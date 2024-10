Tempo estimado de leitura: 9 minuto(s)

Taxas de juro: um termo que ouvimos frequentemente, mas será que compreendemos verdadeiramente como afectam a nossa vida quotidiana? Desde os pagamentos da hipoteca até às contas de poupança, as taxas de juro desempenham um papel fundamental na definição das nossas decisões financeiras.

Percebendo as taxas de juro em 2023

Taxas de juro: um termo que ouvimos frequentemente, mas será que compreendemos verdadeiramente como afectam a nossa vida quotidiana? Desde os pagamentos da hipoteca até às contas de poupança, as taxas de juro desempenham um papel fundamental na definição das nossas decisões financeiras.

O que são as taxas de juro?

Para compreendermos melhor a probabilidade de as taxas de juro subirem ou descerem, temos de começar por explicar o que são as taxas de juro. Quando se pede dinheiro emprestado, a taxa de juro é a taxa cobrada em percentagem do montante emprestado. Mas porque é que existem as taxas de juro? Deve lembrar-se que a empresa que pediu o dinheiro emprestado perde a oportunidade de o reinvestir, e é por isso que o dinheiro emprestado acumula juros. O nível das taxas de juro é fixado pelo banco central ou pelo governo (geralmente o Comité de Política Monetária).

O Comité de Política Monetária é responsável pela fixação da taxa de base, também conhecida como taxa de referência bancária, a fim de atingir o objetivo do governo em matéria de inflação. Ao ajustar a taxa de referência bancária, o Comité de Política Monetária pode influenciar o nível global das taxas de juro na economia, tendo assim impacto nas decisões de empréstimo e poupança tomadas pelos consumidores e pelas empresas.

Como é que o seu aumento afecta a nossa vida quotidiana? Em primeiro afecta aqueles que têm hipotecas para reembolsar. Taxas de juro mais elevadas resultam em custos de empréstimo mais elevados e em pagamentos mensais mais elevados para os mutuários (é claro que esta regra também se aplica aos empréstimos ao consumo, como o crédito automóvel). Mas isso não significa que o aumento das taxas de juro não os possa beneficiar. Para quem tem poupanças, a subida das taxas de juro provoca uma subida das taxas de juro das suas contas de poupança (as taxas das contas de poupança também podem subir devido à subida das taxas de juro, beneficiando os aforradores). No entanto, é importante lembrar que mesmo a descida das taxas de juro máximas pode não acompanhar a inflação, o que sugere que o valor real das poupanças em dinheiro pode diminuir.

Mesmo que as taxas de juro subam, o investimento não é indiferente. Isto afeta a rentabilidade dos títulos de dívida, nomeadamente no mercado obrigacionista. Com a subida das taxas de juro, as novas obrigações emitidas a taxas de juro mais elevadas tornam-se mais atrativas para os investidores. Consequentemente, as obrigações mais antigas, anteriormente emitidas a taxas de juro mais baixas, podem tornar-se menos atractivas. Uma vez que o valor das obrigações anteriormente emitidas pode cair no mercado secundário, os investidores preferem comprar novas obrigações com rendimentos mais elevados. Ao prestar atenção à taxa de referência do seu banco, pode compreender melhor e preparar-se para possíveis alterações das taxas de juro.

Fatores que contribuem para a queda das taxas de juro

As taxas de juro mais baixas não acontecem de um dia para o outro e, por vezes, parecem estar longe. Para compreender porque é que isto acontece, é necessário explicar o que é preciso acontecer para que as taxas de juro desçam. Existem vários fatores.

Quando uma economia sofre uma desaceleração ou recessão, os bancos centrais podem decidir baixar as taxas de juro para estimular a atividade económica. Estas reduções das taxas de juro incentivariam a contração de empréstimos e a realização de despesas, aumentando assim as despesas dos consumidores e o investimento das empresas. A redução das taxas de juro para melhorar a oferta de crédito é um elemento comum da política monetária dos bancos centrais.

Outra razão é o facto de a inflação ter caído acentuadamente. Para estimular o crescimento dos preços e evitar a deflação, os bancos podem decidir baixar as taxas de juro quando a inflação desce abaixo do nível pretendido pelo banco central (normalmente cerca de 2%, mas esta não é, de modo algum, uma regra rígida e rápida).

Naturalmente, as previsões de descida das taxas de juro não se limitam a fatores locais. fatores globais, como um abrandamento económico mundial, alterações nas políticas económicas de outros países ou a incerteza nos mercados financeiros, também desempenham um papel importante.

Taxas de juro e inflação

Quando um banco ou uma instituição financeira lhe empresta dinheiro, normalmente tem de pagar mais do que pediu emprestado. Isto deve-se ao facto de as taxas de juro encarecerem os empréstimos e tornarem os indivíduos e as empresas menos dispostos a investir e a contrair empréstimos.

Em termos simples, a inflação é um aumento geral dos preços dos bens e serviços, o ponto em que estes bens se tornam mais caros. Quando a inflação aumenta, o dinheiro perde valor porque são necessários mais recursos financeiros para comprar a mesma coisa.

A taxa de inflação é um fator primordial na determinação das alterações das taxas de juro, uma vez que os bancos centrais pretendem manter a estabilidade dos preços. Quando a taxa de inflação sobe acima do objetivo do banco central, este pode decidir aumentar as taxas de juro num esforço para conter a inflação e estabilizar os preços. Inversamente, se a taxa de inflação cair abaixo do objetivo, o banco central pode baixar as taxas de juro para estimular as despesas e impulsionar o crescimento económico.

Invista as suas poupanças de forma inteligente Os instrumentos financeiros oferecem risco. Invista com responsabilidade. Saiba Mais

Atualmente, os níveis de inflação global permanecem elevados e prevê-se que a Reserva Federal e o Banco Central Europeu aumentem as taxas de juro nos próximos meses de 2023. Para que as previsões de taxas de juro prevejam uma redução das taxas de juro, a inflação tem de cair significativamente. Não tem de ser os 2% acima referidos, mas deve ser de um só dígito.

Crescimento dos salários e aumentos das taxas de juro

O crescimento do emprego e dos salários também influencia as previsões das taxas de juro porque afecta as despesas dos consumidores e o crescimento económico global. Quando o emprego e os salários estão a aumentar, os consumidores têm normalmente mais rendimento disponível para gastar, o que pode levar a um aumento da procura de bens e serviços e, por sua vez, a preços mais elevados. Os bancos centrais podem reagir a esta situação aumentando as taxas de juro para controlar a inflação e manter a estabilidade dos preços.

Acompanhar as tendências de crescimento do emprego e dos salários em alta pode fornecer uma imagem mais clara da saúde geral da economia e do seu potencial impacto nas taxas de juro. Este conhecimento pode ajudá-lo a tomar decisões informadas sobre as suas estratégias financeiras, tais como procurar novas oportunidades de investimento ou ajustar o seu plano de poupança para ter em conta potenciais alterações nas taxas de juro.



O impacto da subida das taxas de juro nos empréstimos hipotecários

Os reembolsos hipotecários podem ser significativamente afetados por alterações nas taxas de juro, especialmente para quem tem hipotecas de taxa variável. Quando as taxas de juro sobem, os reembolsos mensais destes empréstimos hipotecários aumentam normalmente, exercendo uma pressão adicional sobre os orçamentos familiares dos clientes hipotecários.

O aumento das taxas de juro é, infelizmente, uma má notícia para as pessoas que não são atualmente mutuários mas que tencionam vir a sê-lo. Confrontados com esta situação, podem ter mais dificuldade em aceder a empréstimos hipotecários. Além disso, a limitação da solvabilidade das pessoas que não auferem rendimentos suficientemente elevados pode afetar a sua capacidade de adquirir bens imobiliários. A longo prazo, esta situação pode conduzir a um abrandamento do mercado imobiliário. Se as prestações dos empréstimos se tornarem demasiado elevadas, os potenciais compradores - forçados a adiar a compra de uma casa ou de um apartamento grande e bem localizado - podem decidir não contrair um empréstimo ou optar por imóveis mais pequenos.

O aumento a longo prazo das taxas de juro tem também um impacto negativo na economia, uma vez que afecta o consumo e os investimentos e, numa perspetiva mais ampla, a atividade económica em geral. Se muitas pessoas tiverem de pagar mensalidades mais elevadas, a sua capacidade de consumo diminuirá durante um período mais longo. Mais concretamente, até que as condições das taxas de juro melhorem - o que, infelizmente, não acontece rapidamente.

Este artigo teve como objetivo apresentar perspectivas sobre as futuras alterações das taxas de juro, explicando que o seu impacto afecta tanto os mutuários como os investidores e a economia em geral. Vale a pena recordar que o aumento das taxas de juro conduz a custos de empréstimo mais elevados e pode influenciar um abrandamento do mercado imobiliário e da atividade económica.

O texto fornecido discute o impacto do aumento das taxas de juro, especialmente nos empréstimos hipotecários. Quando as taxas de juro sobem, os bancos aumentam as taxas de juro dos seus empréstimos, incluindo os hipotecários. Isto resulta em pagamentos mensais mais elevados para os detentores de hipotecas e, a longo prazo, significa que pagarão mais no total.

As previsões de taxas de juro que implicam o aumento das taxas de juro também têm consequências negativas para os potenciais mutuários. Pode dificultar-lhes o acesso ao crédito hipotecário, nomeadamente para os que têm rendimentos mais baixos. Este facto, por sua vez, pode abrandar o mercado imobiliário, uma vez que os potenciais compradores podem decidir adiar a compra de imóveis devido às elevadas prestações dos empréstimos.

Além disso, o artigo sublinha que o crescimento a longo prazo das taxas de juro pode ter um impacto negativo na economia, ao afetar o consumo e os investimentos. Quando as pessoas têm custos de reembolso de empréstimos mais elevados, a sua capacidade de gastar noutros bens e serviços diminui.

Em suma, o artigo sublinha que o aumento das taxas de juro tem efeitos de grande alcance, afetando os mutuários, os potenciais compradores e a atividade económica em geral.