Três formações técnicas que funcionam

Descubra três formações técnicas que podem ser usados ​​em forex, índices, commodities ou criptomoedas.

A análise técnica é utilizada por investidores de todo o mundo. Existem muitas formações e indicadores técnicos, mas vale a pena começar com o básico porque sua simplicidade pode ser sua força. As formações podem ser divididas em inversões e continuações e neste artigo apresentamos dois padrões de inversão e um de continuação. Todos os 3 padrões podem ser usados ​​em forex, índices, commodities ou criptomoedas. Duplo Fundo / Duplo Topo Double bottom (Duplo Fundo)\Double top (Duplo Topo) é um famoso padrão de inversão. É simples, mas poderoso – No gráfico observamo que numa tendência de queda , se o preço travar no ponto mais baixo ou no caso de uma tendência altista o preço travar no anterior máximo, devemos observar a possibilidade de se registar um padrão de inversão. Isto indica fadiga da tendência e torna a inversão mais provável. O Duplo Fundo assemelha-se à letra W e o duplo topo um M e, se um topo de W ou fundo de M for quebrado pelo preço, a tendência pode ser invertida. Supõe-se normalmente que os movimentos futuros do preço seja pelo menos igual à altura de W ou M.

Neste caso, a faixa de formação excedeu em muito a altura de M e a formação realmente marcou o início da nova tendência. Fonte: xStation Por favor, esteja ciente de que os dados apresentados referem-se aos dados de desempenho anteriores e tal não é um indicador confiável do desempenho futuro. Head & Shoulders (Cabeça e Ombros) Cabeça e ombros é um pouco semelhante ao topo duplo como em ambas as situações os compradores são incapazes de empurrar os preços para o alto mais alto e isso anuncia uma inversão de tendência. Neste caso, os máximos 1 e 3 são menores e são chamados de ombros, enquanto o alto 2 está no topo da tendência e é chamado de cabeça. Os níveis 1 e 3 devem estar em um nível similar. Os minimos entre os máximos são tão importantes quanto deveriam ser em torno do mesmo nível também. Esses minimos criam um decote que desempenha um papel fundamental. Uma vez que o preço rompe o decote, isso desencadeia a formação. O alcance do livro é a distância entre o decote e a cabeça. Há também uma formação reversa de cabeça e ombros que marca um reverso de uma tendência descendente - funciona exatamente da mesma maneira, apenas na direção oposta. Formação de cabeça e ombros no EURSEK. Pode-se ver que funcionou de forma didática. Fonte: xStation5 Por favor, esteja ciente de que os dados apresentados referem-se aos dados de desempenho anteriores e tal não é um indicador confiável do desempenho futuro. Cunha Ao contrário dos dois anteriores, cunha é um padrão de continuação. A cunha em si é uma forma de correção de preço após um rápido movimento de impulso. A amplitude do preço diminui dentro da cunha e, quando se rompe, outro impulso se move na mesma direção para o primeiro. Podemos distinguir uma cunha que separa os impulsos ascendentes e uma cunha ascendente que separa os impulsos descendentes. A ideia aqui é que uma volatilidade em declínio dentro da cunha mostra falta de interesse entre os participantes do mercado para perseguir a direção da cunha e, eventualmente, a tendência original é retomada. Uma cunha para baixo no BRAComp foi apenas uma correção entre os dois rallies de preços. Fonte: xStation5

Por favor, esteja ciente de que os dados apresentados referem-se aos dados de desempenho anteriores e tal não é um indicador confiável do desempenho futuro.

