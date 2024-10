Tempo estimado de leitura: 9 minuto(s)

No entanto, a criptomoeda não conseguiu afastar a crescente concorrência de novos projetos de criptomoedas e não conseguiu acompanhá-los nos últimos anos. A alta liquidez comercial e as melhorias contínuas na rede continuam a atrair investidores especificamente para a LTC. Neste artigo, irá aprender o que é a Litecoin, quais as suas características e como começar a negociar Litecoin.

O mercado de criptomoedas mudou na última década. Mas algumas criptomoedas como a Litecoin "envelheceram bem". A LTC continua a lutar contra uma concorrência muito mais jovem. A Litecoin é uma criptomoeda criada em 2011 pelo ex-programador da Google Charlie Lee. Desde o início, o token foi uma resposta à então 'recém-chegada' Bitcoin. A Litecoin deveria revolucionar a Bitcoin e suplantá-la. A criptomoeda ganhou popularidade especialmente durante os primeiros ciclos de crescimento do mercado de criptomoedas e até alcançou o 3º lugar no ranking de criptomoedas. Referido pelos investidores como a 'prata digital', a Litecoin incluiu uma série de recursos modificadores do código da Bitcoin.

O que é a Litecoin?

Litecoin é uma das primeiras e mais populares criptomoedas chamadas 'altcoins', que cria uma rede de pagamento global e descentralizada. A criptomoeda foi criada com base em um código Bitcoin modificado. O Litecoin, como o Bitcoin, é criado por meio de um processo complexo chamado 'mineração' e usa um método de validação de transações conhecido como 'Prova de trabalho'. Uma tecnologia que continua causando polêmica entre os ambientalistas e é acusada de ser intensiva em energia.

No entanto, os criadores do Litecoin pensaram nisso e introduziram um script que reduz o consumo de energia da rede e aumenta a segurança. Litecoin é usado principalmente para pagamentos entre seus usuários, sem intermediários. A criptomoeda faz parte da carteira de investimentos de muitos investidores no mercado de ativos digitais há anos. O criador do LTC Charles Lee o protegeu com um scrypt especial, o que dificulta o ataque de hackers, ao contrário da rede Bitcoin criptografada com SHA - 256.

A Litecoin, apesar de ter sido criada há mais de 10 anos, ainda possui propriedades e aplicações interessantes. Eis algumas delas:

O número máximo (fornecimento) de tokens LTC foi definido pelos criadores em 84 milhões, e a última LTC deve ser minerada em 2124;

O abastecimento final de Litecoin é quatro vezes maior que o de Bitcoin, e o tempo para gerar um bloco na rede LTC também é quatro vezes menor;

Os mineradores recebem uma recompensa de mineração de 12,5 LTC, a recompensa incentiva os mineradores a validar as transações;

A mineração na rede Litecoin requer mais poder de computação do que da BTC;

O “halving” reduz a recompensa do bloco pela metade e na rede LTC ocorre após a mineração de 840 milhões de LTC (quatro vezes mais que a Bitcoin), o último halving ocorreu em 2019;

A rede opera num modelo de proof of work para validar transações;

A blockchain da Litecoin é quatro vezes mais rápida que a Bitcoin ao validar blocos consecutivos a cada 2,5 minutos;

A LTC foi usada como um ambiente de teste para melhorias que foram feitas na blockchain da Bitcoin;

O último halving (redução de oferta e recompensa por bloco minerado para mineradores) ocorreu em 2019.

Evolução da Litecoin

A Litecoin fez uma série de modificações destinadas a melhorar a blockchain:

SegWit

Uma mudança chamada 'Segregated Witmess' foi revelada como uma modificação para a blockchain da Bitcoin em 2015. O seu objetivo era ajudar na escalabilidade da Bitcoin. A proposta causou polémica na comunidade de entusiastas da Bitcoin desde o início, a Litecoin introduziu a modificação em 2017. A rede LTC foi tratada como um ambiente de teste para Bitcoin devido à alta semelhança entre as duas criptomoedas.

Devido ao sucesso do SegWit na LTC, ele também foi apresentado à Bitcoin. Alguns mineradores e detentores de BTC não aceitaram e criaram uma criptomoeda alternativa BitcoinCash, que até agora tem um tamanho de bloco maior na blockchain porque não sofreu modificação do SegWit.

Lightning network

A Lightning Network tornou-se o próximo ambiente de teste para a 'rainha das criptomoedas'. O sistema utiliza os chamados canais de micropagamento para aumentar a capacidade da rede de blockchain para processar transações. A Litecoin, ao introduzir com sucesso a modificação, provou mais uma vez que a rede Bitcoin também pode ser ampliada e melhorada. A Lightning Network também pode ser utilizada quando a blockchain da BTC fica sobrecarregada pelo processamento de um grande número de transações.

MimbleWimble

MimbleWimble é um protocolo concebido para proteger a privacidade. Permite transações confidenciais ao ocultar informações tais como números, quantidades e a sua origem. O Mimble também tem o potencial de racionalizar a blockchain e melhorar o seu rendimento. A Litecoin tem continuado a trabalhar nesta solução durante dois anos. Isto também demonstra a atividade dos criadores da Litecoin e a ambição dos seus criadores.

Futuros triggers no preço da Litecoin

O desenvolvimento da rede Litecoin vai depender da sua utilização prática futura e da procura da criptomoeda. Apresentaremos a seguir os fatores que podem influenciar o preço da criptomoeda.

Adoção das criptomoedas

Um dos factores chave que poderia determinar o preço futuro da Litecoin é a crescente popularidade das criptomoedas como meio de pagamento. A Litecoin é peer-to-peer, o que significa que pode ser transferida entre endereços digitais sem qualquer problema. A adoção de criptomoedas tem aumentado significativamente nos últimos anos, com grandes bancos de investimento como a Wells Fargo a comparar a tecnologia das criptomoedas com os primeiros tempos da Internet.

Preço da Bitcoin

A Bitcoin continua a ser a maior criptomoeda e o seu preço é um indicador da saúde global do mercado de criptomoedas. Se o preço da Bitcoin continuar a subir a longo prazo, o preço da Litecoin poderá também beneficiar. No entanto, a Bitcoin continua a ser um ativo volátil e o sentimento do investidor pode ser inconstante. Quando o preço da Bitcoin cai, todo o mercado de criptomoedas perde ainda mais acentuadamente. No passado, a Bitcoin perdeu mais de 80% do seu preço. No futuro, este tipo de movimentos é possível de acontecer porque a Bitcoin é um ativo especulativo e esses movimentos são bastante normais e cíclicos no mercado de criptos.

Posição dos reguladores

Durante muitos anos, grandes instituições financeiras públicas com influência na política monetária, como a FED, têm vindo a falar no mercado de criptomoedas. Um bloqueio completo da tecnologia da blockchain não é possível, no entanto, penalizar severamente os pagamentos em criptomoedas seria certamente um obstáculo para um mercado em crescimento. Ao mesmo tempo, porém, as instituições, incluindo a Reserva Federal dos EUA, são positivas quanto à tecnologia inovadora das criptomoedas e até agora não manifestaram qualquer desejo de as proibir. Ao mesmo tempo, porém, os preços das criptomoedas são altamente susceptíveis a decisões políticas, como exemplificado pela China, que ao proibir a mineração de Bitcoin em 2021 contribuiu para uma diminuição dinâmica dos preços.

Contexto económico

A economia e a prosperidade económica são influenciadas por muitos factores, não só económicos mas também geopolíticos. Ativos arriscados como as criptomoedas podem ter dificuldades em manter elevadas valorizações durante períodos de recessão económica e medo entre os investidores. Os fatores que podem afetar o preço podem ser acontecimentos como: conflitos militares, estagflação ou uma recessão nos mercados globais.

Preços dos índices acionistas

O mercado de criptomoedas está correlacionado com a bolsa de valores tradicional, que foi influenciado pela entrada de grandes fundos de investimento e instituições que compram Bitcoin e outros ativos digitais. A crescente correlação da Bitcoin com os índices dos EUA foi apontada por Vitalik Buterlin, criador do Ethereum, entre outros. Particularmente relevantes aqui são os movimentos do índice NASDAQ de empresas tecnológicas, que reflete as valorizações das inovações do mercado.

Desenvolvimento da rede Litecoin

Um fator importante que pode determinar a forma como a Litecoin irá lidar com a crescente concorrência no mercado é o trabalho dos criadores e a capacidade de fazer mudanças na rede. É certo que a rede Litecoin não processa "smart contracts" modernos, mas ainda existem soluções capazes de melhorar a blockchain. As modificações à rede Bitcoin poderiam também indirectamente elevar o preço da Litecoin, como campo de teste para os criadores que tentam "atualizar" a tecnologia por detrás da rainha das criptomoedas.

Negociar Litecoin

Tem a opção de negociar Litecoin na nossa plataforma xStation como um instrumento CFD.

A negociação da Litecoin é especulativa e apenas os movimentos do preço são relevantes. Pode começar a negociar criptos, fazendo transacções em CFDs sobre a Litecoin (contrato por diferenças) e utilizando a alavancagem financeira. Este tipo de contrato é um contrato financeiro que paga a diferença de liquidação entre o preço de abertura e o preço de fecho, sem qualquer fornecimento físico dos instrumentos negociados.

A negociação da Litecoin dirige-se ainda mais aos traders e especuladores conscientes do risco do que qualquer outro instrumento CFD, porque a flutuação de preços no mercado de criptomoedas é enorme, mesmo sem alavancagem. A alavancagem financeira dá uma oportunidade aos investidores, mas também pode originar perdas maiores.

Os CFDs sobre criptomoedas na xStation têm zero taxas e comissões, baixo spread, e possibilidade de utilizar alavancagem financeira. Os únicos custos são os pontos de swap, que são calculados para o resultado da posição aberta todos os dias após as 00:00 da noite.

Graças à alavancagem, negociar Litecoin requer apenas uma certa percentagem de toda a posição. Por exemplo, a utilização de alavancagem 1:2 dá-lhe a oportunidade de abrir um contrato de 10 000 USD, utilizando apenas uma margem de 5000 USD.

O CFD sobre a Litecoin dá-lhe a exposição ao preço atual de mercado sem necessidade de criar uma conta especial no mercado de criptomoedas e sem métodos complicados de depósito de fundos.

Invista as suas poupanças de forma inteligente Os instrumentos financeiros oferecem risco. Invista com responsabilidade. Saiba Mais

Negociar CFDs sobre Litecoin também lhe dá a oportunidade de abrir posições curtas, nas quais os traders ganham dinheiro quando o preço está a cair. Isto permite-lhe implementar muitas estratégias diferentes durante as sessões de negociação, dependendo do preço da Litecoin. Também fornecemos muitos indicadores diferentes na nossa plataforma de negociação como o RSI 'Índice de força relativa' ou níveis de Fibonacci e muitos mais. Todos eles podem tornar a sua negociação ainda mais eficiente.

A forma tradicional de comprar e investir na Litecoin é comprar criptomoedas nas exchanges, mas a crescente frequência de ataques por hackers e problemas com levantamentos não incentiva os novos investidores a abrir contas em exchanges de criptomoedas.

Preço da Litecoin

O mercado de criptomoedas é muito volátil e os preços até mesmo dos melhores projetos podem variar facilmente em dezenas de por cento. É por isso que é tão importante manter um registo do preço. Na xStation, fornecemos cotações em tempo real para a Litecoin permitindo a negociação ativa a qualquer hora do dia ou da noite.

Horário de Negociação

E o horário de negociação disponível? Esta informação é especialmente importante para os traders diurnos. A negociação de Litecoin está disponível 7 dias por semana 24 horas por dia com um intervalo técnico na sexta-feira, que começa às 00:05 CET e decorre até às 04:30 CET na madrugada de sexta-feira para sábado. O preço à vista é estático quando o mercado está fechado. Em todas as outras ocasiões, os preços estão constantemente a flutuar.

Naturalmente, a melhor altura para negociar Litecoin é durante os períodos de liquidez mais elevada, quando a volatilidade do mercado é maior.

Quando há um elevado volume de negócios no mercado e o volume de negociação aumenta, a volatilidade também aumenta. Isto pode ser influenciado pela publicação de notícias importantes sobre as criptomoedas, regulamentos, informações da imprensa ou mesmo a queda ou subida do preço da Bitcoin.