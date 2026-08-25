Denné zhrnutie: Wall Street si vydýchla vďaka nižším výnosom a cenám ropy, volatilita na kryptomenách a FOREXe klesá (25. 8. 2026)

📊 Indexy a spoločnosti
Futures na americké indexy mieria do záveru seansy mierne v zelených číslach. Opatrný optimizmus podporil pokles cien ropy (OIL: -3,75 %) a dlhopisových výnosov, pričom výnosy amerických 10-ročných a 30-ročných dlhopisov klesli o 6 bázických bodov.
Najviac rastie Nasdaq (US100: +0,3 %) vďaka oživeniu polovodičového sektora (Nvidia: +1,9 %, AMD: +4,3 %) a výrobcov pamätí (SK Hynix: +1,9 %, Micron: +1,5 %). Futures na S&P 500 (US500) a DJIA (US30) pridávajú miernejších 0,1 %.
Európske indexy takisto uzavreli s miernymi ziskami. Najviac sa odrazili nemecký DAX (+0,6 %) a švajčiarsky SMI (+0,54 %). Britský FTSE 100 a taliansky FTSE MIB pridali približne 0,3 %, zatiaľ čo francúzsky CAC40 (-0,16 %) a španielsky IBEX 35 (-0,2 %) oslabili.
Nvidia ukončila sériu 7 stratových seáns pred zajtrajším zverejnením výsledkov.
SpaceX plánuje vybudovať nové odpaľovacie zariadenie pre rakety Starship na južnom pobreží Louisiany. Projekt má stáť približne 100 miliárd USD.
Poľský CD Projekt bol dnes najhoršou akciou v indexe Stoxx 600 (-5,5 %) po tom, čo spoločnosť oznámila, že The Witcher 4 nevyjde pred rokom 2028, čím potvrdila skoršie obavy týkajúce sa harmonogramu.
🌍 Ekonomika a geopolitika
Predaje nových domov v USA v júli klesli viac, než sa očakávalo, na 607 tis. Očakávanie bolo 610 tis. a predchádzajúci údaj 678 tis.
Kanada oznámila sériu odvetných ciel voči USA vo výške 15 až 50 % na tovar v celkovej hodnote 20 miliárd USD. Opatrenia sa týkajú okrem iného ocele, hliníka, mliečnych výrobkov a viacerých druhov spotrebného tovaru.
Pakistan údajne pripravuje nový návrh mierovej dohody pre USA. Zdroje zároveň informujú o možnom návrate amerických diplomatov na Blízky východ.
💱 Meny a komodity
Situácia na FOREXe sa stabilizovala. Americký dolárový index (USDIDX) sa obchoduje bez zmeny, pričom najslabšou menou je japonský jen (USDJPY: +0,1 %). EURUSD pridáva 0,1 % na 1,1670.
Ropa Brent klesá o 3,7 % na 87 USD za barel a prvýkrát za týždeň sa dostáva pod 90 USD. Trh reaguje na novú stratégiu Washingtonu, ktorá sa zameriava na ekonomické sankcie proti Iránu. Miernejší prístup ku konfliktu znižuje riziko ďalšej vojenskej eskalácie a tým podporuje bezpečnosť dodávateľských reťazcov.
Európske futures na zemný plyn (NATGAS.EU) klesli o 2,8 %, zatiaľ čo americký NATGAS na NYMEX sa obchodoval takmer bez zmeny.
🪙 Kryptomeny
Volatilita na kryptomenovom trhu klesá. Bitcoin dnes symbolicky pridáva 0,35 % na 79 200 USD, zatiaľ čo Ethereum stráca 0,2 % na 2 470 USD.
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