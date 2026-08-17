EURUSD obracia svoj technický trend 💡

V pondelok menový pár EUR/USD prelomil dôležitú technickú bariéru v podobe 200-dňového exponenciálneho kĺzavého priemeru. Krátkodobo prekonal aj úroveň 1,16 a dostal sa na hodnoty, ktoré sme nevideli takmer dva mesiace. Udržanie súčasného momenta a uzavretie dennej sviečky nad touto úrovňou by mohlo potvrdiť obrat dlhodobého trendu smerom k rastu.
Výpredaj americkej meny pokračuje napriek pretrvávajúcemu napätiu na Blízkom východe. Hoci absencia pokroku v rokovaniach medzi USA a Iránom udržiava cenu ropy Brent okolo 89 USD za barel, dolár nedokáže posilniť. A to napriek tomu, že je tradične považovaný za bezpečný prístav a podporuje ho aj pozícia USA ako čistého exportéra ropy.
Slabé údaje vedú k prehodnoteniu očakávaní týkajúcich sa Fedu
Súčasná slabosť americkej meny je spôsobená predovšetkým sklamaním z makroekonomických údajov. Trhy preto výrazne prehodnotili svoje očakávania týkajúce sa ďalších krokov Federálneho rezervného systému (Fed).
Trhové očakávania vývoja úrokových sadzieb sa v porovnaní so situáciou spred štyroch týždňov výrazne zmiernili. Podľa najnovších údajov už investori nezapočítavajú zvýšenie sadzieb ani na septembrovom, ani na októbrovom zasadnutí. Pravdepodobnosť zvýšenia sadzieb na poslednom zasadnutí v decembri klesla približne na 85 %.
Zdroj: XTB
Kľúčovým faktorom, ktorý tlmí ambície Fedu, je stav ekonomiky. Americký trh práce vstúpil do fázy „low fire-low hire“, teda nízkeho počtu prepúšťaní aj nových náborov. Naznačujú to slabšie údaje NFP, hoci miera nezamestnanosti a týždenné žiadosti o podporu v nezamestnanosti sa naďalej pohybujú blízko niekoľkoročných miním.
Výrazné spomalenie je viditeľné v spotrebe. Piatkové údaje ukázali prvý pokles maloobchodných tržieb za deväť mesiacov, a to o 0,6 % medzimesačne. Analytikov znepokojilo najmä to, že negatívny výsledok pretrval aj po vylúčení predaja automobilov a pohonných hmôt.
Minulotýždňové údaje o inflácii CPI, ktoré boli v súlade s očakávaniami, a PPI, ktoré zaostali za prognózami, zároveň zmiernili obavy trhu z opätovného prudkého nárastu cenových tlakov. Trhy v súčasnosti hodnotia pravdepodobnosť takzvaných sekundárnych inflačných efektov ako nízku. Federálny výbor pre operácie na voľnom trhu (FOMC) tak získava viac času na posúdenie vplyvu energetického šoku na ekonomiku.
Politika vrhá tieň na nezávislosť centrálnej banky
Oslabovanie dolára sprevádzajú aj rastúce obavy o nezávislosť Federálneho rezervného systému. Špekulácie zosilneli po správach o obnovených pokusoch bývalého prezidenta odvolať jednu z predstaviteliek FOMC Lisu Cook.
Politický tlak vedie k strmšiemu sklonu výnosovej krivky. Výnosy krátkodobých dlhopisov klesajú v súlade s miernejšími očakávaniami týkajúcimi sa menovej politiky, zatiaľ čo výnosy dlhodobých 30-ročných dlhopisov zostávajú blízko 25-ročných maxím.
V nasledujúcich dňoch sa pozornosť trhu sústredí na piatkové zverejnenie amerických indexov PMI. Kľúčovou udalosťou mesiaca pre dolár a ďalší vývoj očakávaní úrokových sadzieb však zostáva každoročné sympózium v Jackson Hole, ktoré sa uskutoční 27. – 29. augusta. Trhy budú očakávať jasné stanovisko Fedu k zhoršujúcemu sa výhľadu ekonomiky.
V pondelok EURUSD prelomil dôležitú technickú bariéru v podobe 200-dňového exponenciálneho kĺzavého priemeru a prekonal aj úroveň 1,16, hoci časť rastového momenta následne stratil. Menový pár sa tak dostal na úrovne, ktoré sme nevideli takmer dva mesiace.
RSI zostáva na 14-dňovom priemere zvýšený, zatiaľ však neprekročil učebnicovú hranicu 70 bodov, ktorú časť trhu považuje za potenciálnu zónu prekúpenosti.
Zdroj: xStation
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