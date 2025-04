EÚ zvažuje obmedzenia vývozu do USA v súvislosti s obchodným napätím

Európska únia pripravuje potenciálny návrh na zavedenie vývozných obmedzení voči Spojeným štátom, ako odvetné opatrenie v reakcii na eskalujúci obchodný konflikt, ktorý minulý mesiac začal prezident Donald Trump.

Podľa zdrojov oboznámených so záležitosťou by plán EÚ slúžil ako odstrašujúci prostriedok, ktorý by sa aktivoval len v prípade, že prebiehajúce obchodné rokovania s Washingtonom neprinesú obojstranne prijateľnú dohodu.

Tento krok prichádza po tom, ako USA uvalili nové clá na európsky tovar v hodnote približne 380 miliárd eur (432 miliárd USD), čím výrazne zvýšili stávky v najnovšom kole transatlantického obchodného napätia.