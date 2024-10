Tempo estimado de leitura: 13 minuto(s)

As empresas do Dow Jones são marcadas por criarem valor e postos de trabalho ao longo do tempo. Sem estas empresas, os EUA perderiam a sua posição de líder económico. Vamos ver como começar a negociar Dow Jones (US30).

O industrial Dow Jones é um dos índices acionistas mais conhecidos que acompanham o desempenho de 30 grandes empresas das mais valorizadas dos EUA cotadas na NASDAQ e na NYSE. O nome vem de Charles Dow e Edward Jones, que o criaram em 1896. O índice é usado há mais de 100 anos por analistas do mercado de ações para medir a força do mercado de ações dos EUA e a saúde geral da economia.

Quando foi criado, o índice incluía a cotação de 12 empresas industriais de capital aberto que atuavam no setor ferroviário, de processamento de açúcar, de petróleo, entre outros. Embora esses negócios pareçam ultrapassados ​​hoje, estas foram indústrias revolucionárias no início do século XX, e a popularização das ferrovias contribuiu para uma das bolhas especulativas da época. Da mesma forma, as ações da Sugar eram famosas entre os especuladores pela sua enorme volatilidade. O açúcar não se tornou um aditivo amplamente utilizado no setor de alimentos até ao século XX, quando a Hershey's criou a primeira barra de açúcar em 1900, o que contribuiu para a alta volatilidade do stock relacionado com o açúcar.

Hoje, o Índice Dow Jones mudou além do reconhecimento, com empresas de tecnologia como Microsoft e Salesforce listadas nele, bem como empresas de petróleo e gás como a Chevron. No entanto, o índice ainda é chamado de industrial, também devido à sua origem industrial.

Vamos observar como o índice está estruturado hoje e o que torna o Dow Jones (US30) tão popular entre traders e investidores?

O que é o Dow Jones e como funciona

Dow Jones é um dos índices americanos mais populares de 30 ações proeminentes cotadas na NASDAQ ou na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE).

A composição do Índice Dow Jones mudou à medida que a economia dos EUA evoluiu. Se uma empresa cai ou perde um papel importante na economia, ela pode deixar o índice e uma nova empresa pode ingressar. O índice exclui empresas dos setores públicos e de transporte.

Uma empresa cuja ação está a perder valor (diminuindo a capitalização) devido à queda nos lucros ou no desempenho financeiro pode deixar o índice, perdendo sua designação de blue chip. As ações com avaliações de ações mais altas pesam mais no índice. Isso significa que um aumento na avaliação de uma empresa que tem um peso maior no índice aumentará o valor do índice muito mais do que um aumento em uma empresa mais pequena.

Historicamente, ao olhar para o índice Dow, o seu co-fundador Charles Dow somava os preços de todas as 12 ações que compõem o índice e depois dividia por doze - calculando o valor do índice a partir disso. No entanto, isso mostrou-se problemático com a nova implementação de ações, splits, reverse splits, etc.

Atualmente o índice tem um divisor fixo e é utilizado para o movimento de um ponto de cada uma das 30 empresas listadas no índice. O valor do divisor oscila e a partir de 20 de junho oscila em torno de 0,151. O Dow Jones é, portanto, uma média aritmética ponderada - ao contrário do S&P 500, não reflete a capitalização de mercado de suas empresas constituintes.

Em vez disso, o Dow representa a soma dos preços por ação de todas as 30 empresas dividido pelo divisor. Uma mudança de X pontos em qualquer uma das ações do índice faz com que o índice mude exatamente o mesmo número de pontos.

A fórmula mostra assim:

Valor do índice Dow Jones = preços das ações de 30 empresas / divisão fixa

Empresas que compõem o Dow Jones

Quando se quer começar a negociar o índice Dow Jones, há duas posições que poderá fazer: uma posição curta ou uma posição longa. É importante lembrar que grandes notícias que podem afetar a saúde da economia tendem a aumentar a volatilidade do mercado e o índice Dow Jones é obviamente sensível a isso. A posição que escolher dependerá, portanto, de suas perspectivas para a saúde geral da economia e da direção dos consumidores e do volume de investimentos.

Posição longa no Dow Jones

Uma posição longa de "COMPRA" é particularmente popular quando o mercado está com um sentimento bullish e os investidores sentem-se seguros, ou quando surgem circunstâncias externas que podem trazer sentimentos positivos de volta ao mercado. Isto poderá ser quando ocorre uma correção de mercado que é rapidamente anulada. Neste tipo de situações, se assumirmos que a economia dos EUA pode experienciar uma melhoria no sentimento dos investidores após algum acontecimento económico ou político, podemos tomar uma posição longa sobre o US30. Normalmente, os investidores que amam o risco são muito rápidos a regressar aos seus investimentos logo que haja um sentimento positivo no mercado. O mercado de ações dos EUA provou repetidamente que pode recuperar mesmo das maiores perturbações. É por isso que os compradores são tão rápidos a regressar ao mercado.

Se o sentimento do mercado melhorar realmente, a sua previsão estará correta e terá lucro ao “apostar” na subida do US30. Inversamente, se colocasse uma posição longa e o mercado sofresse um declínio, a sua posição teria uma perda.

Posição curta no Dow Jones

Uma posição curta "SELL" é particularmente popular quando há medo e incerteza no mercado ou quando existem circunstâncias externas que podem causar um sentimento negativo no mercado.Neste tipo de situações, se assumirmos que a economia pode sofrer uma forte deterioração do sentimento do investidor na sequência de um anúncio económico ou político, pode colocar uma posição curta sobre os US30. Pode também colocar uma posição curta se acreditar que as condições da economia dos EUA se vão deteriorar a curto prazo. Desta forma, é possível usar estratégias de negociação (trading) para eventos mundiais específicos que podem aumentar a volatilidade dos preços das ações e, em última análise, dos índices. Normalmente, períodos de grande volatilidade estão associados a um bear market.

Se o medo estiver realmente presente no mercado, a sua previsão estará correta e terá lucro ao “apostar” na queda do preço dos US30. Inversamente, se tomar uma posição curta e o mercado subir, a sua posição é suscetível de registar uma perda.

Melhor momento para começar a negociar no Dow Jones

O índice Dow Jones tende a fazer movimentos de preços muito menores do que outros índices dos EUA devido à natureza das grandes empresas cotadas nele. São na sua maioria empresas com um longo historial, que têm algum tipo de liderança no setor como a Microsoft, Chevron ou McDonald’s. Devido a isso, em períodos de pânico ou situações instáveis ​​no mundo, o Dow Jones perde menos que outros índices americanos. No entanto, os investidores geralmente deixam quaisquer ativos de risco por algum tempo e voltam-se para investimentos mais estáveis ​​ou dinheiro.

O índice Dow Jones também é propenso à recuperação dinâmica de preços quando o sentimento positivo retorna ao mercado. Isso pode ser atribuído a fatores macroeconómicos que estão a fazer com que os investidores voltem a investir nos melhores negócios de Wall Street. As empresas listadas no Dow Jones estão a criar o núcleo da economia dos EUA. Às vezes, grandes retornos de capital para ações menos arriscadas primeiro, então índices como NASDAQ ou Russell 2000 podem estar alguns passos atrás do crescimento do Dow Jones quando os índices se recuperam. O Dow Jones oferece retornos altos, mas não tão altos quanto os da NASDAQ, mas tem um modelo menos arriscado (Risk/Reward Ratio).

Invista as suas poupanças de forma inteligente Os instrumentos financeiros oferecem risco. Invista com responsabilidade. Saiba Mais

Certamente é um bom momento para se interessar pela negociação do índice Dow Jones durante os períodos de pânico, que causam uma forte venda de ações de grandes empresas que fornecem boas soluções de negócios há décadas. Um grande número de investidores contrários à procura de uma reversão de tendência pode assumir importantes posições longas de 'COMPRA' em antecipação a uma recuperação de preço. Da mesma forma, no caso de euforia quando o índice está em máximas históricas, traders avessos ao risco podem buscar um período de fraqueza nos mercados globais para assumir posições vendidas 'VENDA' no Dow Jones, apostando em quedas no crescimento económico dos EUA.

Momentos interessantes para começar a negociar Dow Jones são quando as maiores empresas do índice divulgam os seus resultados financeiros trimestrais ou anuais, bem como eventos mundiais que podem causar alta volatilidade, como reuniões do FED, grandes reuniões políticas ou várias crises militares.

Como começar a negociar no Dow Jones (US30)

A negociação Dow Jones está disponível na nossa plataforma de negociação xStation, onde poderá começar a negociar todos os maiores índices dos EUA entrando em transações CFD (contrato por diferenças) no instrumento US30 e usar a alavancagem. Ao negociar Dow Jones, pode aproveitar a volatilidade do mercado e abrir posições durante movimentos de preços muito rápidos. A alavancagem é muito arriscada, mas é claro que pode multiplicar os lucros. O Trading do Dow Jones (US30) é dedicado a traders ativos que não têm problemas com a volatilidade da carteira causada pela alavancagem financeira.

Graças à alavancagem de 1:20, precisará apenas de uma margem de 5% para abrir uma posição. Ao usar 1.000 euros, abrirá uma posição no valor de 20.000 euros. Devido aos instrumentos CFD alavancados, o lucro potencial pode ser alto, mas também a perda potencial é também elevada. Negociar Dow Jones (US30) oferece aos investidores a oportunidade de abrir posições curtas e longas. As posições curtas dão aos investidores a oportunidade de obter lucros quando os preços de mercado estão a cair.

Se quiser saber mais sobre CFDs e alavancagem financeira, poderá ler mais aqui.

As únicas taxas que pratica para tal negociação são spread (diferença entre o preço de compra ASK e o preço de venda BID) e pontos de swap. O spread é muito pequeno e custa centimos dependendo do tamanho da sua posição. Os pontos de swap são os custos incorridos pelo corretor para financiar posições alavancadas; os swaps são cobrados diariamente na posição aberta no instrumento Dow Jones.

Ao negociar contratos Dow Jones, pode aproveitar a volatilidade e abrir posições mesmo durante movimentos de preços muito rápidos. A alavancagem é um instrumento de alto risco e pode ocorrer perdas, mas também pode multiplicar os lucros de um trader.

A negociação do Dow Jones é especulativa e, para os traders ativos, apenas as flutuações de preço importam neste instrumento. Este tipo de contrato é um acordo financeiro que paga a diferença no preço de liquidação entre a transação aberta e fechada sem qualquer entrega física do instrumento negociado.

A negociação on-line permite que comece a negociar Dow Jones sem sair de casa, com zero comissões e spreads baixos. Também devido à alta liquidez do mercado Dow Jones (US30), pode fechar sua posição com um clique a qualquer momento quando o mercado estiver aberto. É por isso que a negociação online de contratos US30 é cada vez mais popular.

Investidores das ações no Dow Jones

Negociar com alavancagem em índices é arriscado, é claro, mas posições bem colocadas podem dar retornos muito altos sobre esse investimento. Para investidores que não são muito ativos e preferem apenas investimentos passivos no índice Dow Jones, também oferecemos ETFs que dão exposição ao índice da indústria Dow Jones dos EUA, como acumulando ETF iShares Dow Jones Industrial UCITS ETF CIND.UK CNDX.UK ou ETF CFD SPDR Dow Jones Industrial Trust DIA.US, que acompanha os preços do Índice Dow Jones e é dirigido a investidores mais arriscados.

Também oferecemos ações de todas as 30 empresas listadas na Dow Jones, incluindo UnitedHealth Group UNH.US, Goldman Sachs GS.US, Home Depot HD.US, McDonald's MCD.US, Chevron CVX.US, Caterpillar CAT.US, Boeing BA.US e muitos mais.

Preço do índice Dow Jones (US30)

O índice US30 (Dow Jones) não é um instrumento muito volátil, mas ainda assim o preço oscila quando o mercado está aberto. Também devido à alavancagem financeira do CFD, acompanhar a cotação dos US30 é muito importante para os investidores. Na xStation, fornecemos cotações em tempo real para contratos futuros no Dow Jones, oferecendo CFD no instrumento US30.

Horário da negociação no Dow Jones

E quanto ao horário de negociação Dow Jones (US30) ? Esta informação é importante para todos os investidores. A negociação US30 está disponível 4 dias por semana, das 00:05 CET às 23:00 CET, com um pequeno intervalo entre 22:15 CET e 22:30 CET, de segunda a quinta-feira, e das 00:05 CET às 22:00 CET - à Sexta-feira. A negociação de US30 obviamente não está disponível durante os fins de semana na nossa plataforma porque o mercado futuro de Dow Jones está fechado durante esse período. O preço US30 é estático quando o mercado está fechado. Em todos os outros momentos, os preços estão constantemente a flutuar.

O melhor momento para iniciar a negociação ativa do Dow Jones em instrumentos US30 CFD é durante períodos de volatilidade muito alta, quando os investidores sentem emoções extremas e grandes volumes entram no mercado. Quando o medo ou a ganância estão no mercado, o volume do índice Dow Jones aumenta. Essa situação é uma grande oportunidade para investidores que gostam de arriscar, que usam alavancagem para obter grandes lucros em posições longas, mas também em posições vendidas.

O aumento do medo pode ser influenciado pela publicação de notícias políticas ou macroeconómicas negativas. O Dow Jones não é o índice mais volátil (por exemplo, em comparação com o NASDAQ), mas ainda assim a ação do preço pode ser muito alta, especialmente quando o mercado está em queda. O índice é composto por empresas industriais americanas que tendem a ser pouco voláteis e possuem posições fortes no mercado de ações. Mas quando o medo aumenta e está diretamente relacionado a questões macroeconómicas e políticas, por exemplo, informações sobre a política monetária do FED ou informações sobre um conflito global ou crise política, até empresas industriais com cem anos de história podem começar a cair. Isso acontece geralmente por causa do sentimento negativo do consumidor que impulsiona o setor da indústria. Quando a procura por moradias, carros ou transporte diminui, a Dow Jones enfrenta uma recessão. Dados económicos fracos e tensões geopolíticas são sempre um sinal de grandes movimentos no Dow Jones. Mas os movimentos de preços do Dow Jones ainda por cima podem ser dinâmicos quando os dados económicos mostram que os investidores acreditam na força económica novamente e a procura estabiliza-se. Nesses momentos, os investidores sentem-se seguros novamente e retornam aos investimentos arriscados em ações.