Ekonomický kalendár: Prekvapí inflácia CPI?

Kľúčovou udalosťou dnešného dňa je nepochybne zverejnenie inflácie v USA o 14:30, ktoré by mohlo rozhodnúť o rozsahu zníženia sadzieb zo strany Fedu. Trh si je stopercentne istý, že k zníženiu sadzieb Fedu na budúci týždeň dôjde, ale o jeho rozsahu sa teraz diskutuje. Ak CPI prekvapí smerom nadol, podobne ako nedávny údaj PPI, šance na zníženie o 50 bázických bodov sa výrazne zvýšia. Zatiaľ čo súčasné riziko z trhu práce zníženie takmer zaručuje, obavy z inflácie predtým zmiernili očakávania. Ak otázka nadmernej inflácie ustúpi, otvorí to Fedu cestu k dobehnutiu strateného času.
Začiatkom dnešného dňa boli zverejnené japonské údaje o inflácii PPI, ktoré vo všeobecnosti splnili očakávania. Dôležité je tiež pripomenúť, že dnes má byť prijaté rozhodnutie ECB. Neočakáva sa však, že by prinieslo nejaké prekvapenie, pričom sadzby pravdepodobne zostanú na rovnakej úrovni ako v júli. Kľúčová bude komunikácia prezidentky Lagardeovej počas jej tlačovej konferencie.
Kalendár:
- 13:00 Turecko – Rozhodnutie o úrokových sadzbách (prognóza: 41%; predchádzajúca: 43%)
- 14:30 – Inflácia CPI v auguste (prognóza: 2,9 % r/r; predchádzajúca: 2,7 % r/r)
- 14:30 – augustová mesačná inflácia CPI (prognóza: 0,3 % m/m; predchádzajúca: 0,2 % m/m)
- 14:30 – augustová jadrová inflácia CPI (prognóza: 3,1 % r/r; predchádzajúca: 3,1 % r/r)
- 14:30 – augustová mesačná jadrová inflácia CPI (prognóza: 0,3 % m/m; predchádzajúca: 0,3 % m/m)
- 14:30 USA – Počiatočné žiadosti o podporu v nezamestnanosti (prognóza: 234 tis.; predchádzajúca: 237 tis.)
- 14:45 – Tlačová konferencia ECB
- 16:30 – Zmena zásob zemného plynu (prognóza: 69 mld. bcf; predchádzajúca: 55 mld. bcf)
