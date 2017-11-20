Como usar a ferramenta “Fibonacci Retracement” (“Níveis de Retrocesso de Fibonacci)

Aprenda a usar a ferramenta Fibonacci Retracement na xStation5.

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A ferramenta “Fibonacci Retracement” permite a comparação percentual da amplitude de vários movimentos de mercado.

permite a comparação percentual da amplitude de vários movimentos de mercado. A popularidade desta ferramente cresceu significativamente nos últimos anos.

Alguns dos melhores traders, incluindo Robert Miner, Bryce Gilmore e Scott Carney, recorrem ao “Fibonacci Retracement”. Existem várias maneiras de usar o “Fibonacci Retracement” (“Níveis de Retrocesso de Fibonacci), mas neste artigo focar-nos-emos na comparação entre impulsos e correcções. O “Fibonacci Retracement” é frequentemente usado para indicar aos traders o possível começo de um movimento de correcção e também o ponto onde deverão abrir uma transacção na direcção da tendência dominante, providenciando-lhes deste modo uma vantagem sobre o restante mercado. Por outras palavras, o “Fibonacci Retracement” permite aos traders identificar importantes zonas de suporte e de resistência. Alguns dos mais importantes níveis de suporte e resistência incluem as seguintes bandas percentuais: 38.2% - 41.4%

50%

61.8% - 70.7% No exemplo acima, o mercado começou por entrar numa dinâmica decrescente, após a qual se voltou a valorizar, atingindo por duas vezes o nível equivalente a 50% da queda inicial e mais tarde o nível de 38.2%. Este exemplo é bem ilustrativo de uma situação em que o mercado não conseguiu quebrar, em três ocasiões, os níveis de resistência. No exemplo seguinte, o mercado também começou com uma queda, sendo que a revalorização posterior se mostrou mais forte do que a ocorrida no exemplo anterior. Neste caso, o mercado deparou-se com uma zona de resistência no patamar equivalente a 61.8% do movimento inicial de queda. Em contraste com os dois exemplos anteriores, neste terceiro caso o mercado começou por se valorizar, após o qual se começou a gerar um movimento de correcção. Antes de prosseguir o seu movimento na direcção na tendência principal, o mercado atingiu um primeiro nível de suporte no patamar de 38.2% de retrocesso, e mais tarde no patamar equivalente a 41.4%. Tendo em conta que existem muitos métodos e estratégias desenvolvidos com base no “Fibonacci Retracement”, caso esteja interessado em conhecê-los recomendamos que se registe nos nossos seminários web gratuitos.

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