Ekonomický kalendár: Kľúčové dáta z Nemecka a americký trh s bývaním

Ranný sentiment na trhoch ovplyvňujú obnovené obavy z tempa hospodárskeho rastu v eurozóne a pretrvávajúcej inflácie. Investori vyhodnocujú včerajšie zmiešané PMI indexy a hľadajú ďalšie signály o ďalších krokoch centrálnych bánk. Dnešná seansa prinesie niekoľko dôležitých údajov z európskych ekonomík vrátane konečného údaja o nemeckom HDP a indexu podnikateľskej klímy Ifo. Neskôr sa pozornosť presunie do USA, kde budú v centre záujmu údaje z trhu s bývaním a index spotrebiteľskej dôvery Conference Board. Tieto dáta môžu zvýšiť volatilitu na EURUSD a indexoch Wall Street.
Kľúčové dáta z ázijskej seansy
- Reserve Bank of Australia (RBA) zverejnila zápis z augustového zasadnutia, ktorý poukázal na pokračujúcu jastrabiu obozretnosť vzhľadom na pretrvávajúce inflačné tlaky, najmä na trhu práce.
Makroekonomický kalendár
- 08:00 – Nemecko: Konečný HDP q/q
Posledný údaj: 0,3 % | Očakávanie: 0,2 % | Predchádzajúci: 0,4 %
- 08:00 – Nemecko: Konečný HDP n.s.a. y/y
Posledný údaj: 1,0 % | Očakávanie: 0,9 % | Predchádzajúci: 0,8 %
- 08:45 – Francúzsko: Index spotrebiteľskej dôvery
Očakávanie: 87 | Predchádzajúci: 86
- 09:30 – Švédsko: Zápis zo zasadnutia Riksbank
- 09:30 – Poľsko: Miera nezamestnanosti
Očakávanie: 5,9 % | Predchádzajúci: 5,8 %
- 10:00 – Nemecko: Ifo index podnikateľskej klímy
Očakávanie: 87,1 | Predchádzajúci: 86,6
- 14:00 – Maďarsko: Rozhodnutie o úrokových sadzbách
Očakávanie: 5,50 % | Predchádzajúci: 5,75 %
- 14:00 – USA: Vystúpenie prezidenta richmondského Fedu Toma Barkina
- 16:00 – USA: Predaje nových domov
Očakávanie: 620 tis. | Predchádzajúci: 628 tis.
- 16:00 – USA: Index spotrebiteľskej dôvery Conference Board
Očakávanie: 90,2 | Predchádzajúci: 90,8
- 16:00 – USA: Richmond Fed Manufacturing Index
Očakávanie: 7 | Predchádzajúci: 5
- 22:00 – USA: Vystúpenie prezidenta richmondského Fedu Toma Barkina
- 22:40 – USA: Týždenné zásoby ropy API
Očakávanie: +0,5 mil. barelov | Predchádzajúci: -0,33 mil. barelov
3 trhy, ktoré stoja za pozornosť
- EURUSD – v centre pozornosti pre rannú sériu nemeckých dát vrátane HDP a indexu Ifo, po ktorých budú nasledovať popoludňajšie údaje z amerického trhu s bývaním a spotrebiteľskej dôvery.
- DAX (DE40) – citlivý na index podnikateľskej klímy Ifo a konečný údaj o nemeckom HDP, ktoré ponúknu ďalší pohľad na kondíciu najväčšej európskej ekonomiky a jej výhľad.
- Ropa (WTI/Brent) – trh ovplyvní večerný report API o zásobách aj širší sentiment týkajúci sa dopytu v najväčších svetových ekonomikách.
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