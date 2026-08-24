Denné zhrnutie: Mierne poklesy pred Jackson Hole a výsledkami Nvidie

USA
- Americký akciový trh začína týždeň miernym poklesom. Väčšina indexov na Wall Street stráca približne 0,3 až 0,5 %, pričom najvýraznejší pokles zaznamenáva US100, ktorý odpisuje približne 0,8 %.
- Mnohí investori sa stále sústreďujú na zásah ministra financií na dlhopisovom trhu. Presné dôsledky je zatiaľ ťažké vyhodnotiť, jednou z kľúčových otázok však zostáva, či išlo o jednorazovú intervenciu, alebo začiatok novej politiky riadenia výnosov dlhopisov.
- Napriek potenciálne významným dôsledkom takejto zmeny politiky trh stále čaká na veľmi dôležité výsledky Nvidie a prejav v Jackson Hole. Po týchto udalostiach by trh mohol prejsť do jasnejšie definovaného trendu.
- Pre amerických a kanadských investorov je dôležitý aj úplný neúspech „obchodných“ rokovaní. USA majú ponechať súčasné clá a zaviesť ďalšie, zatiaľ čo Ottawa pripravuje nové kolo odvetných ciel. Najdôležitejším dôsledkom konfrontačnej politiky Donalda Trumpa voči Kanade je z pohľadu medzinárodného obchodu postupné oslabovanie významu dohody USMCA, ktorá tvorí základ obchodu v Severnej Amerike. Za zmienku stojí, že práve Trump bol jedným z hlavných zástancov USMCA.
- Mierne pozitívny signál prichádza z Perzského zálivu, a to napriek neúspešným rokovaniam medzi Iránom a USA. Podľa amerického ministra energetiky môže byť objem exportu ropy cez prieliv výrazne vyšší, potenciálne až dvojnásobný, než naznačujú verejne dostupné údaje. Uvoľňovanie ponuky z regiónu podporuje aj nedávne rozhodnutie Iránu umožniť prechod niekoľkým tankerom vlastneným irackými spoločnosťami.
Firemné správy, USA
- Nucor (NUE.US): Výrobca a distribútor ocele posilňuje približne o 4 % po zavedení kanadských odvetných ciel voči USA.
- Alibaba (BABA.US): Akcie čínskej spoločnosti obchodované v USA klesajú približne o 2 % po emisii akcií v hodnote približne 10 miliárd USD.
- PDD Holdings: Prevádzkovateľ platformy Temu po otvorení trhu posilňuje o viac než 2 % vďaka lepším než očakávaným výsledkom. Pozornosť priťahujú najmä transakčné poplatky, ktoré vzrástli o 13 %.
- Applied Optoelectronics (AAOI.US): Akcie fotonickej spoločnosti klesajú až o 16 % po regulatornom podaní, podľa ktorého firma pripravuje emisiu akcií v hodnote 600 miliónov USD.
- RegenxBio (RGNX.US): Farmaceutická spoločnosť klesá až o 25 % po tom, čo FDA pozastavila ďalšie testovanie génovej terapie „RGX-121“ určenej na liečbu takzvaného Hunterovho syndrómu.
- ArcelorMittal (MT.US): Prevádzkovateľ oceliarní a distribútor hutníckych výrobkov posilňuje približne o 2 % po pozitívnom odporúčaní investičnej spoločnosti.
- Samsung Electronics (SMSN.UK): Spoločnosť oznámila najväčší program návratnosti kapitálu akcionárom vo svojej histórii v hodnote až 110 biliónov KRW (približne 65–70 miliárd USD). Akcie napriek tomu klesajú približne o 8 %.
- IBM (IBM.US): Spoločnosť predstavila nový procesor pre budúce systémy Z a LinuxONE, ktorý dokáže súčasne podporovať riešenia založené na architektúre IBM aj Arm. Čip je vyrábaný 2 nm technológiou a je navrhnutý na prevádzku tradičného softvéru IBM aj aplikácií Arm.
Európa
- Pondelková seansa v Európe je zmiešaná, s relatívnou rovnováhou medzi ponukou a dopytom. Futures po zatvorení trhu však naznačujú miernu prevahu optimizmu. Najlepšie sa darí španielskemu SPA35, ktorý pridáva až 0,7 %.
- Najväčším zdrojom tlaku na európske aktíva zostávajú obavy z cien energií a dostupnosti plynu z Perzského zálivu.
- Piero Cipollone z ECB uviedol, že v eurozóne aktuálne nevidí riziko stagflácie a infláciu nepovažuje za nebezpečnú.
- Francúzsky minister financií Lescure oznámil, že kvôli rastúcemu rozpočtovému deficitu nebude navrhovať nové dane.
Firemné správy, Európa
- Hermes (RMS.FR): Európske luxusné spoločnosti zaznamenávajú prvé známky stabilizácie a oživenia dopytu v Číne, najmä zo strany najbohatších spotrebiteľov. Akcie v sektore rastú o viac než 1 %.
- Energetický sektor v Európe zaostáva predovšetkým v dôsledku mierneho poklesu cien ropy. Straty v tomto segmente dosahujú približne 2 až 3 %.
- SSAB (SSABA.SE): Akcie európskeho výrobcu ocele rastú po krachu rokovaní medzi USA a Kanadou o colnej politike. Sentiment okolo kovov ďalej podporuje analýza Morgan Stanley týkajúca sa ArcelorMittalu.
- Stellantis (STLAM.IT): Akcie automobilky sú pod tlakom. Neúspešné rokovania medzi USA a Kanadou znamenajú ďalšie komplikácie pre sektor s expozíciou voči Severnej Amerike.
- Shell (SHELL.NL): Spoločnosť pokračuje v stratégii predaja menej ziskových aktív. O jej americký chemický biznis prejavili záujem okrem iných ExxonMobil a Apollo Asset Management. Predbežné ponuky oceňujú aktíva až na 8 miliárd USD, čo predstavuje výrazný diskont oproti predchádzajúcim investičným nákladom.
FOREX
- Na menovom trhu dnes vykazuje relatívnu silu americký dolár. USD posilňuje voči CAD, CHF a JPY približne o 0,2 až 0,4 %, predovšetkým v súvislosti s hrozbami a oznámeniami po neúspešných rokovaniach s Kanadou.
Komodity
- Medzi poľnohospodárskymi komoditami výrazne rastie káva. Futures pridávajú približne 5 % v dôsledku správ o slabej úrode v Brazílii.
- Na energetických trhoch ropa odovzdáva časť predchádzajúcich ziskov. Brent klesá o 2 % na 90 USD za barel. Európsky zemný plyn naopak počas dnešnej seansy rastie o 3 %. Pohyb je pravdepodobne dôsledkom výrazného rozdielu medzi dostupnou prepravnou kapacitou a možnosťami exportu suroviny z Perzského zálivu v podmienkach blokovaného Hormuzského prielivu.
- Drahé kovy spomaľujú svoj rast. Zlato aj striebro zostávajú v pluse, ich zisky sú však nižšie než 1 %.
Krypto
- Kryptomenový trh odovzdáva významnú časť ziskov po nedávnej rally vyvolanej fiškálnou neistotou, poklesy sa však koncentrujú predovšetkým pri menších tokenoch.
- Bitcoin pridáva ďalšie 1 % a dostáva sa nad 78 000 USD.
- Ethereum sa takmer nemení a obchoduje sa okolo 2 460 USD.
- Solana zostáva takisto prevažne bez zmeny a seansu končí okolo 95 USD.
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Ropa klesá pod 90 USD 🛢️ 📉
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Zhrnutie trhov: Opatrné oživenie v Európe po poklese cien ropy
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