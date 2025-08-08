viac
Ekonomický kalendár: Údaje z kanadského trhu práce 📈🔎

8:21 8. augusta 2025

Dnešný makroekonomický kalendár je po vyčerpávajúcom týždni plnom udalostí mimoriadne stručný. Jediným pozoruhodným zverejnením je správa o kanadskom trhu práce, hoci sa neočakáva, že by mala výraznejší vplyv na svetové finančné trhy.

Neskôr počas dňa vystúpi prezident Federálnej rezervnej banky v Saint Louis Alberto Musalem s prejavom "Finančná prosperita v delte Mississippi: V rámci neho sa uskutoční diskusia o bankovníctve, úveroch a malých podnikoch. Zdá sa nepravdepodobné, že predstaviteľ Fedu poskytne zásadné informácie o svojom pohľade na menovú politiku.

Podrobný denný kalendár:

07:30, Francúzsko  Údaje o zamestnanosti:

  • Miera nezamestnanosti vo Francúzsku (2. štvrťrok): skutočnosť 7,5 %; prognóza 7,5 %; predchádzajúca 7,5 %;

13:15, Spojené kráľovstvo  Prejav člena MPC BoE Pilla

14:30, Kanada  Údaje o zamestnanosti za júl:

  • Miera nezamestnanosti: prognóza 7,0 %; predchádzajúca 6,9 %;
  • Miera participácie: prognóza: predchádzajúca 65,4 %;
  • Zmena plnej zamestnanosti: predchádzajúca 13,5 tis;
  • Zmena zamestnanosti na čiastočný úväzok: predchádzajúca 69,5 tis;
  • Priemerná hodinová mzda Stály zamestnanec: predchádzajúca 3,2 %;
  • Zmena zamestnanosti: prognóza 15,3 tis.; predchádzajúca 83,1 tis;

19: 00, Spojené štáty  údaje EIA:

  • Baker Hughes Oil Rig Count: prognóza 410; predchádzajúca 410

 

 

 

