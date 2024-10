Tempo estimado de leitura: 12 minuto(s)

Investir em prata é uma das tendências mais populares do mercado. A prata combina as características únicas de um investimento de longo prazo com volatilidade de preços e potencial especulativo.

Os investimentos em prata e todos os metais preciosos são vistos como seguros pelos investidores de todo o mundo e são muito populares hoje em dia. A prata é um ativo apetecível por parte dos day traders, especuladores e investidores e um dos metais preciosos mais populares do mundo. Mas nem todo o mundo sabe que mais de metade da procura por prata é proveniente das indústrias. Este metal precioso tem muitas aplicações práticas e perspectivas futuras de utilização promissoras. Este artigo é uma visão geral rápida dos princípios básicos de negociação de prata e, depois de lê-lo, ficará a saber mais sobre como investir em prata.

Breve história sobre a negociação da prata

Temos que recuar quase 4500 anos para falarmos do início da negociação da prata. Os antigos egípcios valorizavam mais a prata do que o ouro porque barras de prata eram muito raras no norte da África. Os antigos fenícios, conhecidos como os comerciantes mais hábeis do mundo antigo, importavam prata de Cádiz e Tartessos e depois negociavam a prata na área do Mediterrâneo, o que lhes trouxe uma grande fortuna.

No século 5 a.C., um grande depósito de prata foi descoberto perto de Atenas, e a cidade floresceu. Os antigos lídios foram os primeiros a derreter moedas de eletro, uma liga natural de prata e ouro. No século 8, os anglo-saxões cunharam moedas de prata chamadas 'sterling' (240 moedas por libra de prata). É por isso que agora a moeda da Grã-Bretanha é chamada de 'libra esterlina'.

Também foram descobertos grandes depósitos de prata no México, Bolívia e Peru após a expedição de Cristóvão Colombo ao Novo Mundo em 1492. Isso deu a Espanha uma hegemonia mundial e riqueza nos 300 anos seguintes. Também por causa do comércio de prata, a Espanha tornou-se a maior economia do mundo. O nome do dólar americano tem as suas origens no comércio de prata. A moeda mais popular na Europa eram os táleres de prata. Os holandeses chamavam-lhe de 'daalder' e depois de fundar a cidade de New Amsterdam na ilha de Manhattan eles levaram o 'daalder' de prata para lá. Os habitantes chamavam de 'dólar'. New Amsterdam é hoje a cidade de Nova York, e o investimento em prata faz parte da sua história.

Após a descoberta do depósito de Comstock Lode em 1859, os Estados Unidos tornaram-se o maior produtor de prata do mundo e o comércio de prata teve que ser regulamentado. Em 1967, os Estados Unidos pararam de cunhar novas moedas de prata e encerraram o seu programa de recompra de silver-plated securities.

Durante milhares de anos, a prata tem sido uma parte muito importante da história mundial e das moedas. O comércio de prata fez uma poderosa contribuição para a evolução financeira das nações desenvolvidas. Nos próximos anos veremos a continuação da grande história de de investimentos em prata e negociação deste metal especial.

Benefícios e usos da prata

Os preços da prata são afetados por flutuações na oferta e procura do metal precioso. A prata é vastamente utilizada em diversas áreas como a saúde, a eletrónica, a energia, a joalharia, indústria automóvel e principalmente na indústria. Como resultado disso, a situação em indústrias específicas pode fazer com que a procura por prata aumente ou diminua os preços – o que afeta o seu preço.

A prata é a matéria-prima mais utilizada. A prata é necessária na produção de computadores (maleabilidade), laptops, telefones, filtros de água, espelhos, baterias e equipamentos médicos (a prata é antibacteriana). A prata tem vários milhares de usos e atualmente não há alternativas conhecidas para ela, o que poderia tornar o investimento em prata lucrativo. Também importante é a falta de elasticidade do preço porque uma certa quantidade de prata é necessária para produzir um laptop ou telefone. Mesmo que o preço da prata aumente várias vezes no futuro, o fabricante de um telefone ou computador ainda precisará da mesma quantidade de prata, de modo que a procura será constante ou até maior. Os baixos stocks de prata podem fazer com que os fabricantes de eletrónica compitam entre eles, levando o preço a subir.

A prata e ouro são os metais que estão a desparecer mais rápido. De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos, no ritmo atual de extração, a prata pode acabar em menos de 25 anos. A maior parte da prata é usada irrevogavelmente. É por isso que o comércio de prata pode ser cada vez mais popular no futuro e atrair investidores e especuladores.

Como comprar prata

Existe a possibilidade de investir em prata ou negociar prata. Existem várias diferenças entre os dois métodos:

Investimento em prata

O investimento em prata é feito através da compra de ETFs, ações de empresas do sector (por exemplo, empresas de mineração de prata), através da compra de barras físicas ou de ativos que lhe dão a propriedade do instrumento subjacente - prata.

Trading

A negociação de prata é especulativa e apenas os movimentos do preço da prata são relevantes e importantes aqui. Poderá negociar a prata através do uso de CFDs (contrato por diferenças) e utilizando o potencial de alavancagem financeira. Esse tipo de contrato é um contrato financeiro em que ganha/perde a diferença de preço entre a abertura e fecho, sem qualquer oferta física do instrumento negociados.

Online ou físico?

A forma tradicional de comprar e investir em prata era comprar barras ou moedas físicas. Ao longo dos anos, os custos de armazenamento e seguro fizeram com que esse método fosse caindo em desuso.

Os problemas com esse tipo de investimento em prata também são as altas comissões com esse tipo de transação e o grande spread (a diferença entre o preço de compra e o preço de venda). Além disso, a entrega física de moedas e barras pode ser demorada e o seu armazenamento traz um risco de roubo acrescido e ocupa muito espaço no caso de um investimento maior. Atualmente, 100 quilos de prata valem cerca de 75 mil dólares. Devido ao seu grande peso, isso pode criar um problema com o transporte de tal quantidade de prata. Há também o risco de comprar moedas e produtos de prata falsificados.

O investimento de prata em moedas físicas não é muito flexível. Quando quiser vender o seu investimento em prata, terá que encontrar um comprador primeiro.

Por estas razões, o trading de prata online é um tipo moderno de investimento que se torna cada vez mais popular. Existe toda uma gama de instrumentos, como os ETFs, que lhe dão exposição ao preço físico da prata ou a um grupo de empresas de mineração, ações individuais de empresas listadas, certificados lastreados em prata física que o investidor não precisa armazenar em sua casa ou pagar por local de depósito e, claro, contratos por diferença, os chamados CFDs de prata.

Negociar prata online também é mais barato, os custos de spread e transação são muito menores do que no caso de negociar prata física. Também por causa da liquidez do mercado poderá fechar a sua posição com um clique do rato a qualquer momento, enquanto o mercado de prata estiver aberto. É por isso que negociar prata online tem tantas vantagens e é a forma mais popular de investimento hoje em dia.

Negociar CFDs de prata

Este tipo de negociação destina-se a traders e especuladores conscientes do risco. A negociação de CFDs sobre a prata oferece as vantagens de ter baixas taxas e comissões, spread muito baixo e possibilidade de usar alavancagem financeira. Graças à alavancagem, a negociação de prata exige apenas uma percentagem de todo o montante de exposição. Por exemplo, usar alavancagem de 1:10 oferece a oportunidade de abrir um contrato de 10.000 USD usando apenas 1.000 USD. Esta opção é para investidores de alto risco e day traders. O uso de alavancagem pode permitir obter um lucro maior, mas também, é claro, uma perda maior se o mercado for contra o investidor.

O preço spot da prata é o preço pelo qual a prata é cotada atualmente - comprar a esse preço significaria que a prata poderia ser trocada e entregue "no local" de forma física. O CFD sobre os preços spot da prata oferece exposição ao preço atual da prata sem a necessidade de possuir ativos físicos. A negociação de CFDs de prata também oferece a oportunidade de abrir posições curtas, nas quais os traders ganham dinheiro quando os preços do instrumento caem. Isso permite a implementação de muitas estratégias diferentes durante as sessões de negociação. Também fornecemos muitos indicadores diferentes na nossa plataforma de negociação, como o RSI 'Índice de força relativa' ou os níveis de Fibonacci, que podem tornar a sua negociação de prata mais eficiente

Ações e ETFs de prata

Ações

Uma maneira de investir em prata é comprar ações de empresas de mineração de prata. Nesse caso, os investidores ganham exposição ao mercado de ações de empresas relacionadas à mineração de prata, como a Silvercorp Metals (SVM.US), a Hecla Mining Company (HL.US) ou a Endeavor Silver Corp (EXK.US) da NYSE.

Os produtores de prata estão fortemente dependentes do preço de mercado da prata. Quando os preços da prata sobem, as perspectivas para essas empresas geralmente são boas porque o desempenho financeiro dessas empresas também deve aumentar. As ações dessas empresas são altamente voláteis, mas podem dar uma taxa de retorno muito maior do que o preço da própria matéria-prima.

Portanto, há uma correlação positiva significativa entre os preços da prata e algumas empresas de mineração. Vale a pena notar que as empresas de mineração também podem pagar dividendos, o que é uma enorme vantagem sobre o investimento direto em metais preciosos. Esse fator pode ser particularmente importante para investidores de dividendos a longo prazo e sugere que, em alguns casos, a compra de ações de empresas de mineração pode constituir uma forma mais inteligente de negociar em prata.

ETFs

O investimento em prata através da compra de fundos negociados em bolsa (ETFs), permite diversificar o seu portfólio e permite seguir o preço das barras de prata ou o preço de um grupo de empresas dentro da indústria de prata. A negociação de ETFs de prata oferece uma exposição mais ampla do que aquela que obteria através da compra de ações singulares.

Este tipo de negociação em prata é mais equilibrado e também oferece a oportunidade de receber dividendos através da distribuição dos ETFs ou da compra de ETFs de acumulação e criar carteiras diversificadas com menor risco, mas também com menor potencial de crescimento.

Melhor altura para negociar prata

Muitos participantes do mercado e traders de prata perguntam qual é o melhor momento para investir em prata. Os traders comparam habitualmente o investimento em prata ao investimento em ouro, que é conhecido como um “porto seguro”. Isso significa que é considerado um ativo relativamente seguro em tempos difíceis, como durante crises financeiras ou recessões. A prata é mais volátil que o ouro e, claro, existe uma correlação entre os dois metais preciosos, mas não em todos os casos.

A prata pode-se tornar popular durante os períodos de alta inflação porque a inflação geralmente deixa as pessoas preocupadas com a erosão do valor do seu dinheiro. Alguns deles procuram bons investimentos em ativos bem conhecidos, que provavelmente podem ter uma procura alta no futuro.

Na natureza, há apenas 16 vezes mais prata do que ouro, mas ao mesmo tempo a prata é 75 vezes mais barata que o ouro por onça. Isso mostra que a prata pode estar subvalorizada devido ao principal fator que impulsiona o preço do metal precioso, que é a raridade. A prata também tem vários milhares de usos na indústria e em muitos outros ramos, o ouro não tem.

A prata é um ativo apreciado por investidores de longo prazo e especuladores que assumem riscos. O investimento em prata pode ajudar os investidores a construir um portfólio bem equilibrado.

A relação entre a prata e as yields dos EUA é muito importante na negociação de prata e também para investimentos de longo prazo em prata. Surgiu após a crise financeira global. Quando os investidores compram títulos do governo dos EUA (US Treasuries), as yields americanas caem e pode ser um sinal positivo para os preços da prata (e também para os preços do ouro). Mas quando os investidores decidem vender os títulos do Tesouro dos EUA, as yields tendem a subir. Isso é negativo para os preços da prata e do ouro. Os especuladores de metais preciosos devem ter em atenção esta correlação de forma a encontrarem o melhor momento para negociar prata.

Os preços da prata provavelmente têm maior potencial de crescimento do que o ouro, mas também são mais voláteis, o que o torna mais apreciado por especuladores, fundos, mas também por investidores de retalho. Parece haver ainda um grande futuro pela frente para a prata, neste caso nada mudou desde há 4500 anos.

Horário de negociação da prata

E quanto ao horário de negociação da prata? Esta informação é especialmente importante para os day traders. A negociação de ouro e prata está disponível 23 horas por dia, das 18h ET de domingo às 17h ET de sexta-feira. A negociação de prata fecha diariamente das 17h às 18h ET. A prata também respeita os feriados da CME. O preço spot é estático quando o mercado está fechado. Em todos os outros momentos, os preços da prata flutuam.

É claro que o melhor momento para negociação é durante períodos de liquidez elevada, quando a volatilidade do mercado é maior. Quando há altos volumes de negociação no mercado, existe volatilidade. O preço poderá ser influenciado pela divulgação de notícias políticas ou empresariais locais, mas também devido às mais variadas notícias comerciais. Mas se encarar o investimento em prata como de longo prazo, não será necessário acompanhar a volatilidade.