Ekonomický kalendár: Rozhodnutie Fedu o úrokových sadzbách v stredu 📄

Začíname zaujímavý nový týždeň na finančných trhoch. Hoci je dnešný kalendár mimoriadne prázdny, neskôr v týždni nás čakajú dôležité ekonomické udalosti.
Najdôležitejšie je samozrejme rozhodnutie Fedu o úrokových sadzbách v stredu. Po piatkových údajoch o inflácii trh plne zohľadňuje dve zníženia na nasledujúcich dvoch zasadnutiach.
Dôležitejšie však bude komunikácia Fedu a možné oznámenie ukončenia znižovania bilancie (QT).
Tento týždeň budeme mať k dispozícii aj rozhodnutia ECB, BOJ a BOC. Vo štvrtok sa Trump stretne s čínskym prezidentom Si. Trh očakáva obchodnú dohodu medzi oboma krajinami.
Podrobný kalendár na tento týždeň
Pondělí, 27. října
- Celý deň – Trump sa stretáva s japonskou premiérkou Sanae Takaichi
- 10:00 – Nemecko, údaje IFO za október
- 15:30 – USA, údaje Dallas Fed o výrobe za október
Utorok, 28. október
- 15:00 – USA, údaje CB za október
- 15:00 – USA, údaje Richmond za október
- 21:40 – USA, údaje API o zásobách ropy
Streda, 29. október
- 01:30 – Austrália, údaje CPI za 3. štvrťrok
- 14:45 – Kanada, rozhodnutie BoC
- 3:30 – Kanada, tlačová konferencia po rozhodnutí BoC
- 4:30 – USA, údaje EIA o zásobách ropy
- 7:00 – USA, rozhodnutie FED
- 7:30 – USA, tlačová konferencia Powella
- Po zatvorení Wall Street – výsledky Meta, Alphabet, Microsoft
Štvrtok, 30. október
- Celý deň – stretnutie Trumpa s prezidentom Xi
- 12:00 – Eurozóna, správa o HDP za 3. štvrťrok
- 14:00 – Nemecko, správa o CPI za október
- 14:15 – Eurozóna, rozhodnutie ECB
- 15:30 – USA, údaje EIA o zásobách plynu
- po zatvorení Wall Street – výsledky Apple, Amazon
Piatok, 31. október
- 00:30 – Japonsko, inflácia v oblasti Tokia
- 00:50 – Japonsko, maloobchodný predaj za september
- 02:30 – Čína, údaje PMI za október
- 08:00 – Nemecko, maloobchodný predaj za september
- 10:00 – Poľsko, údaje CPI za október
- 11:00 – Eurozóna, inflácia za október
