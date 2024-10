VYHLÁSENIE O PRIJATÍ ZÁSAD RIADENIA A KONTROLY (CORPORATE GOVERNANCE) PRE INŠTITÚCIE PODLIEHAJÚCE DOHĽADU

Spoločnosť XTB, ktorá koná podľa najvyšších štandardov trhu, postupuje v súlade so „Zásadami riadenia a kontroly (Corporate Governance) pre inštitúcie podliehajúce dohľadu“ prijaté poľskou Komisiou pre finančný dohľad dňa 22. júla 2014. Aktuálne znenie „Zásad riadenia a kontroly (Corporate Governance) pre inštitúcie podliehajúce dohľadu“ je k dispozícii na webových stránkach spoločnosti XTB.

Informačná spoločnosti XTB S.A.

Spoločnosť XTB S.A. (XTB) koná čestne a opatrne, pričom rešpektuje legitímne záujmy zákazníkov a dobro finančného trhu, nezneužíva svoje dominantné postavenie vyplývajúce z výhod z hľadiska dostupných prostriedkov, a to vrátane kvalifikácie alebo spôsobilosti osôb konajúcich v mene spoločnosti XTB. Spoločnosť XTB koná spôsobom, ktorý zaručuje rešpektovanie dôstojnosti zákazníkov a akcionárov, zaisťuje transparentnosť prevádzkovaných činností spoločnosti, a to vykonávaním informačnej politiky, ktorá berie do úvahy potreby zákazníkov aj akcionárov spoločnosti. Aby boli zaistené vyššie uvedené požiadavky, disponuje spoločnosť XTB prostriedkami a postupmi, ktoré sú nevyhnutné pre riadnu realizáciu a monitorovanie činností a tieto prostriedky a postupy využíva v dobrej viere. Spoločnosť XTB usiluje o maximálnu možnú znalosť potrieb svojich zákazníkov, keďže takéto informácie môžu byť užitočné pre úpravu ponúk spoločnosti, prípadne pre úpravu rozsahu či úrovne služieb poskytovaných zákazníkom spoločnosti. Bez ohľadu na vyššie uvedené je realizácia propagačných aktivít spoločnosti XTB v plnom súlade so zásadami korektnej obchodnej súťaže a je zaistené, že odovzdávané informácie sú presné a nezavádzajúce, a to predovšetkým v súvislosti s rizikami súvisiacimi s potenciálnym dosiahnutím prínosov. Akcionárov spoločnosť XTB informuje o udalostiach týkajúcich sa činností spoločnosti, ktoré na nich majú priamy či nepriamy vplyv a poskytuje rovný prístup k reálnym, presným a úplným informáciám vrátane informácií, ktoré sa týkajú finančnej situácie spoločnosti XTB. V rámci informačnej politiky spoločnosť XTB zverejňuje prípadné informácie prostredníctvom svojich webových stránok, čo umožňuje získanie potrebných informácií o spoločnosti XTB. Spoločnosť XTB reaguje na žiadosti zaslané písomne či emailom bez zbytočného odkladu, avšak najneskôr do 7 dní od dátumu ich obdržania. V oprávnených prípadoch môže byť lehota pre odpoveď predĺžená až na 30 dní – potom, čo sú dotknutým osobám vysvetlené okolnosti, ktoré vyžadujú dodatočné rozhodovanie a ktoré sú dôvodom pre oneskorenú odpoveď.