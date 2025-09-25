Ekonomický kalendár: Rečníci Fedu a HDP za Q2 v USA

Dnešný ekonomický kalendár je pomerne zaujímavý. V druhej polovici dňa si vypočujeme prejavy predstaviteľov Fedu (celkovo siedmich), medzi ktorými budú Williams, Goolsbee, Bowman, Barr, Logan, Daly a Schmid. Trh bude analyzovať ich vystúpenia v snahe získať indície o nadchádzajúcich októbrových a decembrových zasadaniach. Medzitým sa dočkáme aj správy o HDP USA za druhý štvrťrok, objednávok tovarov dlhodobej spotreby a žiadostí o podporu v nezamestnanosti.
Podrobný kalendár dňa:
09:30, Švajčiarsko – Rozhodnutie SNB o úrokových sadzbách (3. štvrťrok) za december:
- prognóza 0,00 %; predchádzajúca 0,00 %;
10:00, Švajčiarsko – Tlačová konferencia SNB
14:30, Spojené štáty – Údaje o HDP:
- HDP (2. štvrťrok): prognóza 3,3 % Q/Q; predchádzajúca -0,5 % Q/Q;
- Tržby z predaja HDP (2. štvrťrok): prognóza 6,8 %; predchádzajúca -3,1 %;
- Reálne spotrebiteľské výdavky (2. štvrťrok): prognóza 1,6 %; predchádzajúce 0,5 %;
- Ceny PCE (2. štvrťrok): prognóza 2,0 %; predchádzajúca 3,7 %;
- Jadrové ceny PCE (2. štvrťrok): prognóza 2,50 %; predchádzajúca 3,50 %;
14:30, Spojené štáty – Údaje o zamestnanosti:
- Počiatočné žiadosti o podporu v nezamestnanosti: prognóza 233 tisíc; predchádzajúca 231 tisíc;
- Pokračujúce žiadosti o podporu v nezamestnanosti: prognóza 1 930 tisíc; predchádzajúca 1 920 tisíc;
- Žiadosti o podporu v nezamestnanosti 4-týždňový priemer: predchádzajúci 240,00K;
14:30, Spojené štáty – Údaje o bilancii tade za august:
- Predpokladaná hodnota obchodnej bilancie s tovarom: -95,70B; predchádzajúca -103,60B;
14:30, Spojené štáty – Tovary dlhodobej spotreby za august:
- Objednávky tovarov dlhodobej spotreby: prognóza -0,1 % m/m; predchádzajúca 1,1 % m/m;
- Objednávky tovarov mimo obrany bez leteckej dopravy: prognóza -0,1 % m/m; predchádzajúca 1,1 % m/m;
- Objednávky tovarov dlhodobej spotreby bez obrany: predchádzajúce -2,5 % m/m;
- Objednávky tovarov dlhodobej spotreby: prognóza -0,3 % m/m; predchádzajúca -2,8 % m/m;
15:00, Spojené štáty – vystúpenie člena Fedu Schmida
15:00, Spojené štáty – vystúpenie člena FOMC Williamsa
16:00, Spojené štáty – vystúpenie člena FOMC Bowmana
19:00, Spojené štáty – vystúpenie podpredsedu Fedu pre dohľad Barra
