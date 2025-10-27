viac
8:49 · 27. októbra 2025

Ekonomický kalendár: Rozhodnutie Fedu o úrokových sadzbách v stredu 📄

Zhrnutie
  • Rozhodnutie Fedu o úrokových sadzbách v stredu
  • Rozhodnutia prijmú aj ECB, BOJ a BOC

Začíname zaujímavý nový týždeň na finančných trhoch. Hoci je dnešný kalendár mimoriadne prázdny, neskôr v týždni nás čakajú dôležité ekonomické udalosti.

Najdôležitejšie je samozrejme rozhodnutie Fedu o úrokových sadzbách v stredu. Po piatkových údajoch o inflácii trh plne zohľadňuje dve zníženia na nasledujúcich dvoch zasadnutiach.

Dôležitejšie však bude komunikácia Fedu a možné oznámenie ukončenia znižovania bilancie (QT).

Tento týždeň budeme mať k dispozícii aj rozhodnutia ECB, BOJ a BOC. Vo štvrtok sa Trump stretne s čínskym prezidentom Si. Trh očakáva obchodnú dohodu medzi oboma krajinami.

Podrobný kalendár na tento týždeň

Pondělí, 27. října

  • Celý deň – Trump sa stretáva s japonskou premiérkou Sanae Takaichi
  • 10:00 – Nemecko, údaje IFO za október
  • 15:30 – USA, údaje Dallas Fed o výrobe za október

Utorok, 28. október

  • 15:00 – USA, údaje CB za október
  • 15:00 – USA, údaje Richmond za október
  • 21:40 – USA, údaje API o zásobách ropy

Streda, 29. október

  • 01:30 – Austrália, údaje CPI za 3. štvrťrok
  • 14:45 – Kanada, rozhodnutie BoC
  • 3:30 – Kanada, tlačová konferencia po rozhodnutí BoC
  • 4:30 – USA, údaje EIA o zásobách ropy
  • 7:00 – USA, rozhodnutie FED
  • 7:30 – USA, tlačová konferencia Powella
  • Po zatvorení Wall Street – výsledky Meta, Alphabet, Microsoft

Štvrtok, 30. október

  • Celý deň – stretnutie Trumpa s prezidentom Xi
  • 12:00 – Eurozóna, správa o HDP za 3. štvrťrok
  • 14:00 – Nemecko, správa o CPI za október
  • 14:15 – Eurozóna, rozhodnutie ECB
  • 15:30 – USA, údaje EIA o zásobách plynu
  • po zatvorení Wall Street – výsledky Apple, Amazon

Piatok, 31. október

  • 00:30 – Japonsko, inflácia v oblasti Tokia
  • 00:50 – Japonsko, maloobchodný predaj za september
  • 02:30 – Čína, údaje PMI za október
  • 08:00 – Nemecko, maloobchodný predaj za september
  • 10:00 – Poľsko, údaje CPI za október
  • 11:00 – Eurozóna, inflácia za október
29. októbra 2025, 20:09

