Denné zhrnutie: Wall Street rastie, ropa klesá pri šanciach na prímerie na Ukrajine

Dnešná seansa na Wall Street je opäť v znamení pozitívneho sentimentu, ktorý súvisí s očakávaním priaznivého výsledku rokovaní medzi Trumpom a Putinom budúci týždeň. Reakcia na európskych burzách bola zmiešaná – akcie nemeckej Rheinmetall po oznámení klesli takmer o 2 %.
US500 je dve hodiny pred koncom seansy vyššie o 0,5 %, zatiaľ čo US100 pridáva 0,6 %. Budúci týždeň už neuvidíme žiadne významné výsledky od veľkých spoločností z Wall Street. US30 zostáva pozadu – dnes klesá aj napriek ziskom indexov Nasdaq 100 a S&P 500, ťahaných najmä technologickými firmami ako Apple.
Ropa WTI prudko klesla na 63 USD za barel pre vysokú pravdepodobnosť stretnutia Trump–Putin budúci týždeň, čo potenciálne znižuje šance na zavedenie ďalších sankcií a sekundárnych ciel voči Rusku. Následne sa však odrazila od podpory a aktuálne rastie približne o 0,2 %.
Podľa nedávnych správ z amerických médií má Trump garantovať prímerie s ponechaním ruských ziskov na Ukrajine. Ukrajinský prezident Zelenskyj uviedol, že jeho poradcovia majú rokovať so zahraničnými spojencami, a dodal, že všetko nasvedčuje tomu, že bude dosiahnuté aspoň prímerie.
Cena zemného plynu sa vracia pod 3 USD/MMBTU pre neistotu ohľadom budúcej spotreby. Včera plyn zdražel vďaka menšiemu než očakávanému rastu zásob.
Nálada na trhu kryptomien je optimistická. Pozornosť investorov sa odkláňa od Bitcoinu, ktorého cena sa v posledných dňoch konsoliduje medzi 114 000–117 000 USD. Ethereum dnes dosahuje 4 000 USD vďaka silnému dopytu od tzv. treasury spoločností, ktoré sa stávajú alternatívou k ETF a ponúkajú lepšie podmienky vrátane využitia stakingu. Júl bol navyše najlepším mesiacom v histórii z hľadiska počtu transakcií na blockchaine ETH.
EURUSD zostáva nad 1,1600 a tento týždeň výrazne posilnil, čo súvisí s neistotou ohľadom ciel. Zlato opäť klesá pod 3 400 USD za uncu pre nádeje na prímerie medzi Ruskom a Ukrajinou.
Z BigTech spoločností dominuje Apple s viac než 4 % rastom ceny akcií. Spoločnosť nedávno získala množstvo pozitívnych odporúčaní od analytických domov vďaka silným výsledkom za posledný štvrťrok (najvyšší rast tržieb od decembra 2024), nabitému kalendáru produktov (iPhone Air, iPhone 20) a AI produktom.
Z ďalších firiem stojí za zmienku Monster Beverage, ktorá tento týždeň v poslednej seanse pridala 6 % vďaka dobrým výsledkom. Naopak Pinterest výrazne stráca pre obavy z AI, ktorá by mohla firmu pripraviť o príjmy.
Na TradeDesk, firmu pre automatizáciu marketingu, dolieha panický výpredaj – akcie klesajú o 37 %. Under Armour stráca viac než 21 % pre slabé predajné prognózy a tlak inflácie a ciel.
Americké zbrojárske firmy dnes zaznamenávajú relatívne malé straty, aj napriek správam, že India odstupuje od viacerých dohôd na nákup amerických zbraní. Lockheed Martin klesá o viac než 1 % a akcie najväčšej zbrojárskej spoločnosti RTX Corp. sú bezo zmeny.
