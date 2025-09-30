Fed Collins naznačila, že vplyv ciel na infláciu je nižší, než sa očakávalo.

🏛️ Vyhlásenie Susan M. Collinsovej, prezidentky Federálneho rezervného systému v Bostone
Septembrové zasadnutie FOMC bolo vedené dátami a analytikou.
AI bude disruptívna, no je ťažké povedať ako.
AI je všeobecná technológia s potenciálne širokými dopadmi.
Mierne reštriktívna menová politika je vhodná.
Domácnosti majú stále obavy z inflačných tlakov.
Rast produktivity by mohol pomôcť obmedziť vplyv ciel na infláciu.
Obavy o krehkosť trhu práce sa zvýšili.
Je zdravé, ak predstavitelia Fedu ukazujú rozličné názory.
Musíme si uvedomiť, že dlhé obdobia vysokej inflácie môžu zmeniť psychológiu.
Očakávam, že clá sa premietnu do ekonomiky, ale dopad bude menší.
Čítanie ekonomiky je teraz komplikované.
Fed neurčil vopred nastavenú cestu na septembrovom FOMC.
Inflačné riziká pretrvávajú a Fed by sa mal sústrediť na obe strany svojho mandátu.
Očakávam, že prijímanie zamestnancov vzrastie, keď sa firmy prispôsobia clám.
V roku 2025 môže byť vhodné ďalšie mierne uvoľnenie politiky.
Ekonomický rast zostáva odolný napriek slabšiemu trhu práce.
Existuje riziko, že dopyt po práci oslabne a nezamestnanosť vzrastie.
Inflácia zostane „zvýšená“ aj budúci rok, potom by mala poľaviť.
Očakávam, že zamestnanosť sa obnoví, keď si firmy zvyknú na clá.
Základný výhľad je „relatívne priaznivý“.
Nemôžem vylúčiť horšie výhliadky pre infláciu a trh práce.
Hoci hrozba inflácie pretrváva, riziká tlaku na rast cien sa znížili.
Mierne reštriktívna politika je vhodná vzhľadom na infláciu.
Podporila som nedávne zníženie sadzieb Fedu vzhľadom na riziká pre mandát Fedu.
