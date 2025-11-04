Krypto novinky: Predaj Bitcoinu pokračuje 📉 Ethereum kleslo pod dôležitú zónu podpory

Kryptomeny zostávajú do veľkej miery závislé od nálady na akciových trhoch. Podľa údajov Goldman Sachs sa sklon put-call v skupine Mag7 (sedem najväčších technologických spoločností) po prvýkrát od decembra 2024 obrátil, čo znamená, že implikovaná volatilita call opcií (stávkovanie na rast cien) prekonala volatilitu put opcií (stávkovanie na pokles). Tento jav je vzácny a môže signalizovať, že investori sú potenciálne nadmerne vystavení ďalším ziskom na akciových trhoch. Slabé technické podmienky (viditeľné aj v prípade Etherea) a klesajúci záujem o prílevy do amerických spotových ETF však do určitej miery podkopávajú predpoklad silného jesenného rastu na kryptotrhu. V dôsledku toho môže trh čoraz viac odzrkadľovať scenár z roku 2021, keď prvá polovica novembra priniesla prudký pokles kryptomien, čo vyvolalo medvedí trh, ktorý trval približne do decembra 2022.
Bitcoin a Ethereum
Bitcoin (BTC)
Kľúčovými úrovňami podpory pre BTC zostávajú psychologická hranica 100 000 USD a 94 000 USD (retracement celého tohtoročného rastu). Ak by došlo k prelomeniu oboch úrovní, môžeme opatrne predpokladať, že rastový trend bitcoinu sa skončil. Aktuálna cena je približne o 6 % nižšia ako priemerná nákladová báza pre krátkodobých držiteľov, čo naznačuje napätie a potenciálnu realizáciu strát v tejto skupine. Na základe realizovaných cenových ukazovateľov vo všetkých skupinách investorov by sa potenciálne dno medvedieho trhu pravdepodobne vytvorilo v rozmedzí 50 000 – 55 000 USD. Naopak, ak Bitcoin nájde solídnu podporu a obnoví svoj rast, prelomenie úrovne 110 000 USD by mohlo otvoriť cestu k novým historickým maximám nad 126 000 USD.
Zdroj: xStation5
Ethereum (ETH)
Ethereum je v súčasnosti pod tlakom, ale na základe historických cenových impulzov môžeme opatrne predpokladať, že geometria trhu podporuje aspoň fázu konsolidácie po nedávnom poklese. Historicky však poklesy pod 200-dňový EMA takmer vždy viedli k hlbším výpredajom ETH ako je ten súčasný. Na udržanie býčieho trendu by bolo potrebné rýchle zotavenie nad hranicu 3 700 USD. V opačnom prípade by obnovený tlak mohol cenu stlačiť späť k úrovni 2 500 USD, čím by sa vymazal tohtoročný letný rast.
Zdroj: xStation5
