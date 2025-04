Maloobchodné tržby v USA vzrástli najviac za posledné dva roky, keďže spotrebitelia sa snažia prekonať clá

Maloobchodné tržby v USA v marci prudko vzrástli, najmä vďaka prudkému nárastu nákupov áut a zvýšeniu výdavkov na elektroniku a iný tovar, keďže spotrebitelia sa ponáhľali s nákupmi pred hroziacimi clami.

Podľa údajov ministerstva obchodu zverejnených v stredu maloobchodné tržby oproti predchádzajúcemu mesiacu vzrástli o 1,4 %, čo je najväčší mesačný nárast za viac ako dva roky. Po vylúčení automobilov sa tržby stále zvýšili o solídnych 0,5 %. Údaje nie sú upravené o infláciu.

Prudký nárast výdavkov naznačuje, že Američania sa ponáhľali s nákupom áut pred tým, ako začnú platiť 25 % clá prezidenta Donalda Trumpa na dovážané vozidlá. Očakáva sa, že clá na automobilové súčiastky budú nasledovať do 3. mája, čo by mohlo zvýšiť konečné ceny o tisíce dolárov. Administratíva zvažuje aj dočasné výnimky, ale zdá sa, že spotrebitelia konajú teraz, aby sa vyhli finančnému zásahu.

Rozsiahle zisky vo všetkých kategóriách

Správa ukázala rozsiahlu silu, pričom 11 z 13 kategórií zaznamenalo nárast. Okrem automobilov vzrástol aj predaj stavebných materiálov, športových potrieb a elektroniky, čo naznačuje podobnú naliehavosť vyhnúť sa zvýšeniu cien výrobkov, ktoré čelia novým zvýšeným clám - v súčasnosti sú na mnohé tovary vyrobené v Číne stanovené na 145 %.

Spotrebiteľská nálada sa medzitým v posledných týždňoch zhoršila. Viaceré prieskumy poukazujú na klesajúcu dôveru, keďže clá zvyšujú inflačné očakávania a poškodzujú vnímanie osobného finančného zdravia. Domácnosti s nízkymi príjmami, ktoré už pociťujú napätie, a bohatší Američania, ktorých zasiahol nedávny pokles akciových trhov, sa zdajú byť opatrnejší, čo vyvoláva obavy z možného spomalenia celkovej spotreby.

Signál HDP a sledovanie inflácie

Takzvaná „kontrolná skupina“ maloobchodných tržieb - ktorá vylučuje volatilné kategórie, ako sú autá, stravovacie služby, stavebné materiály a benzín - v marci vzrástla o 0,4 %. Táto skupina sa priamo zapája do výpočtov HDP pre spotrebný tovar a naznačuje ekonomickú dynamiku na konci prvého štvrťroka.

Hoci dovozcovia sú technicky zodpovední za platenie ciel, často tieto náklady prenášajú na spotrebiteľov - hoci s určitým oneskorením. Keďže údaje o maloobchodných tržbách nie sú očistené o infláciu, budúce údaje môžu byť skreslené vyššími cenami, a nie odrážať silnejší dopyt.

Reakcia a výhľad podnikov

Spoločnosti ako Ford a Walmart sa snažia zmierniť rastúce náklady spotrebiteľov, ale to ide na úkor ich ziskových marží. Vedúci pracovníci v rôznych odvetviach - od skupiny LVMH vyrábajúcej luxusný tovar až po výrobcu nápojov Constellation Brands - vyjadrili obavy z toho, ako budú spotrebitelia reagovať v nasledujúcich mesiacoch.

Analytičky agentúry Bloomberg Economics Estelle Ou a Eliza Wingerová sa vyjadrili:

„Z marcových údajov o maloobchodných tržbách vyplýva, že sa v nich miešajú nákupy spôsobené clami a oživenie výdavkov v reštauráciách, ktoré boli na začiatku roka tlmené. Napriek tomu výdavky v ostatných kategóriách zostali skromné, čo poukazuje na opatrnosť spotrebiteľov v podmienkach pretrvávajúcej colnej neistoty.“

Rast zaznamenal aj sektor služieb

Tržby v reštauráciách a baroch - jediná kategória sektora služieb - v marci vzrástli o 1,8 %, čo predstavuje najvýraznejší nárast od januára 2023, a odráža tak oživenie diskrečných výdavkov, ktoré sa nedávno ochladili.

Fed sa rozhodol vyčkávať

Tvorcovia politiky Federálneho rezervného systému pozorne sledujú, ako clá v konečnom dôsledku ovplyvnia infláciu a širší hospodársky rast. Zatiaľ čo niektorí predstavitelia naznačujú, že ich vplyv môže vyústiť do jednorazového nárastu cien, iní varujú, že by mohol byť trvalejší. Očakáva sa, že Fed bude zatiaľ so zmenami svojej politiky vyčkávať, kým nebudú jasnejšie inflačné účinky obchodných opatrení.