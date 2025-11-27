Denné zhrnutie: Neprítomnosť Wall Street obmedzuje aktivitu trhu

- Dnešný sviatok Deň vďakyvzdania v USA výrazne obmedzil aktivitu na finančných trhoch. Americké burzy dnes neobchodujú a hlavné indexy zostávajú neaktívne. Pohyby futures kontraktov sú minimálne, v rozpätí pod 0,1 %.
- V dôsledku absencie amerických investorov a kapitálu je aj európske obchodovanie charakteristické nízkou volatilitou a obmedzeným objemom transakcií. Kontrakty na DE40, SUI20, SPA35 a UK100 sa pohybujú s volatilitou pod 0,1 %. Výraznejší pokles zaznamenáva NED25, ktorý oslabuje až o 0,4 %, a W20, ktorý klesá o viac ako 0,3 %.
- Počas európskej seansy zaujala spoločnosť PUMA (PUM.DE), kde trh diskontuje špekulácie o možnej akvizícii čínskym konglomerátom. Akcie odevnej značky rastú o viac ako 10 %.
- Európski investori dnes obdržali sériu dôležitých makroekonomických údajov na interpretáciu a ocenenie. Spotrebitelia aj priemysel v eurozóne zostávajú opatrní – dôvera opäť poklesla a výsledky boli horšie, než sa očakávalo. Lepšie si vedú služby, ktoré nielen rastú, ale aj prekonali trhové očakávania.
- ECB dnes zverejnila zápisnicu zo svojho posledného zasadnutia. Zástupcovia banky zdôraznili otvorenosť rôznym scenárom politiky a citlivosť na nové dáta. Inflačný výhlaď zostáva nezmenený, miera neistoty je naďalej zvýšená, ale pod kontrolou. Rada signalizuje, že cyklus zvyšovania úrokových sadzieb sa pravdepodobne skončil.
- Pohyb na komoditnom trhu je počas seansy mierny. Ropa mierne rastie o približne 0,7 %. Niektoré priemyselné kovy naopak strácajú na hodnote.
- Na devízovom trhu dnes vyčnievajú páry NZDUSD a AUDUSD. Divergencia v menovej politike medzi centrálnymi bankami Austrálie a Nového Zélandu v porovnaní s čoraz viac holubičím FEDom podporuje hodnoty lokálnych mien.
- Na kryptotrhu panuje výnimočne pokojný deň. Absencia obchodovania v USA obmedzuje volatilitu cien aktív. Bitcoin rastie približne o 1,5 %, Ethereum vykazuje mierny nárast okolo 0,2 %.
