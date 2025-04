Čína stanovila podmienky obnovenia obchodných rokovaní s USA, žiada rešpekt a jasnú komunikáciu

Podľa zdroja oboznámeného s postojom Pekingu je Čína otvorená obnoveniu obchodných rokovaní so Spojenými štátmi, ale očakáva pred tým niekoľko kľúčových krokov zo strany Trumpovej administratívy. Medzi hlavné požiadavky patrí väčší rešpekt vo verejnej diskusii, konzistentný postoj USA a vymenovanie dôveryhodnej osoby s plnou podporou prezidenta Donalda Trumpa.

Zdroj, ktorý hovoril pod podmienkou zachovania anonymity, uviedol, že čínski predstavitelia chcú ukončenie podnetných výrokov členov amerického kabinetu a jednotnejší odkaz Washingtonu. Okrem toho Peking očakáva, že USA sa budú vážne zaoberať jeho obavami, najmä pokiaľ ide o Taiwan a americké sankcie.

Rozhodujúcou požiadavkou Číny je, aby USA vymenovali vysokého úradníka s Trumpovými právomocami, ktorý by viedol prípravy na potenciálnu dohodu, ktorú by nakoniec mohli podpísať prezident Si Ťin-pching aj Trump. Hoci Peking oceňuje priamu účasť Trumpa, úradníci sa domnievajú, že štruktúrované rokovania medzi určenými zástupcami by boli produktívnejšie.

Výsledok tohto napätia výrazne ovplyvní globálny obchod a finančné trhy. Trump od svojho nástupu do funkcie zaviedol na väčšinu čínskeho dovozu clá vo výške až 145 %, čo vyvolalo odvetné opatrenia Pekingu a zvýšilo obavy z dlhotrvajúceho hospodárskeho konfliktu medzi dvoma najväčšími svetovými ekonomikami.

Po správach o postoji Číny si zámorský jüan voči americkému doláru pripísal 0,2 %, zatiaľ čo austrálsky dolár - často považovaný za ukazovateľ čínskeho ekonomického sentimentu - vzrástol o 0,5 %. Futures na americké akcie tiež znížili predchádzajúce straty.

Verejná mienka v Číne sa vo veľkej miere prikláňa k silným odvetným opatreniam voči americkým clám, čo dáva Siovi politický priestor na udržanie pevnej línie. Napriek Trumpovým výzvam na dialóg vrátane utorkovej novej výzvy Číne, aby začala rozhovory, sú čínski predstavitelia naďalej opatrní, pokiaľ ide o zapojenie sa, pokiaľ nebudú splnené určité podmienky.

Hoci obe strany vyjadrili ochotu rokovať, cesta k deeskalácii zostáva nejasná. Trump túži po priamom rozhovore so Siom, Peking však trvá na tom, že takéto stretnutie musí viesť k hmatateľným výsledkom. Aj v takom prípade pretrvávajú nezhody v otázke, ako by mala vyzerať akákoľvek konečná dohoda. Trumpove ciele zostávajú do istej miery nedefinované a jeho trvanie na zachovaní vysokých ciel ako nástroja na obnovenie obchodnej rovnováhy a prilákanie výrobcov späť do USA veci komplikuje.

Je potrebný rešpekt, jasnosť a vodcovstvo

Podľa tohto zdroja čínski predstavitelia považujú rešpekt za neoddiskutovateľný základ akejkoľvek spolupráce. Zatiaľ čo Trump sa o Siovi vo všeobecnosti vyjadroval odmerane, agresívnejšie vyhlásenia iných členov jeho administratívy - ktoré prezident neadresoval - spôsobili, že Peking si nie je istý skutočnými zámermi Washingtonu.

Zdroj uviedol, že čínski predstavitelia sa domnievajú, že Trump teraz plne kontroluje svoju administratívu, takže je ťažké oddeliť jednotlivé poznámky od širšej politiky. Jedným z konkrétnych sporných bodov bol nedávny komentár viceprezidenta JD Vancea týkajúci sa „čínskych roľníkov“, ktorý čínske ministerstvo zahraničných vecí označilo za „ignorantský a neúctivý“.

Peking tiež chce, aby sa Washington vážne zaoberal obavami, že politika USA je zameraná na obmedzenie rozvoja a modernizácie Číny. Nedávne americké kontroly vývozu vrátane nového zákazu čipu H20 AI spoločnosti Nvidia tieto názory posilnili.

Bezpečnosť a Taiwan

Čína tiež nalieha na USA, aby uznali jej obavy týkajúce sa národnej bezpečnosti, najmä pokiaľ ide o Taiwan. Čínska vláda síce zopakovala, že nepodnikne provokatívne kroky, ale zároveň dala jasne najavo, že v prípade provokácie bude reagovať. Taiwan zostáva červenou líniou v americko-čínskych vzťahoch.

Trumpova úloha a colné napätie

Hoci Čína vidí v Trumpovej osobnej angažovanosti hodnotu, úradníci uprednostňujú štruktúrované rokovania vedené dôveryhodnými vyslancami. Domnievajú sa, že tento prístup ponúka najlepšiu šancu, aby rozhovory vyústili do vecného samitu medzi oboma prezidentmi.

Biely dom medzitým v stredu potvrdil, že základná colná sadzba na čínsky dovoz zostáva na úrovni 145 %, po tom, čo sa v predchádzajúcom informačnom liste uvádzalo, že sadzby by mohli dosiahnuť až 245 %. Toto číslo zahŕňa už existujúce clá, ako napríklad 100 % poplatok na čínske elektrické vozidlá, ktorý bol zavedený pred Trumpovým druhým funkčným obdobím.

Čínske ministerstvo obchodu reagovalo rázne a uviedlo, že celková efektívna sadzba na niektoré vývozy je skutočne 245 %, a varovalo, že Čína bude „bojovať až do konca“, ak USA budú naďalej poškodzovať jej záujmy.