dovoľujeme si Vás upozorniť, že dňa 1. 4. 2016 a 11. 4. 2016 vchádzajú do platnosti zmeny nasledujúcich tabuliek:

1. Zmeny v Tabuľke zúčtovacích záloh (platné od 11. 4. 2016)

Pridanie inštrumentov Akcie CFD:

Inštrumenty s blokovanou maržou 10 %:Inštrumenty s blokovanou maržou 15 %:Inštrumenty s blokovanou maržou 25 %:Inštrumenty s blokovanou maržou 50 %:Odstránenie inštrumentov Akcie CFD: Inštrumenty s blokovanou maržou 10 %:Inštrumenty s blokovanou maržou 15 %:Inštrumenty s blokovanou maržou 25 %:Inštrumenty s blokovanou maržou 50 %:

2. Zmeny v Špecifikačnej tabuľke finančných nástrojov (platné od 11. 4. 2016):

a) Nasledujúce inštrumenty skupiny Akcie CFD budú pridané do ponuky:

IMB.UK, Imperial Brands PLC (10% blokovaná marža) BX.US, Blackstine Group LP (10% blokovaná marža) MDC.UK, Mediclinic International PLC (50% blokovaná marža) HMSF.UK, Highbridge Multi Strategy Fund Ltd (50% blokovaná marža) WY.US, Weyerhaeuser Co (15% blokovaná marža) LNKD.US, LinkedIn Corp (25% blokovaná marža) TIT.IT, Telecom Italia SpA (10% blokovaná marža) PSG.ES, Prosegur Cia de Seguridad SA (25% blokovaná marža) ZOT.ES, Zardoya Otis SA (25% blokovaná marža) COL.ES, Inmobiliaria Colonial SA (25% blokovaná marža) LBK.ES, Liberbank SA (25% blokovaná marža) ENC.ES, Ence Energia y Celulosa SA (50% blokovaná marža) GCO.ES, Grupo Catalana Occidente SA (50% blokovaná marža) APPS.ES, Applus Services SA (50% blokovaná marža) CAF.ES, Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA (50% blokovaná marža) ALB.ES, Corp Financiera Alba SA (50% blokovaná marža) BFB.US, Brown-Forman Corp (25% blokovaná marža) WLTW.US, Willis Towers Watson PLC (10% blokovaná marža)Belgie Česká republika Francie Německo Itálie Nizozemsko Polsko Portugalsko Španělsko Švýcarsko Velká Británie Velká Británie (International) USA b) Nasledujúce inštrumenty skupiny Akcie CFD budú odstránené z ponuky:ACE.US, BMR.US, TCY.UK, BRCM.US, BPTY.UK, BET.UK, BFB.US, SWI.US, BG.UK, MON.FR, SIRO.US, PCL.US, SLH.US, OIL.FR, GTO.FR, UL.FR, MT.FR, SOLB.FR, APAM.FR c) Nasledujúce inštrumenty skupiny Akcie CFD budú obchodované len za účelom uzatvorenia existujúcich pozícií ("close-only"):TW.US, IMT.UK, ANH.UK, OPAY.UK, BABS.UK, VALE.US, CIG.US, SAN.US, PBR.US, CX.US, LFL.US, BBD.US, BBRY.US, ITUB.US, RF.US, FBR.US, FCX.US, HBAN.US

d) Nasledujúce inštrumenty skupiny Opcie (Up&Down) budú pridané do ponuky:

CHNComp, HKComp, SUI20, NATGAS, COPPER, US100, RUS50 e) Nasledujúce inštrumenty skupiny Opcie (Up&Down) budú odstránené z ponuky:EURCZK, EURHUF, W20, TNOTE

f) Pri nasledovných inštrumentov skupiny Opcie (Up& own) bola zmenená hodnota bodu (za inštrumentom uvedená nová hodnota):

SILVERs - 0,001 EU50 - 0,1 USDJPY - 0,001 EURJPY - 0,001 GBPJPY - 0,001

a) zníženie provízie pri účte PROFESSIONAL (platné od 1. 4. 2016):

zníženie provízie z 4,5 EUR/5 USD na 3,5 EUR/4 USD za otvorenie pozície CFD o veľkosti 1 lot zníženie provízie z 4,5 EUR/5 USD na 3,5 EUR/4 USD za uzavretie pozície CFD o veľkosti 1 lot

b) pridanie nových inštrumentov skupiny Syntetické akcie do ponuky inštrumentov a s tým spojených komisií (platné od 11. 4. 2016):

Syntetické akcie Belgicko - komisie vo výške 0,10 % z hodnoty transakcie s minimálnou výškou 8 EUR (platí pre vstup aj výstup z pozície zvlášť) Syntetické akcie Francúzsko - komisie vo výške 0,10 % z hodnoty transakcie s minimálnou výškou 8 EUR (platí pre vstup aj výstup z pozície zvlášť) Syntetické akcie Španielsko - komisie vo výške 0,10 % z hodnoty transakcie s minimálnou výškou 8 EUR (platí pre vstup aj výstup z pozície zvlášť) Syntetické akcie Holandsko - komisie vo výške 0,10 % z hodnoty transakcie s minimálnou výškou 8 EUR (platí pre vstup aj výstup z pozície zvlášť) Syntetické akcie Nemecko - komisie vo výške 0,10 % z hodnoty transakcie s minimálnou výškou 8 EUR (platí pre vstup aj výstup z pozície zvlášť) Syntetické akcie Poľsko - komisie vo výške 0,25 % z hodnoty transakcie s minimálnou výškou 25 PLN (platí pre vstup aj výstup z pozície zvlášť) Syntetické akcie Portugalsko - komisie vo výške 0,10 % z hodnoty transakcie s minimálnou výškou 8 EUR (platí pre vstup aj výstup z pozície zvlášť) Syntetické akcie Česká republika - komisie vo výške 0,25 % z hodnoty transakcie s minimálnou výškou 300 CZK (platí pre vstup aj výstup z pozície zvlášť) Syntetické akcie Švajčiarsko - komisie vo výške 0,10 % z hodnoty transakcie s minimálnou výškou 8 CHF (platí pre vstup aj výstup z pozície zvlášť) Syntetické akcie Veľká Británia - komisie vo výške 0,10 % z hodnoty transakcie s minimálnou výškou 8 GBP (platí pre vstup aj výstup z pozície zvlášť) Syntetické akcie Veľká Británia (International) - komisie vo výške 0,10 % z hodnoty transakcie s minimálnou výškou 8 GBP (platí pre vstup aj výstup z pozície zvlášť) Syntetické akcie USA - komisie vo výške 0,10 % z hodnoty transakcie s minimálnou výškou 8 USD (platí pre vstup aj výstup z pozície zvlášť) c) do poznámok pod textom boli doplnené nasledujúce body (platné od 11. 4. 2016):4. Všetky transakcie u Syntetických akcií Švajčiarsko sú predmetom dodatočného obchodného poplatku. Poplatok je účtovaný vo výške 0,075 % z hodnoty transakcie. 5. Všetky dlhé (nákupné) transakcie u Syntetických akcií Francúzska sú predmetom dodatočného obchodného poplatku. Poplatok je účtovaný vo výške 0,20 % z hodnoty transakcie. 6. Všetky dlhé (nákupné) transakcie u Syntetických akcií VB sú predmetom dodatočného obchodného poplatku. Pre spoločnosti registrované na území VB je účtovaný poplatok vo výške 0,05 % z hodnoty transakcie. Pre spoločnosti registrované na území Írska je účtovaný poplatok vo výške 1 % z hodnoty transakcie. 7. Všetky transakcie u Syntetických akcií USA sú predmetom dodatočného obchodného poplatku. Poplatok je účtovaný vo výške 0,00218 % z hodnoty transakcie. 8. Všetky transakcie transakcie u Akcií CFD, ktorých podkladovým aktívom sú talianske akcie (.IT), sú predmetom dodatočného obchodného poplatku (FTT - daň z finančných transakcií). Daň je účtovaná ako paušálny poplatok vzťahujúce sa k nominálnej hodnote transakcie. Nižšie uvedené schéma predstavuje rôzne sumy dane v závislosti od nominálnej hodnote transakcie:Do €2,500: €0.25€2,500 - 5,000: €0.5€5,000 - 10,000: €1€10,000 - 50,000: €5€50,000 - 100,000: €10€100,000 - 500,000: €50€500,000 - 1,000,000: €100Cez €1,000,000: €200 V prípade Vášho záujmu o bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať na support@xtb.sk.

PRÁVNE UPOZORNENIE

V súlade s ustanovením 19.14 Obchodných podmienok (ďalej len "VOP") Zákazník, ktorý nesúhlasí so zmenami VOP uvedených v bodoch 19.10-19.12 VOP (tj. Tabuľka podmienok, Stratégia vykonávania pokynov, Deklarácia investičného rizika a ďalšie dokumenty, ktoré upravujú podmienky spolupráce medzi Zákazníkom a XTB) má právo Zmluvu vypovedať a požiadať o zrušenie niektorého alebo všetkých Účtov s okamžitou platnosťou.