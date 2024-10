xStation 5 - Análise técnica

Para os analistas técnicos, os gráficos são uma das ferramentas mais importantes no momento de tomar decisões de trading. É por isso que é crucial personalizar a sua plataforma de trading de forma a que se adeque ao seu estilo e preferências.

Como pode analisar o mercado com a nossa mais avançada plataforma Para os analistas técnicos, os gráficos são uma das ferramentas mais importantes no momento de tomar decisões de trading. É por isso que é crucial personalizar a sua plataforma de trading de forma a que se adeque ao seu estilo e preferências. Ferramentas de análise técnica / personalização da barra de ferramentas A xStation 5 tem uma enorme variedade de ferramentas de análise para poder construir uma estratégia de trading mais avançada. Tem à sua disposição as seguintes ferramentas: Mais de 34 indicadores

Linhas de tendência e outros

Canais equidistantes

Formas

Ferramentas de Fibonacci

Forquilha de Andrew

Linha de aceleração

As linhas de Gann fan

Etiquetas

Ferramentas das ondas de Elliott

Padrões Harmónicos (XABCD)

Comparar gráficos Pode encontrar estas ferramentas no lado esquerdo da barra de ferramentas no gráfico.

Além disso, tem ainda a possibilidade de personalizar a barra de ferramentas conforme as suas necessidades, pré-definindo apenas as ferramentas analíticas que utiliza. Para ajustar a barra de ferramentas, basta que clique nela com o botão direito do rato e escolha a opção “Personalizar a barra de ferramentas”. Vai surgir a janela de personalização. Aqui, pode marcar ou desmarcar as ferramentas às quais pretende ter acesso rápido. Para encontrar todas as ferramentas disponíveis, basta descer na janela “Personalizar” e marcar aquelas que mais lhe interessam e carregar em “Aplicar” para confirmar. A sua barra de ferramentas está pronta. Vejamos rapidamente as mais populares. Cruz A cruz permite-lhe ver os gráficos escolhidos de forma mais precisa, bem como analisar elementos como os preços de abertura, fecho, máximo e mínimo de qualquer intervalo de tempo. A cruz vai também ajudá-lo a medir o comprimento do movimento em pips ou em tempo e ver durante quantas velas durou o movimento do preço. Para isso, clique continuamente no rato e arraste a cruz. Linhas e Canal Permitem-lhe desenhar a sua análise e o que pensa que vai acontecer a seguir em termos de canais e linhas de tendências. Esta é uma das ferramentas de análise técnica mais básicas e mais populares. Permite-nos salientar tendências positivas ou negativas aplicando-as aos preços máximos e mínimos, respetivamente. Forquilha de Andrew Para traders mais avançados, a Forquilha de Andrew (Andrew’s Pitchfork) é uma ferramenta muito popular para indicar possíveis níveis de suporte e resistência. Invista as suas poupanças de forma inteligente Os instrumentos financeiros oferecem risco. Invista com responsabilidade. Saiba Mais Linha de regressão Esta é uma linha simples que melhor liga os dados. A regressão é normalmente usada para determinar como muitos fatores específicos influenciam o movimento de preço de um ativo. Retração de Fibonacci Esta é uma ferramenta popular e poderosa que enfatiza os potenciais níveis de retração do movimento original de preço do mercado. As retrações de Fibonacci usam linhas horizontais para indicar áreas de suporte ou resistência em certos níveis chave. Ondas de Elliott O princípio-chave deste indicador é que cada ação é seguida de uma reação. Em cinco ondas que se movem na direção da tendência dominante, há três ondas corretivas (um movimento de 5 para 3). Um movimento de 5-3 completa um ciclo – isto ajuda os traders a compreender o comportamento de certos mercados enquadrados em intervalos de tempo específicos. Pode também usar um grafismo simples para analisar os gráficos: setas, retângulos, elipses e triângulos. No fundo da barra de ferramentas, tem a opção de adicionar uma etiqueta de texto ou definir uma camada visível para realçar o que quer ver no gráfico ou para o comparar com outros mercados. Pode ver as correlações entre instrumentos, mas lembre-se de manter os gráficos claros e compreensíveis, pois só assim poderá interpretar facilmente as potenciais oportunidades. Agora que falámos nas ferramentas de análise disponíveis na plataforma xStation 5, pode começar a utilizá-las na sua análise diária de mercado. 82% das contas de investidores de retalho perdem dinheiro quando negoceiam CFDs com este fornecedor. Deve considerar se compreende como funcionam os CFDs e se pode correr o elevado risco de perda do seu dinheiro. Negociar envolve riscos. As perdas não podem exceder os depósitos. Publicado por X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.

