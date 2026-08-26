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Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 77 % účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.Investovanie je rizikové. Investujte zodpovedne.
77 % retailových účtov CFD je stratových. Investovanie je rizikové. Investujte zodpovedne.
8:42 · 26. augusta 2026

Ekonomický kalendár 🗽 Wall Street zadržiava dych: v centre pozornosti americká PCE inflácia a výsledky Nvidie

Ondrej Greguš
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Financial Markets Analyst

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Dnešný kalendár je pomerne nabitý, pričom kľúčové dáta budú zverejnené popoludní, krátko pred otvorením Wall Street. Hlavná pozornosť sa zameria na Fedom preferovaný ukazovateľ inflácie PCE za júl, spolu s novými údajmi o príjmoch a spotrebe amerických domácností. Zverejnenie môže vyvolať prudký nárast volatility na EURUSD a opäť aj na dlhopisovom trhu.

Nvidia zároveň symbolicky „uzavrie“ americkú výsledkovú sezónu, keď po dnešnom zatvorení trhu zverejní výsledky za fiškálny 2. štvrťrok 2027, ktorý zodpovedá kalendárnemu 2. štvrťroku 2026. Pôjde o jeden z najdôležitejších testov širšej AI rally. Trh očakáva tržby približne 93–95 miliárd USD, čo by znamenalo medziročný rast takmer o 96 %, zatiaľ čo konsenzus pre EPS sa pohybuje okolo 2,05–2,10 USD.

Hlavná pozornosť sa zameria na tržby dátových centier, tempo nábehu platformy Blackwell a výhľad spoločnosti na nasledujúci štvrťrok. Investori budú pozorne sledovať aj hrubú maržu, ktorá sa v posledných štvrťrokoch držala pri veľmi vysokých 78 %. Výraznejší pokles by mohol signalizovať rastúci konkurenčný tlak alebo slabšiu cenovú silu. Očakávania voči Nvidii sú už natoľko vysoké, že samotné naplnenie konsenzu nemusí stačiť na udržanie rastového momenta akcií.

Rovnako dôležitý ako samotné čísla bude aj konferenčný hovor k výsledkom, pretože komentáre manažmentu môžu ponúknuť dôležité signály o ďalšom tempe investícií hyperscalerov a o tom, či dopyt po AI infraštruktúre a jej výstavba stále rastú dostatočne rýchlo.

Ekonomický kalendár

  • 10:00 – Švajčiarsko: Index očakávaní ZEW, predchádzajúci: 10
  • 13:00 – USA: Žiadosti o hypotéky MBA, predchádzajúci: -0,4 %
  • 14:30 – USA: PCE cenový index y/y, očakávanie: 3,6 %, predchádzajúci: 3,7 %
  • 14:30 – USA: PCE cenový index m/m, očakávanie: 0,1 %, predchádzajúci: -0,1 %
  • 14:30 – USA: Jadrový PCE cenový index y/y, očakávanie: 3,3 %, predchádzajúci: 3,3 %
  • 14:30 – USA: Jadrový PCE cenový index m/m, očakávanie: 0,2 %, predchádzajúci: 0,1 %
  • 14:30 – USA: Jadrový PCE, predbežný údaj, očakávanie: 3,4 %, predchádzajúci: 3,4 %
  • 14:30 – USA: Objednávky tovarov dlhodobej spotreby, predchádzajúci: 0,5 %
  • 14:30 – USA: Jadrové objednávky tovarov dlhodobej spotreby, očakávanie: 0,6 %, predchádzajúci: 0,7 %
  • 14:30 – USA: Spotrebiteľské výdavky m/m, očakávanie: 0,1 %, predchádzajúci: 0,3 %
  • 14:30 – USA: Osobné príjmy m/m, očakávanie: 0,2 %, predchádzajúci: 0,2 %
  • 14:30 – USA: Reálna osobná spotreba m/m, očakávanie: 0,0 %, predchádzajúci: 0,4 %
  • 14:30 – USA: HDP q/q, druhý odhad, predchádzajúci: 1,5 %
  • 14:30 – USA: Cenový index HDP, očakávanie: 6,2 %, predchádzajúci: 6,2 %
  • 14:30 – USA: Deflátor HDP, predbežný údaj, predchádzajúci: 6,3 %
  • 16:30 – USA: Zásoby ropy EIA, očakávanie: +1,58 mil. barelov, predchádzajúci: +4,405 mil.
  • 16:30 – USA: Zásoby benzínu EIA, očakávanie: -1,1 mil. barelov, predchádzajúci: +0,688 mil.
  • 16:30 – USA: Zásoby destilátov EIA, očakávanie: -1,9 mil. barelov, predchádzajúci: -1,530 mil.
  • 16:30 – USA: Zásoby ropy v Cushingu, bez očakávania, predchádzajúci: -1,314 mil. barelov
  • 17:45 – USA: Vystúpenie Thomasa Barkina z Fedu
  • Nvidia: výsledky za fiškálny 2. štvrťrok 2027 po zatvorení amerického trhu

Graf EURUSD (D1 interval)

Zdroj: xStation5

Ondrej Greguš

Financial Markets Analyst

Finančné trhy ma bavia najmä preto, že sa v nich prelína makroekonómia s konkrétnym príbehom jednotlivých spoločností. Analýze makra a komodít sa venujem najmä preto, že to vychádza zo samotnej podstaty mojej práce, sledujem rozhodnutia centrálnych bánk, makro dáta a geopolitické udalosti a snažím sa pochopiť, ako formujú náladu na trhoch a hodnotu jednotlivých aktív. Vo voľnejších obdobiach sa potom rád venujem aj analýze akcií, zaujíma ma, prečo sa danej spoločnosti darí tak, ako sa jej darí, čo ju odlišuje od konkurencie a v čom je výnimočná. Poslednou dobou sa okrem veľkých technologických titulov a AI témy čoraz viac pozerám aj mimo tento segment, hľadám príležitosti tam, kde trh možno ešte nevidí plný potenciál.

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26. augusta 2026, 19:51

Denné zhrnutie: Wall Street zadržiava dych: Vyššia inflácia PCE a výsledky Nvidia v tieni Putinových hrozieb
26. augusta 2026, 19:38

Reagujú trhy na Putinove hrozby?
26. augusta 2026, 19:01

Geopolitický šum vs. tvrdé dáta: Čo sa skutočne deje na trhu s ropou?
26. augusta 2026, 18:30

🔴 Makro&Trhy: Trh vyhliada výsledky Nvidie a sympózium v Jackson Hole

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