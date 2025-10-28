Ekonomický kalendár: Wall Street sa zameriava na údaje amerického Conference Board a údaje o trhu s nehnuteľnosťami

- Slabá spotrebiteľská dôvera v Nemecku, mierne lepšia v Taliansku
- Wall Street sa zameriava na údaje US Conference Board a údaje z trhu s nehnuteľnosťami
- Futures na európske a americké indexy sú mierne nižšie
Dnešný ekonomický kalendár je relatívne chudobný, pozornosť sa presúva na údaje zo Spojených štátov, kde investori uvidia čísla z trhu s nehnuteľnosťami a, čo je najdôležitejšie, index spotrebiteľskej dôvery Conference Board. Trhy očakávajú mierny pokles spotrebiteľskej dôvery v porovnaní s predchádzajúcim čítaním; existuje však potenciál pre hlbší pokles v dôsledku pretrvávajúceho uzavretia americkej vlády.
Ekonomický kalendár
8:15 – Nemecko: Index spotrebiteľského sentimentu GfK: -24,1 (prognóza: -22, predchádzajúca hodnota: -22,5)
9:00 – Taliansko: Spotrebiteľská dôvera: 97,6 oproti prognóze 97, predchádzajúca hodnota 96,8
- Taliansko: Dôvera podnikateľov: 88,3 oproti prognóze 87, predchádzajúca hodnota 87,3
13:55 – USA: Redbook (týždenný maloobchodný predaj), predchádzajúca hodnota +5 % medziročne
14:00 – USA: Index cien nehnuteľností (+2,3 % medziročne, -0,1 % medzimesačne)
15:00 – USA: Spotrebiteľská dôvera Conference Board, očakávaná 93,75 oproti predchádzajúcej 94,2
15:00 – USA: Index výrobného sektora Richmond Fed, predchádzajúci -17
21:30 – USA: Týždenné zásoby ropy API
