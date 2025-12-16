Euro oslabuje v dôsledku poklesu nemeckého výrobného sektora uprostred zmiešaných signálov PMI v eurozóne

Euro oslabuje po zverejnení finálnych predbežných údajov indexu nákupných manažérov (PMI) za december, ktoré poukázali na fatálnu slabosť výrobného sektora v Nemecku a zmiešaný obraz ekonomickej aktivity vo Francúzsku.
Nemecko: Predbežné decembrové hodnoty PMI
PMI v spracovateľskom priemysle: 47,7 (Očakávania 48,5; Predchádzajúca hodnota 48,2).
Výrazne horšie, než sa očakávalo. Signalizuje ďalšie problémy priemyselného sektora, ktorý sa počas celého roka nedokázal výraznejšie naštartovať.
PMI v službách: 52,6 (Očakávania 53,0; Predchádzajúca hodnota 53,1).
Mierne pod očakávaniami. Sektor zostáva v pásme expanzie, no stráca dynamiku.
Kompozitný PMI: 51,5 (Očakávania 52,4; Predchádzajúca hodnota 52,4).
Horšie, než sa očakávalo. Naznačuje spomalenie celkového tempa hospodárskeho rastu.
Francúzsko: Predbežné decembrové hodnoty PMI
PMI v spracovateľskom priemysle: 50,6 (Očakávania 48,1; Predchádzajúca hodnota 47,8).
Výrazne lepšie, než sa očakávalo. Prekvapivý návrat do pásma expanzie (nad 50,0).
PMI v službách: 50,2 (Očakávania 51,1; Predchádzajúca hodnota 51,4).
Horšie, než sa očakávalo. Spomalenie tempa rastu, blížiace sa k stagnácii.
Kompozitný PMI: 50,1 (Očakávania 50,3; Predchádzajúca hodnota 50,4).
Mierne horšie, než sa očakávalo. Ekonomika na konci roka fakticky stagnuje.
Reakcia trhu a dôsledky pre ECB
Napriek počiatočnému náznaku optimizmu vyvolanému neočakávaným zlepšením francúzskeho výrobného sektora, prevládajúci negatívny tón nemeckých údajov ovplyvnil náladu na trhu. Euro je po zverejnení týchto údajov výrazne slabšie, podobná reakcia bola zaznamenaná aj v prípade výnosov nemeckých dlhopisov.
Aktuálne hodnoty naznačujú, že Európska centrálna banka (ECB) pravdepodobne nemá dostatočný mandát na to, aby na nadchádzajúcich zasadnutiach posunula svoju rétoriku smerom k výrazne jastrabiemu postoju.
Kľúčové závery
Nemecký priemysel pod tlakom:
Hlavným sklamaním je nemecký PMI v spracovateľskom priemysle (47,7). Tento prudký pokles, ktorý výrazne zaostal za prognózami, signalizuje prehlbujúcu sa kontrakciu v kľúčovom priemyselnom motore eurozóny. Produkcia klesá po prvý raz za posledných 10 mesiacov, čo potvrdzuje výraznú slabosť sektora. To vyvoláva otázky, či sa očakávané hospodárske oživenie v roku 2026 skutočne naplní.
Kolísajúca stabilita Francúzska:
Francúzsko vykazuje zmiešaný obraz: stabilizácia priemyslu je pozitívna, avšak sektor služieb rýchlo stráca dynamiku. Francúzska kompozitná aktivita (50,1) signalizuje krehkú rovnováhu medzi expanziou a stagnáciou. Napriek domácim politickým protivetrám je expanzná hodnota výrobného PMI vítaným vývojom.
Širší výhľad eurozóny:
Výrazná slabosť Nemecka, najväčšej ekonomiky eurozóny, prevažuje nad relatívnou silou pozorovanou vo francúzskom spracovateľskom priemysle. Pokles nemeckého kompozitného PMI na 51,5 (oproti očakávaným 52,4) naznačuje ďalšie spomalenie tempa rastu v regióne.
Postoj menovej politiky ECB:
Očakáva sa, že ECB si zachová neutrálny postoj vo svojom výhľade (forward guidance). Údaje sú vo všeobecnosti v súlade s trendom pozorovaným počas roka 2025. Kľúčové je, že sa javí len malá pravdepodobnosť zavedenia jastrabejšieho tónu pre rok 2026. Tento faktor môže neutralizovať akýkoľvek zvyškový pozitívny vplyv na euro vyplývajúci z nedávnych jastrabích komentárov predstaviteľov ECB, ako je Isabel Schnabel.
