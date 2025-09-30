Ekonomický kalendár: Rušný deň na konci štvrťroka v Európe

Dnes je posledný deň štvrťroka, čo naznačuje potenciálne zvýšenú volatilitu trhu. S blížiacim sa koncom mesiaca sa očakáva príval predbežných makroekonomických údajov, pričom údaje sa vo veľkej miere sústreďujú na Európu, hoci popoludní sa očakávajú aj kľúčové údaje z USA. Najmä tieto údaje by mohli byť na istý čas jednými z posledných údajov z USA vzhľadom na značné riziko uzavretia vlády, čo by potenciálne mohlo znamenať, že kľúčová správa o zamestnanosti NFP nebude tento piatok zverejnená.
Už zverejnené údaje z Japonska ukázali výraznú slabosť priemyselnej výroby aj maloobchodných tržieb, čo pravdepodobne nepodporí agresívne zvyšovanie sadzieb zo strany Bank of Japan (BoJ) , napriek tomu, že zápisnica zo septembrového zasadnutia naznačuje silnú kohortu „jastrabov“, ktorí uprednostňujú ďalšie zvyšovanie smerom k neutrálnej sadzbe.
Počas ázijskej seansy bolo zverejnených niekoľko čínskych údajov o PMI, ktoré zväčša prekonali očakávania, čo poukazuje na pozitívny vplyv nedávnych stimulačných opatrení. Iba výrobný PMI veľkých štátnych podnikov zostal mierne pod hranicou 50 bodov.
Austrálska rezervná banka (Reserve Bank of Australia - RBA ) samostatne ponechala úrokové sadzby na úrovni 3,6 %, čo bolo v súlade s očakávaniami. AUD/USD pokračuje v silných ziskoch zaznamenaných počas posledných zasadaní, keďže v komuniké RBA sa uvádzali rastúce inflačné riziká a solídne ekonomické prostredie.
Dnešný ekonomický kalendár
- 08:00 Spojené kráľovstvo – Konečný HDP za Q2 (r/r). Prognóza: 1,2 %; predchádzajúca: 1,3 %.
- 08:00 Nemecko – Maloobchodné tržby za august (m/m). Prognóza: 0,5 %; predchádzajúca: -1,5 %.
- 08:45 Francúzsko – Inflácia CPI za september (r/r). Prognóza: 1,3 %; predchádzajúca: 0,9 %.
- 09:00 Švajčiarsko – KOF ekonomický barometer za september. Prognóza: 97,1; Predchádzajúca: 97,4
- 09:55 Nemecko – Miera nezamestnanosti za september. Prognóza: 6,3 %; predchádzajúca: 6,3 %.
- 10:00 Poľsko – Inflácia CPI za september (r/r). Prognóza: 3,0 %; Predchádzajúca: 2,9 %.
- 11:30 EMÚ – Prejav šéfky ECB Christine Lagardeovej.
- 14:00 Nemecko – Inflácia CPI za september (r/r). Prognóza: 0,5 % r/r, predchádzajúca: 2,2 %.
- 16:00 USA – Spotrebiteľská dôvera Conference Board za september. Prognóza: 96; Predchádzajúca: 97.4
