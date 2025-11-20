Como transferir os seus títulos para a XTB?
Ao decidir mudar de corretora, o investidor pode vender os seus títulos e comprá-los novamente na nova conta. No entanto, isso gera custos desnecessários e possíveis implicações fiscais. Felizmente, os seus títulos podem ser transferidos sem venda, usando a aplicação XTB.
Passo 1: Abra a sua Conta de Investimento na XTB em 15 minutos
Para transferir títulos do seu fornecedor atual para a XTB, precisa de ter uma conta de investimento ativa na XTB. Se ainda não tiver, abra a sua aqui.
Passo 2: Preencha o formulário de transferência na aplicação XTB
O pedido de transferência de títulos para a XTB é totalmente online. Basta aceder à aplicação XTB no seu telemóvel, iniciar sessão na conta para a qual pretende transferir os títulos, clicar no ícone do seu perfil no canto superior esquerdo e selecionar a opção «Transferir ações, ETFs para a XTB».
O processo de preenchimento do formulário de transferência está descrito na secção abaixo.
Passo 3: Confirme a ordem de transferência
Após preencher o formulário de transferência de títulos, receberá um resumo detalhado por e-mail. Deve utilizar esse relatório para apresentar o pedido à outra instituição. Este documento também estará disponível no separador «Formulários e documentos» da aplicação XTB.
Passo 4: Informe a sua corretora sobre a transferência de investimentos para a XTB
É necessário apresentar o pedido também à sua corretora atual. Confirme este passo na aplicação XTB.
Como preencher o pedido de transferência de ações e ETFs na XTB?
Pode iniciar o processo de transferência por conta própria, bastando preencher o formulário disponível na aplicação XTB. Siga o passo a passo:
Passo 1: Inicie o formulário na aplicação XTB
O formulário de transferência de títulos para a XTB encontra-se diretamente na aplicação móvel da XTB. Inicie a sessão na conta para a qual pretende fazer a transferência, clique no ícone do seu perfil no canto superior esquerdo e selecione a opção «Transferir ações, ETFs para a XTB».
Passo 2: Familiarize-se com as informações mais importantes
O processo de transferência de títulos para a XTB é totalmente digital e gratuito. No entanto, deve apresentar um pedido à sua instituição atual, que poderá cobrar uma taxa pela transferência.
Passo 3: Indique a sua corretora atual
Selecione na lista a instituição da qual pretende transferir os seus títulos.
Se a sua corretora atual não estiver na lista, pode adicionar os dados que ajudem a XTB a identificar a instituição.
Passo 4: Introduza os dados da sua conta na instituição atual
Introduza o número da conta na sua corretora atual. Certifique-se de que está correto.
Passo 5: Informe os títulos a transferir
Forneça informações sobre cada ação e ETF que pretende transferir para a XTB. Lembre-se de que não é possível transferir direitos fracionados entre instituições. Se quiser transferir toda a posição em títulos específicos, venda primeiro os direitos fracionados .
Indique o volume, a data e o preço de compra dos títulos que pretende transferir. Estes dados permitirão gerar um relatório preciso após o final do ano fiscal. O fornecimento de informações incorretas pode levar a uma tributação incorreta e desfavorável.
Após concluir a introdução dos dados de todos os títulos que pretende transferir, receberá um breve resumo da transferência com todos os detalhes.
Passo 6: Dê as autorizações necessárias
Para transferir os seus títulos para a XTB, deve fornecer as autorizações necessárias.
Será informado por mensagem quando o pedido de transferência for apresentado corretamente.
Passo 7: Informe a sua corretora atual sobre a transferência
Não se esqueça de informar a sua instituição financeira atual sobre a intenção de transferir os seus títulos para a XTB. Depois de o fazer, confirme este facto na aplicação.
Pode verificar o estado do pedido de transferência diretamente na aplicação da XTB.
E se a XTB não tiver os títulos que possuo atualmente?
A XTB pode adicionar instrumentos financeiros à sua oferta a pedido do cliente, pelo que a ausência de um determinado título não significa que a transferência seja impossível.
Basta enviar um pedido para support@xtb.pt e nós verificaremos a possibilidade de os adicionar. Cada pedido é importante e a decisão de alargar a oferta depende, entre outros fatores, do número de clientes interessados num determinado título. Receberá uma resposta nossa e, se aprovada, o novo instrumento será adicionado num dos próximos ciclos de atualização de ativos.
Estamos constantemente a desenvolver a nossa oferta e queremos que tenha acesso à mais ampla gama de oportunidades de investimento possível, por isso as suas sugestões são realmente importantes!
Por que vale a pena transferir os seus títulos para a XTB?
A XTB é uma corretora internacional com mais de 2 milhões de clientes em todo o mundo. Regulamentada, segura e com sucursal em Portugal, destaca-se pelo atendimento ao cliente em português e pelo acesso a uma vasta gama de instrumentos financeiros, incluindo ações, ETFs e CFDs.
Além disso, a plataforma de investimento xStation 5 é intuitiva, rápida e premiada. Inclui ferramentas avançadas, como um scanner de empresas e ETFs que abrange mais de 8 900 ativos da Europa e dos EUA, ideal para identificar oportunidades de investimento. A aplicação móvel permite acompanhar a carteira e negociar em qualquer lugar.
