Graf dňa: OIL (18.08.2025)

Ropa sa pokúsila zotaviť zo strmého poklesu na začiatku ázijskej seansy, ale keď sa začalo európske obchodovanie a na tlačové agentúry dorazili prvé komentáre Trumpa po príchode Zelenského do Washingtonu, predajcovia sa opäť pokúsili posilniť klesajúci trend ceny kľúčovej energetickej komodity.
Obnovený pokles ceny ropy je do veľkej miery spôsobený relatívne vrelým prijatím Putina Trumpom na Aljaške. Pred samitom trh zaznamenal mierne oživenie na základe špekulácií, že Biely dom by mohol v prípade neúspechu rokovaní uvaliť sankcie na ruskú ropu. Na stole boli sankcie proti dvom najväčším ruským exportérom (Rosneft a Lukoil), ako aj nové clá na dovozcov tejto komodity.
K eskalácii však nedošlo. Vyhlásenie o „produktívnom“ stretnutí zmiernilo tlak na kľúčový zdroj príjmov Kremľa. Trump nielenže upustil od uvalenia dodatočných ciel na Rusko, ale aj od myšlienky zaviesť dodatočné clá na dovoz ruskej ropy do Číny. Pre trhy tento krok zmierňuje obavy z väčších narušení svetového obchodu – najmä po nedávnom náhlom zvýšení ciel na Indiu (na 50 %) –, keďže zamierenie sa na Čínu by znamenalo porušenie nedávno oznámeného 90-dňového predĺženia obchodného prímeria.
Pokračovanie tohto trendu bude do veľkej miery závisieť od výsledku dnešných rokovaní medzi Trumpom a Zelenským. Americký prezident už vyhlásil, že „Krym a NATO nie sú pre Ukrajinu na stole“, čo privítal ruský vyjednávač Kirill Dmitriev, zároveň však stanovil strop pre očakávania Zelenského.
Ukrajinský prezident však opakovane zdôraznil, že nemôže súhlasiť s územnými ústupkami, zatiaľ čo Trump zdanlivo zmiernil svoj postoj, keď poznamenal, že „Zelenskyj môže bojovať ďalej, ak chce“. Ak dnešné rokovania neprinesú prelom a Trump ustúpi od sankcií voči Rusku, mal by sa udržať klesajúci trend cien ropy, čo celkovo stále poškodzuje financie Kremľa.
Cena ropy pokračuje v poklese o ďalších 0,75 % napriek pokusu o oživenie počas ázijskej seansy. Nákupná dynamika však zostala ďaleko od presvedčivej úrovne, pričom kontrakt sa obchodoval pod kratšou EMA30 (svetlo fialová) už 11 dní po sebe. Kľúčovým faktorom pre ďalší pokles bude testovanie podpory okolo úrovne 63,40. Zdroj: xStation5
