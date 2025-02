BBVA plánuje významný presun rizika spojený s úvermi vo výške 3 miliárd eur

Podľa zdrojov oboznámených so záležitosťou sa spoločnosť BBVA SA pripravuje na vydanie významného prevodu rizika (SRT) spojeného s úvermi vo výške viac ako 3 miliardy EUR (3,1 miliardy USD) poskytnutými stredne veľkým španielskym spoločnostiam. Societe Generale SA slúži ako sprostredkovateľ transakcie, hoci obe banky sa k nej odmietli vyjadriť.

Tento krok nasleduje po nedávnom zriadení špecializovaného útvaru BBVA zameraného na realizáciu takýchto transakcií. Banky na celom svete sa čoraz častejšie obracajú na SRT ako na prostriedok zbavenia sa úverového rizika zo svojich súvah a zmiernenia potreby dodatočného regulačného kapitálu. V decembri BBVA zapojila do podobnej transakcie SRT banku Societe Generale.

Globálny apetít po SRT naďalej rastie, pričom analytici trhu predpokladajú, že v tomto roku dosiahne objem emisií 35 miliárd USD, pričom v roku 2024 sa odhadoval na 29 miliárd USD. Európa zostáva vedúcim regiónom pre tieto transakcie. Využívanie SRT spoločnosťou BBVA prispelo v minulom roku k zvýšeniu ukazovateľa Common Equity Tier 1 (CET1) o 15 bázických bodov, ako potvrdila finančná riaditeľka Maria Luisa Gomez-Bravo počas hovoru k výsledkom hospodárenia. Ukazovateľ CET1 banky je v súčasnosti na úrovni 88 bázických bodov nad jej cieľovým rozpätím.

Gomez-Bravo zdôraznila, že BBVA sa naďalej aktívne zapája do transakcií SRT a očakáva, že v tomto roku prostredníctvom týchto mechanizmov vygeneruje viac kapitálu. Inštitúcie s prebytočným kapitálom - sumami presahujúcimi regulačné požiadavky alebo interné ciele - často tieto prostriedky reinvestujú alebo vracajú akcionárom.

BBVA je tiež zapojená do ponuky na prevzatie Banco Sabadell SA, ktorá by si v prípade úspechu mohla vyžiadať časť jej dostupného kapitálu.

SRT fungujú ako forma finančnej ochrany, pri ktorej banka platí investorom za prevzatie časti rizika nesplatenia úverového portfólia. Tento prístup umožňuje veriteľom uvoľniť kapitál, ktorý by inak držali ako ochranu pred prípadnými stratami z úverov, čím sa zvyšuje finančná flexibilita.

