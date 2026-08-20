Ceny pohonných hmôt zamieria nahor ⛽

- Cena Ropy Brent vzrástla nad 91 USD za barel, najmä pre zhoršenie situácie okolo Hormuzského prielivu a absenciu rokovaní medzi USA a Iránom.
- Ceny palív v Česku už rastú, benzín Natural 95 zdražel na 41,62 Kč za liter a nafta na 44,69 Kč za liter.
- Nafta zdražuje výraznejšie než benzín, pretože európsky trh s destilátmi je napätý a rafinérske marže pri nafte dosiahli rekordné úrovne.
- Ďalšie zdražovanie je pravdepodobné, najmä ak sa konflikt pri Hormuze zhorší a Brent sa priblíži k hranici 100 USD za barel.
- Cena Ropy Brent vzrástla nad 91 USD za barel, najmä pre zhoršenie situácie okolo Hormuzského prielivu a absenciu rokovaní medzi USA a Iránom.
- Ceny palív v Česku už rastú, benzín Natural 95 zdražel na 41,62 Kč za liter a nafta na 44,69 Kč za liter.
- Nafta zdražuje výraznejšie než benzín, pretože európsky trh s destilátmi je napätý a rafinérske marže pri nafte dosiahli rekordné úrovne.
- Ďalšie zdražovanie je pravdepodobné, najmä ak sa konflikt pri Hormuze zhorší a Brent sa priblíži k hranici 100 USD za barel.
Ropný trh sa počas uplynulého týždňa obrátil k rastu. Cena severomorskej ropy Brent vzrástla z augustového minima o viac než 10 USD a aktuálne sa pohybuje nad 91 USD za barel. Hlavným dôvodom je ďalšie zhoršenie vyhliadok na diplomatické riešenie situácie okolo Hormuzského prielivu. Šesťdesiatdňová lehota na dosiahnutie dohody vypršala bez výsledku a medzi USA a Iránom v súčasnosti neprebiehajú priame rokovania. Napätie navyše zvýšili nové incidenty v námornej doprave a prerušenie obchodných vzťahov medzi Spojenými arabskými emirátmi a Iránom. Preprava ropy cez Hormuz zostáva obmedzená, hoci skutočný objem tranzitu môže byť pre tankery s vypnutým sledovaním vyšší, než ukazujú oficiálne štatistiky.
V Česku už cena ropy rastie
Na českých čerpacích staniciach sa ceny počas posledného týždňa vydali nahor. Priemerná cena benzínu Natural 95 vzrástla približne o 20 halierov na 41,62 Kč za liter. Motorová nafta zdražela o takmer 60 halierov na 44,69 Kč za liter. Rozdiel medzi oboma palivami sa tak rozšíril na viac než 3 Kč. Za drahšou naftou stojí predovšetkým napätá situácia na európskom trhu s destilátmi, obmedzenejšia ponuka a rast veľkoobchodných cien. Marže európskych rafinérií pri výrobe nafty dosiahli rekordné maximá. Pri benzíne zatiaľ časť tlakov tlmí priaznivejší vývoj rafinérskych marží, ale aj tu sme svedkami ich rastu.
V nasledujúcich dňoch možno očakávať obnovenie rastu cien pohonných hmôt. Zdražovanie sa môže prejaviť pri nafte aj benzíne a do konca augusta môže v nepriaznivom scenári presiahnuť 1 Kč na liter pri nafte, zatiaľ čo pri benzíne možno očakávať rast o niekoľko desiatok halierov. Hlavným rizikom zostáva ďalšia vojenská eskalácia alebo výraznejšie obmedzenie prepravy cez Hormuz, ktoré by mohlo posunúť Brent smerom k 100 USD za barel. Do verejnej diskusie sa môže vrátiť aj regulácia cien. Tá by však automaticky neznamenala lacnejšie tankovanie, pretože cenový strop odvodený od aktuálnych veľkoobchodných cien by sa mohol nachádzať v blízkosti súčasných priemerných cien na čerpacích staniciach.
Ako je na tom Česko z pohľadu cien pohonných hmôt v porovnaní s okolitými krajinami?
Česká republika zaznamenala zmeny vo svojom umiestnení v cenách pohonných hmôt v rámci Európskej únie podľa posledných údajov Európskej komisie k 17. augustu 2026.
- Nafta – Česká republika je 9. najlacnejšia v celej EÚ, zatiaľ čo ešte k 10. augustu bolo Česko na 7. mieste. Najnižšie ceny nafty majú aktuálne vodiči na Malte, v Poľsku a Bulharsku.
- Benzín – Česká republika je 11. najlacnejšia v EÚ. Na prvých troch priečkach z hľadiska najlacnejšieho benzínu sa umiestnili Malta, Švédsko a Poľsko. Najdrahší benzín je v Dánsku a Holandsku.
Porovnanie so susedmi:
- V Poľsku je benzín aj nafta lacnejšia než v Česku. Poľsko sa pri nafte drží na 2. mieste a pri benzíne na 3. mieste medzi najlacnejšími krajinami EÚ.
- Na Slovensku je nafta lacnejšia než v Česku, pričom krajina sa nachádza na 7. mieste v EÚ. Lacnejší je aj benzín, s ktorým Slovensko obsadzuje 9. miesto.
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