Conta de demonstração para negociação de Forex

As plataformas de negociação permitem-lhe negociar a partir de onde quiser e oferecem milhares de instrumentos. Uma conta de demonstração gratuita de CFDs sobre Forex permite-lhe testar a plataforma, negociando com dinheiro virtual em milhares de instrumentos. Esta é uma oportunidade ideal para aprender a utilizá-la e familiarizar-se com as funcionalidades que oferece.

Recomendamos a criação de uma conta DEMO a qualquer pessoa que esteja a pensar em investir. A conta de CFDs sobre FOREX DEMO é dirigida a pessoas que querem ver como funcionam os mercados financeiros e as bolsas de valores sem arriscar o seu próprio dinheiro. Potencialmente, o acesso a uma conta de demonstração gratuita permitir-lhe-á evitar erros e testar estratégias de negociação sem correr riscos. No artigo seguinte, vamos apresentar o que é uma conta DEMO de CFDs sobre Forex, quais as suas funcionalidades e dizer-lhe como pode ajudá-lo na sua negociação. O que é uma conta DEMO de CFDs sobre Forex? Um DEMO de CFDs sobre FOREX é uma conta virtual que lhe permite começar a negociar numa plataforma de investimento como a xStation5 com dinheiro virtual. A conta é criada de forma a replicar uma conta de investimento real. As contas de demonstração têm um carácter educativo e podem ser utilizadas para: Verificar a interface e as capacidades da plataforma

Testar estratégias de negociação e investimento

Familiarizar-se tecnicamente com a abertura de posições e a colocação de ordens

Informar-se sobre o funcionamento dos mercados financeiros. Pode começar a negociar na conta DEMO de CFDs sobre Forex a partir da plataforma web xStation5, descarregar a sua versão desktop ou mesmo a partir da aplicação móvel xStation. Pode ler mais informações sobre a plataforma xStation aqui. Com uma conta DEMO, pode familiarizar-se com uma o ferta que inclui milhares de instrumentos e começar a negociá-los virtualmente. Alguns instrumentos estão disponíveis para negociação exclusivamente com alavancagem (CFDs), enquanto outros estão disponíveis na versão tradicional sem alavancagem (Ações e ETFs). A oferta de CFDs inclui: Índices, Forex, Matérias-primas, Metais Preciosos, Criptomoedas, CFD de Ações e CFDs sobre ETFs. As versões sem ser via CFD incluem ações e ETFs sem alavancagem. A lista completa de instrumentos pode ser encontrada aqui. Leia mais sobre a negociação de CFDs neste artigo. Pode familiarizar-se com todos os termos utilizando a nossa plataforma de aprendizagem. Porque precisa de uma conta DEMO? O mercado financeiro é onde investe o seu dinheiro, por isso, antes de começar a fazê-lo, é bom ter alguma experiência com a plataforma de negociação que vai utilizar. Isto irá ajudá-lo a aprender a utilizá-la. Aprender o lado técnico da negociação é sempre muito importante, mesmo que seja um investidor a longo prazo. Certificámo-nos de que a plataforma xStation5 é tão intuitiva quanto possível, mantendo milhares de funcionalidades, tais como ferramentas avançadas de edição de gráficos e indicadores. Pode ler mais sobre a plataforma xStation5 aqui e visitar a nossa plataforma educacional. Com a conta DEMO não ficará surpreendido com a interface da plataforma e saberá exatamente o que fazer. Adicionalmente, irá familiarizar-se com o funcionamento dos mercados e aprenderá a negociar sem arriscar o seu próprio dinheiro. DEMO xStation5 - vantagens e funcionalidades A criação de uma conta DEMO de CFDs sobre Forex é totalmente gratuita e será criada sem quaisquer obrigações adicionais. A seguir, explicar-lhe-emos o que implica a abertura de uma conta e quais as suas vantagens. Como abrir uma conta DEMO? Para abrir uma conta DEMO, basta introduzir o seu endereço de correio eletrónico e definir uma palavra-passe para a sua conta. O formulário é bastante simples e não requer qualquer documentação. Para fazer tudo isto, basta aceder ao nosso site em xtb.pt Após um registo bem sucedido, poderá fazer o login na plataforma de negociação xStation5 na versão browser, indo à página www.xtb.com/pt> Login -> plataforma xStation5 Também pode descarregar a plataforma xStation5 para o seu computador e utilizá-la na versão desktop a partir desta página. Com uma conta DEMO aberta, poderá familiarizar-se com a plataforma, as suas possibilidades, vários milhares de instrumentos e começar a negociar, entre outros, os preços de ativos populares como o PETRÓLEO, US500, OURO ou ações como a Apple ou a Microsoft - tudo isto com dinheiro virtual sem correr qualquer risco: A conta DEMO fica inativa após 30 dias

É possível criar outra conta DEMO com o mesmo endereço de correio eletrónico

A validade da conta pode ser prolongada contactando o departamento de vendas ou o gestor de conta designado

Os fundos virtuais disponíveis para negociação na conta de demonstração são de 10 000 na moeda da conta

É possível abrir uma conta real gratuitamente em qualquer altura

Com uma conta real aberta, o depósito de fundos virtuais numa conta DEMO pode ser alterado pelo Cliente a partir da Área de Cliente

O Cliente pode ter uma conta DEMO válida por um período ilimitado de tempo

A conta DEMO tem acesso às funcionalidades da conta real: indicadores, dados, gráficos

Ao ter uma conta DEMO na xStation5 tem também acesso a análises de mercado preparadas pela equipa de analistas

Disponibilizamos na plataforma o separador 'Educação', no qual irá ser mostrado como utilizar a plataforma na prática, bem como apresentar o funcionamento dos mercados e métodos analíticos A plataforma DEMO de CFDs sobre Forex, devido a limitações tecnológicas e às especificidades da negociação, difere apenas minimamente do tratamento de ordens reais: Dividendos, direitos de subscrição e outras acções corporativas não são pagos nas contas DEMO

As cotações de ações e ETFs na versão DEMO têm um atraso de 15 minutos

A execução de ordens na plataforma DEMO não tem em conta a chamada profundidade do mercado, o que significa que a execução tem sempre lugar aos preços actuais no modo "Execução de mercado" e não é afetada pelo tamanho da transação Vantagens Abrir uma conta DEMO de CFDs sobre Forex tem muitas vantagens e vamos tentar enumerá-las abaixo. Afinal de contas, não há melhor ambiente de formação do que uma plataforma que lhe permite negociar sem correr o risco de perder os seus fundos: Conta gratuita e sem obrigações

Negociação sem risco

Milhares de instrumentos disponíveis

Teste da funcionalidade da plataforma de negociação xStation5

Teste prático das oportunidades e riscos decorrentes da utilização de alavancagem (CFDs)

Oportunidade de se familiarizar com a interface gráfica da plataforma

Melhor oportunidade para testar estratégias de investimento e dezenas de indicadores

Centenas de indicadores e ferramentas de edição de gráficos

Instrumentos de análise técnica e fundamental

Acesso às secções "Notícias" e "Educação" Todos os termos úteis para negociar com e sem alavancagem podem ser encontrados neste artigo. As notícias publicadas pelo Departamento de Análise também podem ser encontradas na página principal, aqui. Que tipo de instrumentos estão disponíveis? A conta DEMO de CFDs sobre Forex permite-lhe negociar em quase 12.000 instrumentos disponíveis para negociação, na plataforma xStation5. De seguida, apresentaremos brevemente alguns dos mais importantes. A lista completa, incluindo todos eles, pode ser encontrada aqui e na plataforma xStation5 na janela de pesquisa. CFDs sobre Índices Os índices de ações reflectem a situação do mercado de ações em determinados países ou setores. Por exemplo, o S&P500 é constituído pelas 500 maiores empresas dos EUA que cumprem os rigorosos requisitos da Standard & Poor's. O NASDAQ reflete as valorizações principalmente no sector tecnológico. O índice VIX é baseado na volatilidade do índice S&P 500 e é conhecido como o índice do medo. Na plataforma xStation5 permitimos a negociação de futuros através de contratos CFD alavancados em todos os principais índices dos EUA, Europa e China. Aproveite para familiarizar-se com os materiais educacionais que descrevem os índices: https://www.xtb.com/pt/educacao/negociar-no-indice-vix https://www.xtb.com/pt/educacao/negociar-no-sp500 https://www.xtb.com/pt/educacao/investir-no-indice-nasdaq CFDs sobre Matérias-Primas Os CFD de matérias-primas disponíveis na xStation5 estão divididos em sectores como a Agricultura (ex. Soja, Café, Açúcar, Cacau, Trigo), Energia (ex. PETRÓLEO, NATGAS, GASOLINA), Metais Industriais (ex. ZINCO, ALUMÍNIO), Metais Preciosos (ex. OURO, PRATA) e muitos outros (ex. GADO, TNOTE, EMISS). Invista as suas poupanças de forma inteligente Os instrumentos financeiros oferecem risco. Invista com responsabilidade. Saiba Mais CFDs sobre Forex O mercado de câmbio de moedas é chamado de Forex. Oferecemos dezenas de CFDs sobre pares de moedas dos mercados principais (EURUSD, GBPUSD), secundários (NZDCAD, CHFJPY) e emergentes (USDPLN, USDTRY). O mercado de Forex é conhecido pela maior alavancagem disponível, o que permite uma elevada volatilidade de investimento mesmo com movimentos de preços relativamente pequenos. CFDs sobre Criptomoedas As criptomoedas são conhecidas pela sua elevada volatilidade e têm atraído a atenção dos investidores devido ao interesse institucional e à tecnologia blockchain. Oferecemos CFDs em todas as criptomoedas mais populares, como a Bitcoin, Ethereum, Cardano, Polkadot ou Chainlink e muitas outras. Ações e ETFs As ações e os Exchange Traded Funds (ETF) são uma das classes de ativos mais tradicionais, com uma história de centenas de anos. Oferecemos vários milhares de ações cotadas nas bolsas europeias e americanas, aumentando constantemente a nossa carteira. Interessa-se pelas novas tecnologias? Talvez as empresas geridas pela Meta Platforms ou pela Apple mereçam o seu interesse? Ou talvez leia sobre o mercado das matérias-primas e preveja a subida dos preços do petróleo? Talvez seja altura de dar uma vista de olhos às cotações da Chevron ou da Total? E o sector bancário? Deutsche Bank, Santander, JP Morgan e Bank of America - pode encontrá-los todos num só lugar. Pode sempre procurar um ETF, por exemplo, sobre o índice S&P500, que prevê o crescimento do mercado de ações dos EUA, e tentar reduzir a volatilidade e iniciar um investimento passivo com menor risco. CFDs sobre Ações e ETFs Algumas das ações de empresas que possuímos na versão normal também possuímos na versão CFD (Contrato por diferença). Com os CFDs sobre ações e ETFs, poderá assumir posições alavancadas e também posições curtas para lucrar com a queda dos preços. Pode encontrar um artigo completo sobre a negociação de CFDs aqui. Como abrir a sua primeira posição na conta DEMO? Abrir uma posição é o mesmo que investir num ativo. Antes de investir, pode definir o seu próprio horizonte temporal e a dimensão da sua posição, e definir ordens defensivas adequadas que o protejam em caso de descidas dinâmicas ou que lhe permitam eliminar lucros mesmo que não esteja presente na plataforma. As razões pelas quais quer investir podem ser muitas e dependem inteiramente de si. Pode ser, por exemplo, a deteção de uma grande oportunidade num determinado sector, a previsão de um relatório financeiro bem sucedido ou o crescimento da indústria em que a empresa se encontra. Estas razões podem variar consoante a classe de instrumentos em que se investe. Existem diferentes razões para as previsões de preços por detrás da Bitcoin, outras estão por detrás do petróleo e outras ainda do preço das ações da Microsoft, mas todas têm uma coisa em comum - uma previsão do aumento da procura. Aceda a www.xtb.com e abra uma conta DEMO gratuita na xStation5 para praticar Escolha o ativo que pretende começar a negociar, por exemplo, PETRÓLEO Procure-o no motor de busca de instrumentos da xStation5 Ajuste o tamanho da posição (volume) e utilize a calculadora incorporada na plataforma Se for um instrumento CFD, escolha a direção de negociação (COMPRA ou VENDA) A posição foi aberta Pode ajustar a posição com uma ordem defensiva, como SL, TP ou trailing stop Pode fechar as suas posições em qualquer altura quando o mercado está aberto e obter lucros ou perdas Todas as ordens defensivas e as suas ações estão descritas aqui.

