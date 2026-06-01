Nakupujú fondy akcie – alebo nie?

Goldman Sachs zverejnil zaujímavú správu, podľa ktorej nákupy amerických akcií vzrástli najrýchlejším tempom za 6 mesiacov. Znamená to jednoznačné nadšenie inštitucionálnych investorov pre americký akciový trh?
Trhový sentiment je veľmi nerovnomerný. Nákupy na trhu tvoria predovšetkým ETF a akcie. Dôležitým detailom, ktorý v správe nie je ľahké nájsť, však podľa analýz Bloombergu je, že nákupy akcií sú z veľkej časti obchody typu „short cover“, teda nákupy akcií s cieľom obmedziť straty zo short pozícií.
Lokálny vrchol long pozícií (open interest) medzi správcami aktív podľa TFF nastal v roku 2024, keď predstavoval približne 27 %. Pred niekoľkými mesiacmi bol stále takmer 25 %, ale dnes klesol zhruba na 15 %.
Na základe dát Goldman Sachs sú v troch rôznych sektoroch viditeľné tri negatívne trendy.
- Finančný sektor – Alokácia vzrástla šesťnásobne, celková alokácia však zostáva na 5-ročných minimách. Dôležité je, že takmer celú expozíciu voči sektoru tvoria banky.
- Priemysel – Pesimizmus voči americkému priemyslu pretrváva. Čisté poklesy boli zaznamenané v 7 z posledných 8 týždňov a short pozície v tomto sektore sú najvyššie od roku 2024.
- Polovodiče – Po fantastických ziskoch viaceré inštitúcie, vrátane Goldman Sachs, oznámili, že likvidujú veľkú časť svojich pozícií v tomto odvetví.
Znamená to nevyhnutné poklesy?
Nie, hoci to poukazuje na jasný problém. Vlastnosti a podmienky, ktoré dnes panujú na trhu derivátov, zabezpečujú, že korekcie sú plytké a rasty výrazné.
Nízka „papierová“ volatilita maskuje skutočné riziká. Správcovia fondov zostávajú pozitívne naladení, ale tomuto sentimentu dochádza palivo. Trh aktuálne žije čoraz menej realistickými snami o rýchlom ukončení konfliktu v Iráne a čoraz abstraktnejšou návratnosťou investícií do AI.
Vzhľadom na indikátory a súčasné úrovne sa trh aktuálne vystavuje riziku devastujúcej korekcie vo chvíli, keď sa cieľový makroekonomický scenár jasne zmení.
VIX (D1)
Index volatility (VIX) aktuálne ukazuje na spodnú hranicu kanála, v ktorom sa pohybuje približne od roku 2024. Zdroj: xStation5
BREAKING: Irán pozastavuje rokovania 🚨
🎥 Trhy pod lupou 2026 už vo štvrtok
BREAKING: Zmiešaný ISM z výrobného sektora v USA
Napätie v Iráne rastie ⚠️
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.