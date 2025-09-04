Ekonomický kalendár: ADP, ISM, PMI a obchodná bilancia USA 💲

Dnes sa dozvieme ďalšiu kľúčovú správu o trhu práce, údaje o ISM a PMI za august, ako aj júlové údaje o obchodnej bilancii USA v kontexte nových ciel.
Obe zverejnenia budú zaujímavé a oplatí sa ich sledovať. Z pohľadu trhu je však jednoznačne dôležitejším zverejnením správa ADP o trhu práce. Očakávania poukazujú na pomalší medzimesačný rast zamestnanosti v súkromnom sektore. Údaje budú užitočné pri odhade zajtrajšej správy NFP, ktorá bude z pohľadu Fedu rozhodujúcim spôsobom dôležitejšia. Vzhľadom na nedávny obrat Jeroma Powella a zameranie sa na druhý mandát Fedu - podporu zamestnanosti v ekonomike - budú zverejnenia NFP a ADP rozhodujúce pre nadchádzajúce zasadnutie FOMC už o dva týždne. Treba tiež pripomenúť, že ide o posledné správy pred takýmto rozhodnutím.
Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarmaOtvoriť účet Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu
Krátko po zverejnení ADP sa dočkáme aj správy o bilancii zahraničného obchodu USA. Očakáva sa, že deficit sa v júli prehĺbi zo 60 mld. dolárov v predchádzajúcom mesiaci na takmer 75 mld. dolárov. Väčší deficit môže byť pre Trumpa dôležitým signálom, že jeho súčasná obchodná politika nemá priamy vplyv na zlepšenie amerického obchodu po krátkodobých turbulenciách z posledných mesiacov.
Podrobný kalendár dňa:
08:30, Švajčiarsko – Údaje o inflácii za august:
- CPI: prognóza 0,2 % r/r; predchádzajúca 0,2 % r/r;
- CPI: prognóza 0,0 % m/m; predchádzajúca 0,0 % m/m;
10:30, Spojené kráľovstvo – Údaje o PMI za august:
- S&P Global Construction PMI: prognóza 45.2; predchádzajúca 44.3;
14:15, Spojené štáty – Údaje o zamestnanosti za august:
- Zmena zamestnanosti mimo poľnohospodárstva: prognóza 73 tis.; predchádzajúca 104 tis;
14:30, Spojené štáty – Údaje o zamestnanosti:
- Počiatočné žiadosti o podporu v nezamestnanosti: prognóza 230K; predchádzajúca 229K;
- Žiadosti o podporu v nezamestnanosti 4-týždňový priemer: predchádzajúci 228,50K;
- Pokračujúce žiadosti o podporu v nezamestnanosti: prognóza 1,960K; predchádzajúca 1,954K;
14:30, Spojené štáty – Údaje o bilancii za júl:
- Obchodná bilancia: prognóza -77,70B; predchádzajúca -60,20B;
- Dovoz: prognóza: predchádzajúcich 337,50B;
- Vývoz: predchádzajúci 277,30B;
15:45, Spojené štáty – Údaje o PMI za august:
- S&P Global Composite PMI: prognóza 55,4; predchádzajúca 55,1;
- S&P Global Services PMI: prognóza 55,4; predchádzajúca 55,7;
16:00, Spojené štáty – Údaje ISM za august:
- ISM PMI v nevýrobnej sfére: prognóza 50,9; predchádzajúca 50,1;
- ISM nevýrobná podnikateľská aktivita: predchádzajúca hodnota 52,6;
- ISM Ceny mimo spracovateľského priemyslu: predchádzajúca hodnota 69,9;
- ISM Nové objednávky mimo výroby: predchádzajúca hodnota 50,3;
- ISM zamestnanosť mimo výrobného sektora: predchádzajúca hodnota 46,4;
18:00, Spojené štáty – Údaje EIA:
- Týždenné zásoby destilátov EIA: prognóza -0,300 mil;
- Zásoby ropy: prognóza -2,000M; predchádzajúca -2,392M;
- Zásoby benzínu: prognóza -1,000M; predchádzajúca -1,236M;
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.