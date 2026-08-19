Ekonomický kalendár: Pozornosť trhov smeruje k zápisnici Fedu 📖

Čo dnes hýbe trhom?
- Geopolitika a clá: Obchodné napätie mierne poľavilo po tom, čo americký prezident Donald Trump na tri dni pozastavil zavedenie 50 % ciel na tovar z Kanady a oznámil, že bola dosiahnutá „dohoda“. Ceny ropy však ďalej rastú pre pretrvávajúce napätie a neistotu týkajúcu sa voľného prejazdu tankerov cez Hormuzský prieliv.
- Čakanie na Fed: Po troch stratových seansách indexu S&P 500 v rade, ktoré vyvolal globálny výpredaj dlhopisov, sa pozornosť investorov presúva k dnešnému zverejneniu zápisnice z júlového zasadnutia FOMC.
- Inflácia vo Veľkej Británii: O 08:00 bola zverejnená júlová inflácia CPI, ktorá dosiahla 2,9 % medziročne, v súlade s konsenzom. Jadrová inflácia dosiahla 2,6 % medziročne, mierne nad očakávaním 2,5 %.
Situácia na trhoch dnes ráno (k 09:00):
- Akciové indexy: Obchodovanie na európskych a amerických trhoch sa nesie v znamení opatrnosti a nízkej volatility. Nemecký DE40 rastie symbolicky o 0,08 %, britský UK100 o 0,05 %, zatiaľ čo poľský W20 klesá o 0,23 %. V USA futures na US500 a US100 mierne strácajú, o 0,02 %, respektíve 0,09 %. V Ázii prevládali poklesy, pričom japonský JP225 stratil 0,57 % pod tlakom globálneho výpredaja technologického sektora.
- Komodity a meny: Zlato (GOLD) dnes ráno rastie o 0,30 % a ťaží z mierneho poklesu výnosov amerických dlhopisov. Rastú aj ceny ropy – kontrakt OIL.WTI pridáva 0,30 %. Americký dolár zostáva slabý voči hlavným menám; EURUSD rastie o 0,22 % a GBPUSD o 0,16 %.
Hlavné body dnešného kalendára:
- 11:00 – Eurozóna, harmonizovaný index spotrebiteľských cien (HICP) za júl, medziročne
- Target: V americkej predobchodnej fáze sa pozornosť zameria na výsledky spoločnosti Target, ktorej akcie od začiatku roka vzrástli o viac než 55 %
- 16:30 – USA, zmena zásob ropy a benzínu
- 20:00 – USA, zápisnica zo zasadnutia FOMC
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