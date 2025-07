O que são ações Meme?

Tempo estimado de leitura: 15 minuto(s)

Descubra o mundo selvagem das ações meme - ações que disparam (ou caem) com base no hype, no burburinho das redes sociais e no entusiasmo do retalho. Saiba como a GameStop, a AMC e outras ações virais se tornaram sensações no mercado. Descubra agora!

As ações Meme são ações de empresas que, muitas vezes, estão em dificuldades financeiras, mas que sofrem aumentos súbitos e dramáticos de preços devido ao entusiasmo dos investidores de retalho alimentado pelas tendências das redes sociais. Estes aumentos de preços não são impulsionados pela análise fundamental, mas sim pela especulação, pelo hype online e pelo sentimento dos investidores. Muitos investidores compram estas ações por diversão, por medo de perder (FOMO) ou simplesmente porque são influenciados por publicações virais em plataformas como o WallStreetBets do Reddit. Isto resulta numa extrema volatilidade, com grandes aumentos de preços seguidos de quedas acentuadas.

As ações Meme voltaram a fazer manchetes após o regresso do investidor Keith Gill às redes sociais. Conhecido online como Roaring Kitty, Gill desempenhou um papel crucial num dos acontecimentos mais dramáticos do mercado bolsista dos últimos anos - a saga GameStop. Mas o que são exatamente as ações meme? Neste artigo, explicaremos o que são e como investir nelas.

Principais conclusões

As ações de meme são ações altamente voláteis impulsionadas pelo hype das redes sociais , entusiasmo do investidor não profissional e comunidades online, em vez do desempenho financeiro tradicional.

, entusiasmo do investidor não profissional e comunidades online, em vez do desempenho financeiro tradicional. Plataformas como Reddit (r / WallStreetBets), Twitter (X) e TikTok desempenham um papel crucial em alimentar comícios de ações meme, muitas vezes criando grandes oscilações de preços em curtos períodos.

em alimentar comícios de ações meme, muitas vezes criando grandes oscilações de preços em curtos períodos. O short squeeze da GameStop (GME) em 2021 foi um momento decisivo, provando que os comerciantes de varejo poderiam desafiar os fundos de hedge de Wall Street e mover os mercados de maneiras sem precedentes.

foi um momento decisivo, provando que os comerciantes de varejo poderiam desafiar os fundos de hedge de Wall Street e mover os mercados de maneiras sem precedentes. As ações de memes prosperam com o FOMO (medo de perder) , apertos curtos e sentimento do mercado, tornando-os investimentos imprevisíveis e altamente especulativos.

, apertos curtos e sentimento do mercado, tornando-os investimentos imprevisíveis e altamente especulativos. Enquanto alguns investidores fizeram fortunas, outros sofreram perdas enormes, uma vez que as ações meme podem subir e cair drasticamente, muitas vezes sem aviso prévio.

Os elevados juros a descoberto são uma caraterística comum das ações meme, uma vez que os comerciantes retalhistas visam frequentemente acções com posições curtas de fundos de cobertura pesadas para desencadear pressões a descoberto.

As ações populares de meme incluem GameStop (GME), AMC Entertainment (AMC), BlackBerry (BB), Tesla (TSLA), Reddit (RDDT) e Palantir (PLTR).

Investir em ações meme acarreta um risco significativo e o sucesso depende muitas vezes do timing, do momentum e da compreensão das tendências do comércio online.

O fenómeno das acções meme não é um acontecimento isolado - enquanto as redes sociais e as plataformas de negociação a retalho influenciarem os mercados, as acções meme continuarão a fazer parte da cultura de investimento moderna.

- enquanto as redes sociais e as plataformas de negociação a retalho influenciarem os mercados, as acções meme continuarão a fazer parte da cultura de investimento moderna. Quer mergulhar mais fundo no mundo das ações meme? Mantenha-se informado, gira o seu risco e pesquise sempre antes de entrar no hype.

Factos interessantes

GameStop (GME) subiu 1,500% em janeiro de 2021.

em janeiro de 2021. A AMC deu pipoca grátis para acionistas de retalho.

para acionistas de retalho. O r / WallStreetBets do Reddit tem mais de 14 milhões de membros.

Os comentários ou tweets de Donald Trump ou Elon Musk geralmente movem as ações de memes instantaneamente.

A VinFast (VFS) deu um salto de 700% após o IPO e depois caiu rapidamente.

Algumas das ações de memes aumentam mais de 100% em um único dia de negociação.

O que são ações de meme?

As ações de memes não são seus investimentos típicos em Wall Street. Eles não sobem e descem com base em relatórios de ganhos sólidos ou movimentos estratégicos de negócios. Em vez disso, eles se movem descontroladamente - às vezes dobrando ou caindo em poucos dias - puramente por causa do burburinho online, do hype das redes sociais e do ímpeto do investidor não profissional.

O termo "meme stock" explodiu no mundo financeiro no início de 2021, quando um grupo de comerciantes do dia a dia no Reddit's r/WallStreetBets enfrentou fundos de cobertura que tinham vendido fortemente a GameStop (GME). O que se seguiu foi um dos eventos de mercado mais caóticos, imprevisíveis e históricos de sempre. Os fundos de cobertura perderam milhares de milhões, as ações da GameStop subiram em flecha e os comerciantes retalhistas aperceberam-se de que tinham o poder de movimentar os mercados apenas por se juntarem online.

Desde então, as ações meme tornaram-se um fenómeno de alto risco e alta recompensa, com ações como a AMC Entertainment (AMC), a BlackBerry (BB) e até a Tesla (TSLA) a sofrerem uma volatilidade semelhante à dos memes. Essas ações geralmente têm algumas coisas em comum: alto interesse curto, atenção viral da Internet e oscilações extremas de preços.

Mas porque é que as ações meme se comportam desta forma? Tudo se resume ao FOMO (fear of missing out), ao hype das redes sociais e à psicologia das multidões. Um único tweet, uma publicação no Reddit ou uma menção no TikTok podem fazer disparar uma ação, atraindo mais investidores que não querem perder a oportunidade. Ao mesmo tempo, estas ações podem cair com a mesma rapidez, deixando muitas vezes os últimos investidores com grandes perdas.

Para alguns, as ações meme representam uma revolução no investimento - uma forma de as pessoas comuns desafiarem Wall Street. Para outros, são apenas um jogo de especulação, em que aqueles que acertam no momento certo ganham muito e aqueles que ficam demasiado tempo na mão acabam por se queimar.

Então, as ações meme são um bilhete dourado ou apenas o caos do mercado? Isso depende da compreensão dos seus riscos, do seu potencial e das forças imprevisíveis que as impulsionam.

Short Squeeze: Um gatilho para as ações meme?

Um "short squeeze" é um aumento rápido e dramático do preço de uma ação, forçando os investidores que apostaram contra ela (vendedores a descoberto) a comprar ações a preços mais elevados para cobrir as suas posições. Este frenesim de compra repentino alimenta ainda mais a dinâmica de subida, criando um ciclo de feedback que pode fazer disparar uma ação num período muito curto.

O short squeeze mais famoso aconteceu em janeiro de 2021, quando os comerciantes de varejo no r / WallStreetBets do Reddit desencadearam uma alta massiva no GameStop (GME), fazendo com que os fundos de hedge com grandes posições vendidas sofressem bilhões em perdas.

Elementos-chave

Alto interesse a descoberto (%): Uma ação com uma grande percentagem de acções a descoberto é vulnerável a um "squeeze". Se demasiados investidores apostarem contra ela e o preço começar a subir, podem ser forçados a comprar ações de volta, fazendo subir ainda mais os preços.

Uma ação com uma grande percentagem de acções a descoberto é vulnerável a um "squeeze". Se demasiados investidores apostarem contra ela e o preço começar a subir, podem ser forçados a comprar ações de volta, fazendo subir ainda mais os preços. Baixa flutuação (ações limitadas disponíveis): Se uma ação tiver um número baixo de ações transacionáveis (float), qualquer aumento na procura pode causar picos de preços significativos. As acções com baixa flutuação são mais fáceis de espremer, uma vez que os vendedores a descoberto têm dificuldade em comprar acções de volta quando necessário.

Se uma ação tiver um número baixo de ações transacionáveis (float), qualquer aumento na procura pode causar picos de preços significativos. As acções com baixa flutuação são mais fáceis de espremer, uma vez que os vendedores a descoberto têm dificuldade em comprar acções de volta quando necessário. Notícias positivas repentinas ou catalisadoras: Uma batida inesperada nos lucros, uma parceria importante, o lançamento de um novo produto ou a aprovação regulamentar podem desencadear um salto nos preços, apanhando os vendedores a descoberto desprevenidos e obrigando-os a cobrir as suas posições.

Uma batida inesperada nos lucros, uma parceria importante, o lançamento de um novo produto ou a aprovação regulamentar podem desencadear um salto nos preços, apanhando os vendedores a descoberto desprevenidos e obrigando-os a cobrir as suas posições. Frenesi do investidor de retalho: Quando as plataformas de redes sociais como o Reddit, Twitter (X) e Discord criam um hype viral em torno de uma ação, isso pode atrair milhares (ou mesmo milhões) de investidores, adicionando combustível ao aperto.

Quando as plataformas de redes sociais como o Reddit, Twitter (X) e Discord criam um hype viral em torno de uma ação, isso pode atrair milhares (ou mesmo milhões) de investidores, adicionando combustível ao aperto. Restrições das corretoras à venda a descoberto: Se as corretoras limitarem ou restringirem a venda a descoberto, isso pode apertar ainda mais os vendedores a descoberto, tornando quase impossível para eles cobrir suas posições sem empurrar o preço ainda mais alto.

Se as corretoras limitarem ou restringirem a venda a descoberto, isso pode apertar ainda mais os vendedores a descoberto, tornando quase impossível para eles cobrir suas posições sem empurrar o preço ainda mais alto. Efeito Gamma Squeeze: A negociação de opções pode amplificar um "short squeeze". Se muitos investidores comprarem opções de compra out-of-the-money, os criadores de mercado protegem-se comprando as ações subjacentes, o que aumenta a procura e faz subir ainda mais o preço das ações.

Um "short squeeze" cria um ciclo de pânico de compra, em que os vendedores a descoberto se apressam a sair das suas posições, mas a sua compra apenas aumenta a pressão de subida. Isto pode causar picos maciços de preços em apenas algumas horas ou dias. No entanto, quando o entusiasmo se desvanece e as compras abrandam, as ações meme podem cair tão rapidamente como sobem. Compreender a mecânica de um aperto curto pode ajudar os comerciantes a identificar oportunidades potenciais - mas também evitar ser pego no lado errado de uma negociação!

Vantagens e Desvantagens das Ações Meme

Vantagens

Potencial para altos retornos - As ações do Meme podem disparar em valor em dias ou mesmo horas, criando oportunidades para ganhos significativos de curto prazo.

- As ações do Meme podem disparar em valor em dias ou mesmo horas, criando oportunidades para ganhos significativos de curto prazo. Oportunidades de timing de mercado - Acompanhar as discussões nas redes sociais pode ajudar os investidores a antecipar os movimentos de preços, permitindo-lhes agir antes que o valor de uma ação aumente.

- Acompanhar as discussões nas redes sociais pode ajudar os investidores a antecipar os movimentos de preços, permitindo-lhes agir antes que o valor de uma ação aumente. Opção de investimento alternativo - Em tempos em que os principais índices de ações estão em níveis recordes, as ações meme podem apresentar oportunidades de alto risco e alta recompensa.

Desvantagens

Alta Volatilidade - As ações meme são muito mais arriscadas do que as empresas estabelecidas devido às suas oscilações de preços imprevisíveis e à falta de apoio fundamental.

- As ações meme são muito mais arriscadas do que as empresas estabelecidas devido às suas oscilações de preços imprevisíveis e à falta de apoio fundamental. Fundamentos de negócios fracos - Muitas ações meme pertencem a empresas em dificuldades financeiras, o que significa que os preços de suas ações podem eventualmente cair quando o hype desaparecer.

- Muitas ações meme pertencem a empresas em dificuldades financeiras, o que significa que os preços de suas ações podem eventualmente cair quando o hype desaparecer. Risco de segurar por muito tempo - Se uma ação meme sofrer um grande declínio, os investidores que não venderem a tempo podem enfrentar perdas significativas.

As 10 melhores ações Meme

As ações de meme são conhecidas por sua extrema volatilidade, impulsionadas por comunidades online, hype de mídia social e entusiasmo do investidor de varejo, em vez de fundamentos tradicionais. Aqui estão as 10 principais ações de meme que cativaram os comerciantes:

1. GameStop (GME.US)

O OG de ações de meme, a GameStop tornou-se o símbolo da revolução do comércio retalhista em 2021, com Redditors a enviar as suas ações em alta numa batalha contra os vendedores a descoberto de Wall Street. A empresa, que já foi uma retalhista de jogos em dificuldades, agora prospera com hype e especulação.

2. AMC Entertainment (AMC.US)

Apelidada de "ação meme do ecrã prateado", a AMC viu os comerciantes retalhistas transformarem-na num êxito de bilheteira da bolsa. Com um exército leal de investidores (os "macacos"), o gigante do cinema alavancou seu rali alimentado por memes para levantar capital e evitar a falência.

3. Bed Bath & Beyond (BBBYQ.US)

Este retalhista de artigos para o lar assistiu a grandes oscilações das ações, com os investidores a apostarem num regresso, mas acabou por declarar falência. Mesmo em dificuldades financeiras, os especuladores continuaram a acumular-se, provando o poder do hype das ações meme.

4. BlackBerry (BB.US)

Outrora um gigante dos telemóveis, o BlackBerry tornou-se uma opção de trading de nostalgia alimentado por memes. Embora a empresa tenha se voltado para a segurança cibernética e software, os comerciantes ainda se lembram dela por seus teclados lendários e passeios de montanha-russa no mercado de ações.

5. Tesla (TSLA.US)

O Tesla de Elon Musk não é uma ação de meme tradicional, mas muitas vezes é negociado como um. O entusiasmo de um culto, as palhaçadas do Twitter e as oscilações de preços selvagens mantêm-na no centro das atenções dos investidores de retalho.

6. Reddit (RDDT.US)

Ironicamente, o berço do trading de memes tornou-se um. Após seu IPO de março de 2024, o Reddit subiu à medida que os investidores de retalho corriam, provando que a multidão r / WallStreetBets ainda tem poder no mercado de ações.

7. Palantir (PLTR.US)

Esta misteriosa empresa de big data tem um apelo quase de ficção científica, com contratos governamentais e ambições baseadas em IA mantendo-a na conversa de ações de memes. Os investidores adoram seu potencial, mesmo que a avaliação seja muito alta.

8. VinFast (VFS.US)

O fabricante vietnamita de EV levou o status de ações de meme ao extremo, subindo mais de 700% em dias, apenas para cair com a mesma rapidez. O seu baixo float e o hype do retalho fizeram dela uma das IPOs mais voláteis de sempre.

9. Beyond Meat (BYND.US)

Este pioneiro da carne à base de plantas passou de queridinho do mercado de ações a sobrevivente de ações meme. As oscilações selvagens surgem à medida que os touros apostam num futuro sem carne, enquanto os cépticos argumentam que é mais hype do que substância.

10. Trump Media & Technology Group (DJT.US)

Ligada aos empreendimentos mediáticos de Donald Trump, esta ação está ligada às ondas de especulação política e ao burburinho das redes sociais. Se é um negócio viável ou apenas uma aposta alimentada por memes continua a ser objeto de debate.

A história da GameStop: O boom das ações Meme

A GameStop (GME) estava a debater-se com um declínio nas vendas e um modelo de negócio ultrapassado, o que atraiu vendedores a descoberto que apostavam contra a empresa. A certa altura, as ações da GameStop a descoberto ultrapassaram 140% das ações disponíveis, o que significa que algumas ações foram vendidas a descoberto mais do que uma vez.

Keith Gill, conhecido como Roaring Kitty, começou a fazer livestreaming no YouTube, argumentando que a GameStop estava subvalorizada. A sua análise ganhou força no WallStreetBets, onde milhares de investidores de retalho começaram a comprar ações da GME, desencadeando um short squeeze - um rápido aumento de preços à medida que os vendedores a descoberto se esforçavam por fechar as suas posições. As ações subiram mais de 100 vezes o seu valor original, alimentadas pela negociação de opções e pela alavancagem.

Quem é Roaring Kitty?

Keith Gill, também conhecido como Roaring Kitty, é um analista financeiro que ganhou fama ao defender as ações da GameStop, alegando que estavam gravemente subvalorizadas devido ao excesso de vendas a descoberto. Inicialmente, investiu 53.000 dólares e, com a subida em flecha do preço da GameStop, o seu investimento chegou a valer quase 50 milhões de dólares no seu pico. Não se sabe se vendeu no topo, mas a sua influência sobre os investidores de retalho continua a ser inegável.

O retorno das ações de memes: A tendência está de volta?

Após três anos de silêncio nas redes sociais, Roaring Kitty regressou ao Twitter, publicando uma imagem que indiciava uma nova ação. As suas mensagens enigmáticas fizeram com que a GameStop, a AMC e outras ações meme voltassem a subir, provando que a mania das acções meme está longe de ter acabado. No entanto, a recuperação das ações meme é algo cíclica e necessita da liquidez do retalho.

Invista as suas poupanças de forma inteligente Os instrumentos financeiros oferecem risco. Invista com responsabilidade. Saiba Mais

No futuro, essas manias especulativas podem surgir repetidamente. Mas é importante compreender que não são apenas as ações da GamStop, AMC, Reddit ou Trump Media & Technology que podem ser afectadas, mas também um conjunto de activos de capital difícil de prever, apreciado por investidores de retalho de todo o mundo.

Embora a GameStop continue a ser a ação meme mais famosa, outras empresas também foram apanhadas no frenesim:

A AMC Entertainment subiu 2 300% antes de perder 96% do seu valor máximo.

subiu 2 300% antes de perder 96% do seu valor máximo. A Tupperware registou um salto de 277%, para cair 90% pouco tempo depois.

registou um salto de 277%, para cair 90% pouco tempo depois. A Bed Bath & Beyond subiu 300%, mas acabou por declarar falência em 2023.

Mesmo depois de o entusiasmo inicial se ter desvanecido, continuam a surgir novas ações meme. BlackBerry, KOSS, SunPower e Trump Media & Technology Group também experimentaram aumentos especulativos, impulsionados por investidores de retalho em busca da próxima grande oportunidade.

Como comprar ações de memes na XTB?

Investir em ações de meme na XTB é simples. Basta procurar o nome da empresa no localizador de ativos da plataforma e selecionar a opção rotulada "stock" para proceder à compra. Com a XTB, pode negociar ações e ETFs sem comissões até 100.000 euros por mês, facilitando a participação em movimentos de ações meme.

As ações meme são uma parte excitante mas altamente especulativa do mercado. Embora ofereçam o potencial para ganhos maciços, também apresentam riscos substanciais. Antes de investir, é crucial compreender os fundamentos (ou a falta deles), acompanhar as tendências das redes sociais e estar preparado para uma volatilidade extrema. Quer as ações meme sejam uma moda passageira de curta duração ou um fenômeno recorrente, elas continuam sendo um estudo de caso fascinante no investimento de retalho moderno.

Resumo

As ações de memes não são os investimentos típicos de Wall Street. Eles não sobem e descem com base em relatórios de ganhos ou fundamentos de negócios. Em vez disso, eles prosperam com o hype, o burburinho das redes sociais e a energia coletiva dos investidores de retalho - muitos dos quais negociam pela emoção tanto quanto pelos lucros.

Tudo começou em 2021, quando um grupo de investidores comuns no Reddit's r / WallStreetBets decidiu enfrentar os fundos de hedge acumulando GameStop (GME) e AMC Entertainment (AMC). O que se seguiu foi nada menos que história financeira - picos de preços maciços, perdas de fundos de hedge na casa dos bilhões e toda uma nova geração de traders percebendo o seu poder.

As ações Meme são imprevisíveis. Podem disparar de um dia para o outro ou cair com a mesma rapidez, muitas vezes alimentadas por um único tweet, um post viral ou uma onda de FOMO (fear of missing out). Alguns investidores ganharam dinheiro que mudou a sua vida, enquanto outros perderam tudo num instante.

Então, as a

ções meme são um bilhete dourado ou um jogo perigoso? A verdade é que são ambos. Se souber o que está a fazer, pode aproveitar a onda para obter grandes ganhos. Mas se não souber, pode ser apanhado na queda.