Braze posilňuje o 12 % vďaka pozitívnemu finančnému výhľadu 📌

Braze (BRZE.US) v premarkete vzrástol až o 19 % po silných výsledkoch za 2. štvrťrok a lepšom než očakávanom výhľade na 3. kvartál. Počas obchodnej seansy však zisky klesli na 12 %. Vedenie spoločnosti zdôraznilo podporu zo strany personalizácie poháňanej umelou inteligenciou a trendu first-party dát. Spoločnosť tiež pozitívne prekvapila v oblasti obnov zmlúv a lepšej konverzii veľkých kontraktov.
Finančné zhrnutie (kľúčové ukazovatele)
-
Tržby za Q2: 180,1 mil. USD (vs. odhad 171,7 mil. USD; +8,4 mil. USD)
-
Upravený zisk na akciu (EPS) za Q2: 0,15 USD (vs. odhad 0,03 USD; +0,12 USD)
-
Čistá strata za Q2: 27,9 mil. USD
-
Upravená hrubá marža: 69,3 % (vs. odhad 69,7 %)
-
Výhľad tržieb na Q3: 183,5–184,5 mil. USD (vs. konsenzus 180,3 mil. USD; +3,2–4,2 mil. USD)
-
Výhľad upraveného EPS na Q3: 0,06–0,07 USD (vs. konsenzus 0,02 USD)
-
Výhľad tržieb na FY26: 717–720 mil. USD (zvýšené z 702–706 mil. USD; vs. konsenzus 704,4 mil. USD)
-
Výhľad upraveného EPS na FY26: 0,41–0,42 USD (zvýšené z 0,15–0,18 USD; vs. konsenzus 0,17 USD)