Os CFD são instrumentos complexos e apresentam um elevado risco de perda rápida de dinheiro devido ao efeito de alavancagem. 71% das contas de investidores não profissionais perdem dinheiro quando negoceiam CFD com este distribuidor. Deve considerar se compreende como funcionam os CFD e se pode correr o elevado risco de perda do seu dinheiro.
Os CFD são instrumentos complexos e apresentam um elevado risco de perda rápida de dinheiro devido ao efeito de alavancagem. 71% das contas de investidores não profissionais perdem dinheiro quando negoceiam CFD com este distribuidor. Deve considerar se compreende como funcionam os CFD e se pode correr o elevado risco de perda do seu dinheiro.
71% das contas de investidores não profissionais perdem dinheiro quando negoceiam CFD com este distribuidor.
Os rendimentos passivos estão a tornar-se cada vez mais populares e os dividendos são uma das formas mais comuns de os gerar a partir dos seus investimentos. Quer seja novo no mercado de ações ou um investidor experiente, compreender como funcionam os dividendos pode ajudá-lo a construir uma carteira mais resiliente e focada em gerar rendimentos passivos.
Para muitos investidores, a ideia de gerar rendimentos passivos sem gerir ativamente a sua carteira parece ser o objetivo financeiro definitivo. Uma das principais formas de alcançar esses rendimentos é através dos dividendos, que são parte dos lucros de uma empresa distribuída aos acionistas — essencialmente, uma forma de recompensar os investidores por manterem as suas ações.
Quer pretenda complementar os seus rendimentos, reinvestir para obter crescimento a longo prazo ou simplesmente compreender como as empresas devolvem valor aos acionistas, os dividendos desempenham um papel crucial no investimento passivo.
Mas como é que eles realmente funcionam? Por que é que algumas empresas os pagam e outras não? E, o mais importante, como é que eles podem afetar a sua estratégia de investimento? Neste artigo, vamos detalhar tudo o que precisa de saber sobre dividendos, desde os diferentes tipos até as datas importantes que deve acompanhar.
Os dividendos são uma das principais fontes de retorno para os investidores no mercado de ações. Neste artigo, vamos explicar o que são dividendos, os diferentes tipos e as datas importantes a ter em conta se pretende recebê-los.
Principais pontos sobre rendimentos passivos e dividendos
Os dividendos são uma forma de gerar rendimentos passivos partilhados com os investidores – Quando uma empresa obtém lucro, pode reinvesti-lo ou distribuir uma parte aos acionistas na forma de dividendos. Esses pagamentos servem como recompensa para os investidores e um sinal de estabilidade financeira.
Nem todas as empresas pagam dividendos – Embora empresas estabelecidas como a Coca-Cola, a Procter & Gamble e a Johnson & Johnson tenham um longo histórico de pagamento de dividendos, muitas empresas de alto crescimento, como a Tesla ou a Amazon, preferem reinvestir os lucros.
Os dividendos podem assumir diferentes formas – As empresas podem pagar dividendos em dinheiro (o tipo mais comum), em ações adicionais (dividendos em ações) ou mesmo através de pagamentos especiais únicos após lucros elevados.
A data ex-dividendo determina a elegibilidade – Os investidores precisam de possuir ações antes da data ex-dividendo para se qualificarem para o próximo pagamento de dividendos. Comprar ações após essa data significa perder esse pagamento.
O rendimento de dividendos mostra o retorno do investimento – O rendimento de dividendos (calculado como dividendos por ação divididos pelo preço das ações) ajuda os investidores a comparar quanto rendimento obtêm em relação ao preço das ações.
Os dividendos não são garantidos – Embora algumas empresas priorizem pagamentos de dividendos estáveis e crescentes, dificuldades financeiras podem levar a cortes nos dividendos ou mesmo à sua eliminação completa, o que muitas vezes afeta o preço das ações.
Reinvestir dividendos pode aumentar os retornos – Através de Planos de Reinvestimento de Dividendos (DRIPs), os investidores podem reinvestir automaticamente os pagamentos em mais ações, permitindo que o seu investimento se acumule ao longo do tempo.
As ações que geram dividendos são uma fonte confiável de rendimentos passivos e podem oferecer estabilidade – As ações de empresas com um forte histórico de dividendos tendem a ser menos voláteis, tornando-as atraentes durante as recessões do mercado.
Os impostos sobre dividendos variam de acordo com o país – Dependendo das leis tributárias, os dividendos podem ser tributados como renda regular ou a taxas mais baixas de ganhos de capital. Alguns investidores usam contas com vantagens fiscais para minimizar a tributação sobre os rendimentos de dividendos.
Uma carteira bem equilibrada geralmente inclui ações com dividendos – Embora possam não ter o crescimento explosivo das startups de tecnologia, as ações com dividendos podem proporcionar rendimentos estáveis, oportunidades de capitalização e resiliência em mercados incertos.
O que são dividendos?
Os dividendos são a parte dos lucros de uma empresa que é distribuída aos acionistas. Este incentivo financeiro, consagrado no direito societário, é um direito económico fundamental para os investidores e uma das principais formas de gerar retornos a partir de investimentos em ações. No entanto, os dividendos nem sempre são garantidos, eles dependem da saúde financeira e da rentabilidade da empresa.
As empresas normalmente pagam dividendos quando alcançam resultados financeiros sólidos e estão em uma posição estável. No entanto, se uma empresa tiver prejuízos ou estiver focada na expansão, ela pode optar por reinvestir seus lucros em vez de distribuí-los aos acionistas.
Para que uma empresa possa distribuir dividendos, estes devem ser aprovados pela Assembleia Geral de Acionistas com base numa proposta do Conselho de Administração, que determina a política de dividendos da empresa. Esta política varia entre as empresas, mas geralmente é estruturada em torno de um rácio de distribuição, que define a percentagem dos lucros que é devolvida aos acionistas. Por exemplo, se uma empresa tem uma taxa de distribuição de 40%, isso significa que os acionistas receberão dividendos equivalentes a 40% dos lucros anuais da empresa. Quanto mais ações um investidor possuir, maior será o seu pagamento de dividendos.
Tipos de dividendos
Os dividendos não são uniformes; as empresas podem distribuí-los de diferentes maneiras, dependendo da sua estratégia financeira e desempenho dos lucros. Além disso, os dividendos são classificados como brutos ou líquidos, dependendo se os impostos já foram deduzidos. Os tipos mais comuns incluem:
1. Dividendos intercalares
Pagos antes do final do exercício financeiro com base nos lucros previstos.
2. Dividendos finais
Emitidos após a empresa ter divulgado os seus resultados anuais e confirmado os lucros reais.
3. Dividendos especiais
Pagamentos únicos efetuados quando uma empresa obtém lucros extraordinários.
4. Dividendos em ações (dividendos em ações)
Em vez de dinheiro, os acionistas recebem ações adicionais da empresa, geralmente emitidas por meio de um aumento de capital. Os acionistas podem manter as novas ações ou vendê-las no mercado.
5. Dividendos fixos
Pagamentos efetuados independentemente do desempenho dos lucros da empresa, frequentemente comuns em certos setores com fluxos de receitas previsíveis.
Quando são pagos os dividendos? Datas importantes
Embora os calendários de dividendos variem de acordo com a empresa, a maioria distribui-os semestralmente. No entanto, algumas empresas optam por pagamentos trimestrais ou anuais. Independentemente da frequência, há quatro datas cruciais que os investidores precisam acompanhar:
Data de declaração: a data em que a empresa anuncia o valor dos dividendos.
Data de registo: a data limite em que a empresa determina quais acionistas são elegíveis para o pagamento de dividendos.
Data ex-dividendo: o primeiro dia em que as ações são negociadas sem direito a dividendos. Se comprar ações após esta data, não receberá os dividendos futuros. O preço das ações normalmente é ajustado para baixo pelo valor dos dividendos neste dia.
Data de pagamento: o dia em que os dividendos são creditados aos acionistas.
Como funcionam os pagamentos de dividendos? Uma análise técnica
Os pagamentos de dividendos podem parecer simples — as empresas fazem a ação de lucrar com os investidores — mas, nos bastidores, um processo estruturado determina como eles são declarados, calculados e distribuídos. Compreender este processo pode ajudar os investidores a tomar decisões informadas ao construir uma carteira de dividendos.
1. Declaração de dividendos: o anúncio oficial
O processo começa quando o conselho de administração de uma empresa declara um dividendo. Esta decisão inclui quatro detalhes importantes:
Montante do dividendo – O pagamento por ação (por exemplo, 1,50 dólares por ação).
Data ex-dividendo – A última data para possuir ações e se qualificar para o dividendo.
Data de registo – A data em que a empresa finaliza quais os acionistas elegíveis.
Data de pagamento – A data em que a empresa distribui o dividendo.
Uma vez anunciado, a empresa é legalmente obrigada a efetuar o pagamento.
2. Data ex-dividendo e quem recebe o pagamento
Para receber um dividendo, os investidores devem possuir ações antes da data ex-dividendo. Comprar ações nesta data ou após ela significa perder o próximo pagamento de dividendos.
Exemplo: se a data ex-dividendo de uma ação for 10 de abril, um investidor deve comprar ações até 9 de abril para se qualificar.
3. Ajustes no preço das ações após a data ex-dividendo
Na data ex-dividendo, o preço das ações normalmente cai pelo valor do dividendo. Isso acontece porque os novos compradores não têm mais direito ao próximo dividendo.
Por exemplo, se ações fecharem a US$ 100 e tiverem um dividendo de US$ 2, elas poderão abrir a US$ 98 na data ex-dividendo para refletir o pagamento.
4. Como os dividendos são pagos
Quando chega a data de pagamento, os dividendos são distribuídos de várias maneiras:
Dividendos em dinheiro – Depositados diretamente nas contas correntes ou bancárias dos investidores.
Dividendos em ações (dividendos em ações) – Em vez de dinheiro, os investidores recebem ações adicionais da empresa.
Planos de reinvestimento de dividendos (DRIPs) – Os dividendos são automaticamente usados para comprar mais ações, aumentando o crescimento.
5. O papel dos impostos
Na maioria dos países, os dividendos estão sujeitos a tributação, seja como dividendos qualificados (com taxas de imposto favoráveis) ou como rendimento normal (tributado a taxas mais elevadas). Alguns investidores utilizam contas com eficiência fiscal para reduzir os encargos fiscais relacionados com os dividendos.
6. Impacto financeiro na empresa
Quando uma empresa paga dividendos, as suas reservas de dinheiro diminuem e os lucros retidos diminuem. Isto tem impacto nas demonstrações financeiras, mas não afeta o lucro líquido, uma vez que os dividendos provêm de lucros acumulados e não de lucros correntes.
Compreender estes mecanismos permite aos investidores fazer seleções mais estratégicas de ações com dividendos e evitar surpresas no que diz respeito ao momento do pagamento e à tributação.
5 Vantagens e desvantagens do investimento para gerar rendimentos passivos
As ações que pagam dividendos são um elemento básico em muitas carteiras de investimento de longo prazo, proporcionando uma combinação de rendimento e estabilidade. No entanto, como qualquer investimento, elas têm vantagens e desvantagens.
Vantagens das ações com dividendos
1. Renda passiva confiável
As ações com dividendos geram um fluxo de caixa consistente, tornando-as atraentes para o planeamento da reforma e para investidores focados na renda.
Empresas com um histórico de pagamentos de dividendos estáveis, como a Coca-Cola e a Johnson & Johnson, oferecem estabilidade.
Algumas empresas aumentam os dividendos anualmente, ajudando os investidores a manter o poder de compra à medida que o custo de vida aumenta.
Setores como serviços públicos e bens de consumo básico costumam oferecer um crescimento constante dos dividendos.
5. Impulso de confiança em mercados em baixa
Mesmo durante recessões, os dividendos proporcionam um retorno tangível, reduzindo a vontade de vender em pânico.
Os investidores veem o fluxo de caixa independentemente das oscilações do preço das ações.
Desvantagens das ações com dividendos
1. Crescimento mais lento em comparação com ações de alto crescimento
As empresas que pagam dividendos elevados costumam reinvestir menos em expansão, o que leva a uma valorização mais lenta do preço das ações.
Ao contrário de empresas de alto crescimento como a Amazon ou a Tesla, as ações com dividendos focam-se na estabilidade em vez da expansão rápida.
2. Risco de cortes nos dividendos
Se uma empresa enfrentar dificuldades financeiras, poderá reduzir ou eliminar os seus dividendos, causando uma queda no preço das suas ações.
Exemplo: a General Electric (GE) reduziu os seus dividendos em 90% em 2018, chocando os investidores.
3. Implicações fiscais
Os dividendos podem ser tributados a taxas mais elevadas do que os ganhos de capital a longo prazo.
Alguns países cobram impostos retidos na fonte sobre dividendos de ações estrangeiras, reduzindo os retornos gerais.
4. Vulnerabilidade às variações das taxas de juro
Quando as taxas de juro sobem, as ações com dividendos tornam-se menos atraentes em comparação com as obrigações e os ativos de rendimento fixo.
Os serviços públicos e os REITs costumam ter um desempenho inferior em ambientes de taxas crescentes.
5. Rendimentos elevados de dividendos nem sempre são bons
Um rendimento que parece bom demais para ser verdade geralmente é. Ações com rendimentos excessivamente altos (por exemplo, acima de 8%) podem estar em dificuldades financeiras.
Algumas empresas pedem dinheiro emprestado para financiar dividendos, o que é insustentável a longo prazo.
Considerações finais: rendimentos passivos através de dividendos valem a pena?
As ações com dividendos oferecem uma combinação sólida de rendimento, estabilidade e potencial de capitalização, tornando-as uma parte valiosa de uma carteira diversificada. No entanto, os investidores devem concentrar-se em empresas com balanços sólidos, rácios de pagamento sustentáveis e um histórico de crescimento consistente.
Embora os dividendos possam aumentar os retornos, perseguir cegamente rendimentos elevados pode ser arriscado. Uma carteira equilibrada deve incluir uma combinação de ações que pagam dividendos e ações de crescimento para otimizar tanto o rendimento como a valorização a longo prazo.
Factos interessantes sobre o mundo dos dividendos
A empresa mais antiga do mundo a pagar dividendos: A Companhia Holandesa das Índias Orientais (VOC), fundada em 1602, foi a primeira empresa de capital aberto e também a primeira a pagar dividendos regulares. Os acionistas recebiam pagamentos de até 40% do seu investimento anualmente — um retorno impressionante em comparação com os padrões modernos!
A Berkshire Hathaway de Warren Buffett adora dividendos... mas não os paga: A Berkshire Hathaway, dirigida pelo lendário investidor Warren Buffett, nunca pagou dividendos, mas recebe milhares de milhões de ações que pagam dividendos na sua carteira. A empresa prefere reinvestir os seus lucros, acumulando valor ao longo do tempo.
Algumas empresas pagam dividendos há mais de um século: Algumas poucas empresas, frequentemente chamadas de «aristocratas dos dividendos» ou «reis dos dividendos», conseguiram pagar e aumentar os seus dividendos durante décadas. Um exemplo é a Procter & Gamble, que paga dividendos há mais de 130 anos — sem interrupção!
Os rendimentos de dividendos podem ser enganadores: um rendimento de dividendos elevado (dividendos em relação ao preço das ações) pode, por vezes, sinalizar problemas em vez de oportunidades. Se o preço das ações de uma empresa cair drasticamente, o rendimento pode parecer atraente, mas um corte nos dividendos pode estar iminente.
Ações tecnológicas e dividendos: uma tendência em mudança: durante anos, as principais empresas tecnológicas evitaram pagar dividendos, optando por reinvestir no crescimento. No entanto, empresas como a Apple e a Microsoft introduziram posteriormente dividendos à medida que as suas reservas de caixa cresciam, provando que mesmo os gigantes tecnológicos podem tornar-se ações de rendimento.
Reinvestir dividendos pode levar a ganhos enormes: Os investidores que utilizam planos de reinvestimento de dividendos (DRIPs) podem impulsionar as suas carteiras. Por exemplo, um investimento de US$ 10.000 na Coca-Cola na década de 1960, com dividendos reinvestidos, valeria mais de US$ 2 milhões hoje — tudo graças aos juros compostos!
Comece hoje mesmo a investir ou experimente uma conta demo
Um dividendo é uma parte dos lucros de uma empresa que é distribuída aos acionistas como recompensa pelo investimento na empresa. Pode ser pago em dinheiro, ações adicionais ou mesmo outras formas, dependendo da política da empresa.
Não, nem todas as empresas pagam dividendos. Algumas empresas, especialmente empresas de tecnologia em rápido crescimento ou startups, preferem reinvestir os seus lucros nas operações e expansão, em vez de distribuí-los aos acionistas. Empresas estabelecidas com ganhos estáveis, como as de serviços públicos ou bens de consumo, são mais propensas a pagar dividendos regulares.
Os dividendos podem ser pagos trimestralmente (o mais comum), anualmente, semestralmente ou até mesmo mensalmente, em alguns casos. O calendário de pagamentos depende da política de dividendos da empresa e do país em que opera.
O rendimento de dividendos é um rácio financeiro que mede quanto uma empresa paga em dividendos em relação ao preço das suas ações. É expresso em percentagem e ajuda os investidores a comparar ações que pagam dividendos. Um rendimento mais elevado pode indicar um dividendo generoso, mas também pode sinalizar riscos financeiros, por isso é essencial analisar a saúde financeira geral da empresa.
Para receber um dividendo, deve possuir as ações antes da data ex-dividendo — o dia em que os novos compradores deixam de ser elegíveis para o próximo pagamento. Se comprar ações na data ex-dividendo ou após essa data, não receberá esse dividendo específico.
Não, os dividendos não são garantidos. Uma empresa pode aumentar, diminuir ou até mesmo suspender o pagamento de dividendos a qualquer momento, com base na sua situação financeira e no ambiente de mercado. Recessões económicas ou perdas inesperadas podem levar a cortes nos dividendos.
Dividendos em dinheiro: a empresa paga aos acionistas em dinheiro, geralmente depositado diretamente nas suas contas de corretagem.
Dividendos em ações: em vez de dinheiro, os acionistas recebem ações adicionais, muitas vezes como parte da estratégia de crescimento da empresa.
Muitos investidores optam por reinvestir os seus dividendos através de um Plano de Reinvestimento de Dividendos (DRIP). Isto significa que, em vez de receberem pagamentos em dinheiro, os dividendos são automaticamente utilizados para comprar mais ações, permitindo um crescimento composto ao longo do tempo.
Sim, na maioria dos países, os dividendos estão sujeitos a tributação. Alguns são tributados como rendimento normal, enquanto outros podem beneficiar de uma taxa de imposto mais baixa se forem classificados como dividendos qualificados. O tratamento fiscal varia consoante o país e o escalão fiscal do investidor.
Os dividendos proporcionam uma fonte estável de rendimento e podem aumentar o crescimento a longo prazo de uma carteira de investimentos, especialmente quando reinvestidos. São a pedra angular do investimento passivo, permitindo que os investidores beneficiem de retornos compostos sem negociações frequentes ou especulação no mercado.
Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.
Utilizamos cookies para que o website funcione corretamente, seja mais fácil de usar e se adapte melhor às suas necessidades. Graças a estas, podemos medir a eficácia dos conteúdos e dos anúncios, analisar quem visita o nosso site e apresentar anúncios personalizados. Ao clicar em "Aceitar tudo", concorda com a utilização das cookies e o seu armazenamento no seu dispositivo." Mais informações sobre como tratamos os seus dados podem ser consultadas na nossa Política de cookies
Utilizamos cookies para que o website funcione corretamente, seja mais fácil de usar e se adapte melhor às suas necessidades. Graças a estas, podemos medir a eficácia dos conteúdos e dos anúncios, analisar quem visita o nosso site e apresentar anúncios personalizados. Ao clicar em "Aceitar tudo", concorda com a utilização das cookies e o seu armazenamento no seu dispositivo." Mais informações sobre como tratamos os seus dados podem ser consultadas na nossa Política de cookies
Usamos cookies
Ao clicar em “Aceitar tudo”, concorda com o armazenamento de cookies no seu dispositivo para aprimorar a navegação no site, analisar o uso do site e auxiliar as nossas iniciativas de marketing
Este grupo contém cookies que são necessários para o funcionamento dos nossos sites. Eles participam de funcionalidades como preferências de idioma, distribuição de tráfego ou manutenção da sessão do utilizador. Eles não podem ser desativados.
Nome do cookie
Descrição
SERVERID
userBranchSymbol
Data de validade:
1 dia
adobe_unique_id
Data de validade:
364 dias
test_cookie
Data de validade:
1 hora
SESSID
Data de validade:
1 dia
__hssc
Data de validade:
1 hora
__cf_bm
Data de validade:
1 hora
intercom-id-iojaybix
Data de validade:
270 dias
intercom-session-iojaybix
Data de validade:
6 dias
xtbCookiesSettings
Data de validade:
364 dias
xtbLanguageSettings
Data de validade:
364 dias
countryIsoCode
TS5b68a4e1027
userPreviousBranchSymbol
Data de validade:
364 dias
intercom-device-id-iojaybix
Data de validade:
270 dias
__cfruid
_cfuvid
Usamos ferramentas que nos permitem analisar o uso da nossa página. Esses dados permitem-nos melhorar a experiência do utilizador do nosso serviço web.
Nome do cookie
Descrição
_gid
Data de validade:
1 dia
_gaexp
Data de validade:
85 dias
_gat_UA-17135170-1
Data de validade:
1 hora
_gat_UA-121192761-1
Data de validade:
1 hora
_ga_CBPL72L2EC
Data de validade:
729 dias
_ga
Data de validade:
729 dias
__hstc
Data de validade:
179 dias
__hssrc
_vwo_uuid_v2
Data de validade:
365 dias
_ga_TC79BEJ20L
Data de validade:
729 dias
_vwo_uuid
Data de validade:
365 dias
_vwo_ds
Data de validade:
29 dias
_vwo_sn
Data de validade:
1 hora
_vis_opt_s
Data de validade:
99 dias
_vis_opt_test_cookie
TS5b68a4e1027
SERVERID
_gcl_au
Data de validade:
89 dias
AnalyticsSyncHistory
Data de validade:
29 dias
Este grupo de cookies é usado para lhe mostrar anúncios sobre tópicos nos quais está interessado. Também nos permite monitorizar as nossas atividades de marketing e ajudar a medir o desempenho dos nossos anúncios.
Nome do cookie
Descrição
MUID
Data de validade:
389 dias
_omappvp
Data de validade:
3998 dias
_omappvs
Data de validade:
1 hora
_uetsid
Data de validade:
1 dia
_uetvid
Data de validade:
389 dias
_fbp
Data de validade:
89 dias
fr
Data de validade:
89 dias
_ttp
Data de validade:
389 dias
_tt_enable_cookie
Data de validade:
389 dias
hubspotutk
Data de validade:
179 dias
IDE
Data de validade:
389 dias
YSC
VISITOR_INFO1_LIVE
Data de validade:
179 dias
li_sugr
Data de validade:
89 dias
muc_ads
Data de validade:
729 dias
guest_id_marketing
Data de validade:
729 dias
guest_id_ads
Data de validade:
729 dias
guest_id
Data de validade:
729 dias
VISITOR_PRIVACY_METADATA
Data de validade:
179 dias
MSPTC
Data de validade:
389 dias
Os cookies deste grupo armazenam as preferências que deu ao usar o site, para que elas já estejam configuaradas quando visitar a página depois de algum tempo.
Nome do cookie
Descrição
bcookie
Data de validade:
364 dias
lidc
Data de validade:
1 dia
UserMatchHistory
Data de validade:
29 dias
bscookie
Data de validade:
364 dias
li_gc
Data de validade:
179 dias
personalization_id
Data de validade:
729 dias
Esta página usa cookies. Os cookies são ficheiros armazenados no seu navegador e são usados pela maioria dos sites para ajudar a personalizar a sua experiência na web. Para mais informações consulte o nosso Política de cookies
Alterar região e idioma
O país de residência especificado não está a funcionar. Selecione outro país.
Idioma
Alterar o idioma interfere na alteração da autoridade de supervisão financeira