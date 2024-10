Rollovers - Tudo o que precisa de saber!

Tempo estimado de leitura: 7 minuto(s)

A maioria dos nossos CFDs sobre Índices e Matérias-primas são baseados em contratos futuros. O seu preço é muito transparente, mas também significa que estão sujeitos a "rollovers" mensais ou trimestrais ou anuais.

Os contratos futuros que oferecemos dos nossos índices ou matérias-primas expiram normalmente ao fim de 1 ou 3 meses. Por conseguinte, temos de mudar o nosso preço do CFD do contrato antigo para o novo contrato de futuros. Por vezes, o preço dos contratos de futuros antigos e novos são diferentes, pelo que temos de fazer uma correção do rollover adicionando ou deduzindo um único crédito/ débito à posição na conta de negociação, na data do rollover, de forma a refletir a mudança no preço de mercado.

O que é um rollover no seu contrato?

De forma resumida, um rollover é uma operação puramente técnica que assegura que os Contratos por Diferença (CFDs) que pode negociar na plataforma da XTB refletem sempre da melhor forma possível as condições do mercado (preço).

A data de expiração de um contrato de futuros é o último dia em que se pode negociar esse contrato. Antes da expiração, um investidor de futuros tem três opções:

Compensar ou liquidar a posição

Ficar com o ativo (comprador) ou vender o produto (vendedor).

Rollover

Um rollover ocorre quando um investidor muda a sua posição do contrato do mês da frente para o próximo contrato futuro. No mercado de futuros os investidores determinarão quando precisam de mudar para o novo contrato, observando o volume tanto do contrato que expira como do contrato do próximo mês. Um investidor que vai transferir as suas posições pode optar por mudar para o contrato do mês seguinte quando o volume tiver atingido um certo nível nesse contrato, esta mudança de contrato ficará a cargo da XTB, não tem que se preocupar, o que deve estar atento é à data de expiração do contrato em vigor.

Porque é que a XTB precisa de fazer rollover aos CFDs?

A XTB oferece todos os contratos CFD com um prazo de 365 dias. A maioria dos índices e matérias-primas CFD são baseados nos preços dos contratos de futuros. Para cada mercado existe normalmente uma longa lista de contratos futuros com diferentes datas de expiração que vão desde um mês até muitos anos no futuro. O volume mais elevado é normalmente no contrato mais próximo. Para negociar o contrato mais ativo, um investidor no mercado de futuros precisa de fechar um contrato (a expirar) e abrir outro (o próximo), pagando taxas de transação. O rollover do CFD faz isto por si, e não há taxas de transação associadas!

Os rollovers são gratuitos na XTB?

Sim, todos os rollovers são completamente gratuitos para todos os clientes da XTB.

Posso perder dinheiro com um rollover?

Um rollover é uma operação puramente técnica e na maioria dos casos é neutra em termos de lucro. Uma alteração no preço terá impacto na posição de "lucro", mas ao mesmo tempo será adicionado exatamente o montante oposto à posição de "swap". Por exemplo, para um lote de negociação:

O preço atual do antigo contrato futuro do petróleo (a expirar) é 92,50

O preço atual do novo contrato futuro do petróleo (para o qual mudamos o preço do CFD para) é 95,50

Correção de rollover em swaps é $3000 por lote = (95,50-92,50) x 1 lote

Se tiver uma posição longa - COMPRAR 1 lote de PETRÓLEO nos 90,50.

O seu lucro antes do rollover é $2000 = (92,50-90,50) x 1 lote

O seu lucro após o rollover é também $2000 = (95,50-20,50) x 1 lote - $3000 (correcção do rollover)

Se tiver uma posição curta - VENDA 1 lote de PETRÓLEO a 90,50.

O seu lucro antes do rollover é de -$2000 = (90,50-92,50) x 1 lote

O seu lucro após o rollover é também -$2000 = (90,50-95,50) x 1 lote + $3000 (Correcção do rollover)

Com este exemplo, conseguimos perceber que independentemente da posição ser curta ou longa, o resultado da sua operação não se alterou, visto que o rollover é neutro para o cliente. Contudo, a flutuação do preço posterior ao rollover já terá impacto no resultado da sua posição. Uma lista detalhada das datas de rollovers para todos os instrumentos pode ser encontrada na secção Informação de Conta/Especificação de instrumentos - Tabela de rollovers.

Informação importante:

É crucial lembrar que após o cálculo dos pontos de swap (que são o resultado da base entre duas séries de contratos do instrumento subjacente), o valor da posição vai-se alterar. Com uma posição muito grande, pode acontecer que o NÍVEL MARGEM necessário seja excedido. Nesse caso, o encerramento automático da posição começa, iniciando pela posição que gera o menor resultado financeiro e continuará até ao momento em que o NÍVEL MARGEM requerido for atingido. Os clientes devem também ajustar as suas ordens pendentes ativas. Se o preço para a ativação da ordem estabelecido pelo cliente estiver dentro do intervalo relacionado com o rollover, a ordem será executada ao preço de abertura do instrumento. Para evitar esta situação, as ordens pendentes devem ser removidas antes do fim da sessão de negociação do instrumento no dia do rollover - isto inclui o Take Profit e o Stop Loss e ordens. Por outras palavras, se um investidor colocar uma ordem pendente dentro do intervalo do rollover, poderá ocorrer uma perda. No entanto, o processo de rollover em si é gratuito e neutro.

Porque é que os tamanhos do rollover diferem?

Vários fatores, tais como taxas de juro, especulação, dividendos e custo de armazenamento, causam diferenças entre os preços dos contratos de futuros para um único instrumento. Normalmente, estas diferenças são moderadas, mas por vezes certos mercados podem testemunhar grandes diferenças como, por exemplo, no açúcar, onde já assistimos a rollovers com uma diferença de preço de mais de 8%. Por norma, as diferenças nos índices não têm impacto na posição.

Quando irá acontecer o próximo rollover?

Fazemos o nosso melhor para fornecer antecipadamente toda a informação sobre os rollovers dos CFDs. Pode encontrar esta informação na tabela de rollover no nosso website e na plataforma da xStation.

Como funciona o rollover do Petróleo?

Uma vez que petróleo é um contrato de futuros, tem uma data de expiração. Se o preço for baseado na data de expiração mensal do contrato de futuros, então haverá lugar ao rollover. Se não desejar que a sua posição seja submetida ao rollover, então deverá fechar a sua posição com antecedência. Se quiser continuar a manter a sua posição durante a data do rollover, irá ser sujeito às variações supramencionadas.

Invista as suas poupanças de forma inteligente Os instrumentos financeiros oferecem risco. Invista com responsabilidade. Saiba Mais

O que aconteceu a 20 de abril de 2020?

Realizou-se uma renovação extraordinária dos contratos do WTI e do Brent. O contrato ativo foi alterado de junho de 2020 para julho de 2020. A mudança visava limitar o risco do preço do contrato ativo cair em território negativo (como foi o caso do contrato de maio de 2020). A queda do preço abaixo de $0 leva a um colapso total da liquidez, o que pode resultar numa incapacidade de renovar a posição para o contrato do mês seguinte. Muitos investidores de futuros passaram por tal situação, o que acabou por levar a uma queda do preço até aos -$40 por barril.

É de notar que os contratos CFD oferecidos pela XTB visam replicar o desempenho do preço de um contrato mais próximo e que não exige que os investidores façam essa transição de contrato manualmente. Quando o preço cai em território negativo, a mudança de contrato seria muito mais difícil, se não impossível. O rollover em si não afeta o resultado financeiro de uma transacção, uma vez que são adicionados ou subtraídos os pontos de swap, dependendo do tamanho da posição.