ouro. O aumento das yields dos EUA geralmente leva à queda dos preços do ouro.

Horário de negociação de ouro

Até agora, discutimos vários aspetos da negociação de ouro. E quanto às horas de negociação do ouro? Embora este aspeto não deva ter grande importância para os investidores a longo prazo que têm um horizonte temporal de vários anos, pode ser particularmente importante no que respeita à negociação diária de ouro e ao preço do ouro.

Em geral, existem duas horas de ponta do dia para transacionar ouro quando a procura de ouro está no ponto - abertura dos mercados europeus e abertura dos mercados dos EUA. O pico europeu ocorre por volta das 9 horas e pode ser o momento em que o preço do ouro sobe ou desce.

No entanto, a maior parte da atividade nos mercados do ouro ocorre normalmente após a abertura do mercado dos EUA - segundo algumas estimativas, este pico pode mesmo ser duas vezes maior do que o europeu. A elevada volatilidade dura entre as 14:00 e as 16:00. Esta altura pode ser um bom período para estar atento, por exemplo, às flutuações do preço do ouro em dólares americanos, ou quando a procura de ouro aumenta e quando pode ser o melhor momento para comprar ou vender ouro.