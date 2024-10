Como começar a investir em Kusama?

À procura de uma criptomoeda de alta tecnologia que ofereça uma vantagem competitiva? Veja a Kusama.

A Kusama é conhecida por melhorar a blockchain Polkadot. Vamos dar uma vista de olhos nos outros recursos e perspectivas que este projeto tem reservado Graças à evolução da indústria da tecnologia blockchain, foram criados quase 15.000 projetos de criptomoedas até agora. No entanto, apenas alguns deles têm aplicações reais. Uma fração desse número é uma resposta efetiva ao crescente interesse e procura pelas finanças descentralizadas. Um dos projectos amplamente utilizados por investidores e criadores de tecnologias financeiras avançadas é a Kusama, cujos criadores são pessoas com muitos anos de experiência no setor. A criptomoeda Kusama foi uma das primeiras a permitir a construção de 'parachains' revolucionárias, ou versões de teste de blockchain. Graças a isso, os criadores de novas soluções podem verificar o funcionamento do seu sistema antes que ele seja disponibilizado ao público da tecnologia. Graças às soluções da Kusama, os projetos têm maior probabilidade de sucesso e são disponibilizados como soluções refinadas e testadas. Os criadores garantem que o projeto é testado num ambiente real para milhares de aplicações e soluções criadas na indústria da blockchain. Neste artigo aprenderá o que é a criptomoeda Kusama, para que serve e o que pode fazer o seu valor aumentar no futuro. O que é a Kusama? A Kusama é uma rede dentro da blockchain Polkadot. A Polkadot conecta uma rede de projetos colaborativos que oferecem soluções na tendência crescente das finanças descentralizadas, entre outras coisas. Com o Kusama, os desenvolvedores podem experimentar novos códigos e aplicações antes de integrá-los na rede principal. A Kusama pode, portanto, ser descrita como uma plataforma para criar e testar versões iniciais de projetos desenvolvidos dentro da blockchain Polkadot. A rede Kusama possui sua própria criptomoeda, que é negociada no mercado de criptomoedas. Ao criar um ambiente de teste, a Kusama permite que iniciantes e desenvolvedores avançados sejam flexíveis e introduzam ideias inovadoras no mundo das finanças modernas e descentralizadas. O seu sistema é mais flexível que o da Polkadot, graças ao funcionamento das chamadas parachains (variações personalizadas da blockchain). As parachains permitem que novas startups com pequenos orçamentos testem as plataformas que criam com taxas baixas. A Kusama é de propriedade da comunidade que usa a rede e sua governança é feita por votação de todos os utilizadores da plataforma e detentores de tokens. Isso garante que cada participante tenha uma palavra a dizer no desenvolvimento da rede. A Kusama é um ambiente no qual são introduzidas tecnologias inovadoras no mundo das finanças, algumas das quais têm uma elevada probabilidade de serem adoptadas e implementadas na rede principal da Polkadot. O projeto foi criado em 2016 e lançado após 3 anos de trabalho dos desenvolvedores da rede Polkadot, em 2019. Os desenvolvedores da rede incluíam Gavin Wood, Robert Habermeier e Piotr Czaban. Gavin Wood é conhecido como um dos fundadores da segunda maior criptomoeda do mundo, o Ethereum, e o inventor de uma linguagem de programação chamada Solidity, que atualmente é usada para escrever aplicações descentralizados populares e dedicadas (dApps) na plataforma Ethereum. Características da Kusama A criptomoeda tem vários recursos que devem ser mencionados. A Kusama funciona como um ecossistema independente, dentro do ecossistema Polkadot. A estrutura da rede é quase geminada com a Polkadot.

A Kusama oferece um ambiente de teste profissional para desenvolvedores de novos projetos e soluções financeiras;

Isso torna a Kusama uma plataforma revolucionária a partir da qual as melhores e mais refinadas soluções são implementadas no ecossistema Polkadot;

A possibilidade de converter Polkadot para Kusama (Kusama Claims). Isso permite que aqueles que veem mais potencial numa rede que agrega um grande número de soluções inovadoras mudem de Polkadot para Kusama.

A Kusama permite que você consiga um lugar (slot) numa parachain (é necessário iniciar um teste dentro da Kusama). A plataforma disponibiliza parachains através de leilões ou 'parathread' em que os compradores de slots pagam pelo acesso.

A criptomoeda oferece apostas online, os requisitos para isso são mais baixos do que no Polkadot. Isso também pode atrair alguns investidores.

O staking ocorre em criptomoedas que operam num modelo conhecido como Proof of Stake. Os tokens dos utilizadores que desejam tornar-se stakers são bloqueados na rede e usados ​​para validar as transações subsequentes. Aqueles que bloqueiam os seus tokens (eles não poderão vendê-los) são recompensados ​​se novos bloqueios forem aprovados e podem, assim, gerar um rendimento passivo. As partes interessadas influenciam o desenvolvimento da rede, podendo votar em questões importantes para a plataforma.

A Kusama oferece uma função de nomeador que permite que você ganhe definindo taxas de recompensa para validadores. Riscos O risco da criptomoeda Kusama reside principalmente na imprevisibilidade e volatilidade do mercado de criptomoedas. As flutuações de preços de várias dezenas de por cento são bastante normais. Outro risco reside no comportamento do preço da Bitcoin, que é influenciado por muitos factores micro e macroeconómicos diferentes, como por exemplo: Decisões dos reguladores e dos governos relativamente às criptomoedas Prosperidade económica

Sentimento geral do investidor

Ciclos do mercado bullish

Movimentos de grandes portadores de Bitcoin (as chamadas baleias)

Movimentos de preços do índice tecnológico NASDAQ O comportamento da plataforma principal de Kusama, o ecossistema Polkadot, é também um risco estratégico importante. Embora a Polkadot tenha tido um sucesso espectacular nos últimos anos na construção de uma comunidade de investidores e promotores de desenvolvimento que constrói aplicações descentralizadas sobre ela, é muito difícil prever se isto lhe permitirá manter a sua posição a longo prazo entre a enorme concorrência. O declínio da popularidade do Polkadot pode ser influenciado pelos seguintes factores: Entupimento da rede;

Crescente competição de alta tecnologia;

Um declínio da popularidade e do afluxo de desenvolvedores; Benefícios e casos de uso A Kusama tem uma estreita relação com a blockchain Polkadot a muitos níveis. No entanto, não são o mesmo projecto e a sua aplicação difere. Benefícios da Kusama Projecto novo, tecnologicamente avançado;

Capacidade de entrar facilmente na implementação 'parachain';

Baixos requisitos vinculativos para os validadores; Casos de uso Startup em desenvolvimento em fase inicial;

Ideias e mudanças experimentais;

Plataforma experimental para a evolução do Polkadot;

Aplicações FinTech.

Iteração muito rápida (menor risco de entupimento da rede) e baixas penalizações de corte em blockchain. Benefícios da Polkadot Estabilidade da blockchain e alta segurança;

Altas recompensas para os validadores no ecossistema;

Gestão eficaz e sistemática da blockchain por parte dos programadores. Casos de uso Novas aplicações financeiras (FinTech);

Atualizações e ajuda profissional para o desenvolvimento de aplicações em fase inicial;

Aplicações de alto valor que exigem alta segurança e estabilidade

Fornecer soluções para empresas e B2B Gatilhos para o preço da Kusama As perspectivas para a indústria da blockchain são significativas e isto foi confirmado por toda uma série de grandes instituições financeiras em todo o mundo, tais como a Wells Fargo, a Morgan Stanley e a KPMG. Por conseguinte, é concebível que uma plataforma que permita testar os parachains antes da sua implantação e a possibilidade de adopção generalizada possa crescer em popularidade e valor. Os factores-chave que poderiam ter um impacto positivo no preço de Kusama no futuro são: O crescimento da indústria da blockchain, da tecnologia FinTech e da indústria NFT (indivisible token)

A popularidade crescente da sua principal blockchain Polkadot;

O crescimento significativo na utilização de aplicações construídas sobre a plataforma Kusama nas finanças modernas;

A ascensão de startups de criptomoedas e de tecnologia no mundo das finanças descentralizadas;

O número crescente de utilizadores de tokens Kusama (assim, o número de vendedores de criptomoedas irá diminuir) e a crescente actividade dos utilizadores da rede.

O aumento da actividade da rede Kusama Negociação da Kusama Tem a opção de negociar CFDs sobre Kusama na nossa plataforma xStation. Negociar Kusama é especulativo e apenas os movimentos do preço Kusama são relevantes. Pode negociar Kusama entrando em transações no CFD Kusama (contrato por diferenças) e utilizando a alavancagem financeira. Este tipo de contrato é um contrato financeiro que paga as diferenças no preço de liquidação entre os negócios abertos e fechados, sem qualquer fornecimento físico de instrumentos negociados. A negociação em Kusama está a dirigir-se aos investidores e especuladores conscientes do risco ainda mais do que qualquer outro instrumento CFD porque a flutuação de preços no mercado de criptomoeda é grande, mesmo sem alavancagem. A alavancagem financeira dá uma oportunidade aos investidores, mas também pode causar maiores perdas. Negociar CFD sobre criptomoedas na xStation proporciona as vantagens de zero taxas e comissões, baixo spread, e possibilidade de utilizar alavancagem financeira. Os únicos custos são pontos de swap, que são calculados para o resultado da posição aberta todos os dias após as 23:00 da noite. Graças à alavancagem, a negociação de Kusama requer apenas metade de toda a posição. Por exemplo, a utilização de alavancagem 1:2 dá-lhe a oportunidade de abrir um contrato de 10.000 EUR, utilizando apenas uma margem de 5000 EUR. O CFD sobre Kusama dá-lhe a exposição ao preço actual de mercado da criptomoeda sem necessidade de criar uma conta especial no mercado de criptomoedas e sem métodos complicados de depósito de fundos. Ao negociar CFDs sobre Kusama também tem a oportunidade de abrir posições curtas, em que os investidores ganham dinheiro quando o preço da Kusama está a cair e o mercado cripto está no vermelho. Isto permite-lhe implementar muitas estratégias diferentes durante as sessões de negociação, dependendo do preço de Kusama. Também fornecemos muitos indicadores diferentes na nossa plataforma de negociação como o RSI (Índice de força relativa), níveis de Fibonacci e muitos mais. Todos eles podem tornar a sua negociação ainda mais eficiente. A forma tradicional de comprar e investir em Kusama é comprar as criptomoedas numa exchange, mas a crescente frequência de ataques de pirataria organizada e problemas com levantamentos não incentiva novos investidores a abrir contas em exchanges. Preço da Kusama O mercado de criptomoedas é muito volátil e os preços até mesmo dos melhores projectos podem mudar facilmente em dezenas de por cento no espaço de poucas horas. É por isso que é tão importante manter a monitorização do preço. Na xStation, fornecemos cotações em tempo real para a Kusama, permitindo a negociação activa a qualquer hora do dia ou da noite. Horário de Negociação da Kusama Quais as horas de negociação disponíveis para a Kusama? Esta informação é especialmente importante para os investidores diurnos. A negociação de Kusama está disponível 7 dias por semana 24 horas por dia com um intervalo técnico na sexta-feira que começa na sexta-feira das 23:05 às 03:30 da noite de sábado. O preço à vista de Kusama é estático quando o mercado está fechado. Em todas as outras alturas os preços estão constantemente a flutuar. Claro que a melhor altura para negociar Kusama é durante períodos de liquidez muito elevada, quando a volatilidade do mercado é maior. Invista as suas poupanças de forma inteligente Os instrumentos financeiros oferecem risco. Invista com responsabilidade. Saiba Mais Quando há um elevado volume de negócios no mercado e o volume de negociação aumenta, a volatilidade também aumenta. Isto pode ser influenciado pela publicação de notícias importantes sobre criptomoedas, regulamentos, informações da imprensa ou mesmo preços da Bitcoin em queda ou em alta.

