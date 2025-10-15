ASML v predobchodnej fáze poskočila o 3,5 % 📈 Objednávky potvrdzujú silný dopyt po umelej inteligencii

- ASML vzrástla v predburzovom obchodovaní o približne 3,5 %.
- Spoločnosť prekonala očakávania týkajúce sa prevádzkového zisku, marže a objednávok.
- Predpovede príjmov do konca roka zvyšujú optimizmus investorov.
ASML si v predburzovom obchodovaní pripísala viac ako 3,5 % po tom, čo výsledky spoločnosti za 3. štvrťrok prekonali očakávania investorov.
Nadšenie v celom sektore polovodičov spôsobili predovšetkým objednávky v hodnote 5,4 miliardy EUR, čo je nad prognózou 4,9 miliardy EUR a potvrdzuje silný dopyt po investíciách do infraštruktúry umelej inteligencie. Holandská spoločnosť je ako jediný výrobca litografických strojov EUV potrebných pre najpokročilejšie čipy umelej inteligencie jedným z najväčších príjemcov investičného boomu v tomto sektore.
Zdroj: xStation5
Generálny riaditeľ Christophe Fouquet zdôraznil pokračujúcu pozitívnu dynamiku investícií do umelej inteligencie, ktorá sa rozširuje na čoraz väčší počet zákazníkov. Spoločnosť plánuje do roku 2030 zvýšiť ročné príjmy až na 60 miliárd EUR, z 28,3 miliardy EUR v roku 2024, a zdvojnásobiť počet svojich zamestnancov v blízkosti svojho sídla vo Veldhovene.
Na strane rizík čelí ASML predovšetkým geopolitickým výzvam, vrátane obmedzení predaja do Číny vyplývajúcich z opatrení USA zameraných na čínsky polovodičový sektor. Spoločnosť sa tiež pripravuje na možné prerušenie dodávok v dôsledku nedávnych obmedzení vývozu vzácnych zemín v Číne. Vzhľadom na rastúcu expozíciu spoločnosti ASML voči Číne by potenciálne obmedzenia vývoja umelej inteligencie v dôsledku obchodného/technologického napätia mohli ovplyvniť predpokladaný rast tržieb spoločnosti.
Kľúčové výsledky za 3. štvrťrok 2025
- Nové objednávky: 5,40 mld. eur (↓2,6 % q/q), nad prognózou (4,89 mld. eur).
- Čisté tržby: 7,52 mld. eur (↓2,3 % q/q), pod prognózou (7,71 mld. eur).
- Systémové tržby: 5,55 mld. eur (↓6,3 % q/q), mierne pod očakávaniami (5,66 mld. eur).
- Celkový objem predaných systémov: 1,5 mld: (pod prognózou 98,5); najviac kusov: ArFi (38).
- Podiel Číny na predaji systémov: 42 %, oproti 27 % v 2. štvrťroku.
- Tržby z predaja servisných a prevádzkových služieb: 1,96 mld. eur, v súlade s prognózou (2,0 mld. eur).
- Hrubá marža: 51,6 %, mierne nad prognózou (51,4 %).
- Výdavky na výskum a vývoj: 1,11 mld. eur, pod očakávaním (1,2 mld. eur).
- Prevádzkové príjmy: 2,47 mld. eur, čo je viac, ako sa predpokladalo (2,43 mld. eur).
- Prevádzková marža: 32,8 %, nad prognózou (31,3 %).
- Čistý príjem: 2,13 mld. eur (↓7,2 % q/q), mierne nad prognózou (2,07 mld. eur).
- Peňažné prostriedky a ekvivalenty: 5,13 mld. eur (↓29 % q/q), pod prognózou (5,91 mld. eur).
- Priebežná dividenda: 1,60 € na akciu.
Výhľad na 4. štvrťrok 2025
- Čisté tržby: 9,2-9,8 mld. eur (prognóza: 9,23 mld. eur).
- Hrubá marža: 51 %-53 % (prognóza: 50,7 %).
- Výdavky na výskum a vývoj: ~EUR (prognóza: 1,25 mld. EUR).
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.