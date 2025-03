Merz vyjadril dôveru v schválenie nemeckého dlhového balíka

Friedrich Merz, predseda nemeckého konzervatívneho bloku, vyjadril silný optimizmus, že prelomový balík výdavkov financovaných z dlhu bude po štvrtkovej rozprave schválený parlamentom, čím sa zabezpečí potrebná podpora na jeho schválenie.

Merz, ktorý sa v najbližších týždňoch stane nástupcom kancelára Olafa Scholza, priznal, že rokovania so Zelenými o dokončení financovania obrany a infraštruktúry sú náročné. Súčasne vedie koaličné rokovania so sociálnymi demokratmi (SPD). Napriek týmto zložitostiam Merz naďalej verí v dosiahnutie svojich cieľov.

„Vždy máme pred sebou viacero výziev, ktoré musíme riešiť,“ uviedol Merz v rozhovore pre verejnoprávnu televíziu ZDF vo štvrtok večer. „Verím však, že riešenia sú na dosah.“

Blok vedený jeho Kresťanskodemokratickou úniou (CDU) a SPD pracuje proti času, aby si do utorka zabezpečil nadpolovičnú väčšinu. To by im umožnilo presadiť ústavné zmeny umožňujúce výnimky z obmedzenia výdavkov na obranu a vytvorenie fondu na infraštruktúru vo výške 500 miliárd eur (542 miliárd USD).

Merz vystúpil počas mimoriadneho parlamentného zasadnutia v Berlíne 13. marca 2025. Hlavné politické strany, ktoré v súčasnosti tvoria novú koaličnú vládu po minulomesačných voľbách, sa aktívne usilujú o podporu Zelených. Zelení však návrh doteraz odmietali s tým, že slúži predovšetkým ako politický nástroj na predvolebné sľuby. Štvrtková rozprava v Bundestagu zdôraznila ich pretrvávajúci odpor.

Merz čelí kritike v parlamentnej rozprave

Merzovo vedenie parlamentnej diskusie vyvolalo kritiku po tom, ako najprv pochválil Zelených za spoluprácu, ale neskôr zaujal tvrdší postoj a trval na tom, že by sa mali uspokojiť s navrhovanými opatreniami týkajúcimi sa klímy. „Čo chcete viac ako to, čo sme navrhli?“ spýtal sa, čo vyvolalo negatívnu reakciu členov Strany zelených.

Vysokopostavený zákonodarca SPD, ktorý hovoril anonymne kvôli citlivosti rokovaní, naznačil, že Merzov prístup si Zelených v rozhodujúcej fáze znepriatelil. Neschválenie finančného balíka by mohlo zmariť aj koaličné rokovania medzi CDU/CSU a SPD, varoval zákonodarca.

Merz a SPD, ktorí sú čerstvo po volebnom víťazstve z 23. februára, sa usilujú o dokončenie balíka na financovanie dlhu pred začiatkom nového zasadnutia Bundestagu 25. marca. Odklady by mohli sťažiť ústavné zmeny, keďže nedávne volebné zisky krajne pravicovej Alternatívy pre Nemecko (AfD) a krajne ľavicovej strany predstavujú výzvu na zabezpečenie potrebnej dvojtretinovej väčšiny.

Minulý týždeň Merz a SPD predstavili odvážnu fiškálnu iniciatívu zameranú na výrazné zvýšenie výdavkov na obranu a zriadenie fondu na investície do infraštruktúry, ktorá by obišla prísne pravidlá zadlžovania Nemecka, ktoré prispeli k pádu Scholzovej vlády.

Podľa zdrojov blízkych rokovaniam sa síce dosiahol pokrok v rokovaniach o financovaní obrany, ale naďalej pretrvávajú výrazné nezhody v súvislosti s infraštruktúrnou zložkou.

Zelení kritizujú Merzov prístup, ale nechávajú si otvorené dvere pre rokovania

Merzove poznámky počas rozpravy vyvolali ostrú kritiku Kathariny Drögeovej, spolupredsedníčky parlamentnej frakcie Zelených. Obvinila ho zo zavádzania voličov s cieľom získať politický prospech. „Ak sa pýtate, prečo rokovania medzi nami a vami prebiehajú tak, ako prebiehajú, môžeme vám to povedať: Drögeová tvrdí: „Neveríme vášmu slovu.

Napriek tomu signalizovala ochotu pokračovať v rokovaniach a vyhlásila: „Sme pripravení rokovať.“

Výsledok týchto diskusií rozhodne o tom, či Nemecko pokročí v navrhovanom fiškálnom balíku, ktorý určí smerovanie investícií do obrany a rozvoja infraštruktúry v nasledujúcich rokoch.